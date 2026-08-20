고장난 에어컨, 조상님의 지혜를 믿기로 했다

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큰사진보기 ▲마당에서 물놀이는 필수 ⓒ 백세준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그냥 찍어도 베스트 촬영상 ⓒ 백세준 관련사진보기

매일의 구름과 노을이 어떻게 아름다웠는지 묘사하느라 정작 그날 내가 무얼했는지에 대한 기록은 부족하다. (중략) 이 무렵엔 감탄이 나의 일이었다는 걸. 바야흐로 구름의 계절. 양떼구름, 새털구름, 뭉게구름, 햇무리구름… 매일 다른 구름이 하늘에 매일 다른 그림을 그리다가, 해 질 무렵 불꽃놀이 클라이맥스 같은 장면을 연출하고선 사라진다. - 김신지 <제철행복> 190p

큰사진보기 ▲노을 지는 초저녁, 산책길 ⓒ 백세준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(Brunch)에도 실립니다.

강화 집의 에어컨이 고장났다. 몇 주 전부터 고장날 조짐이 보였다. 냉방 모드로 해도 차가운 바람이 나오지 않고 뜨뜻한 바람이 계속 나오기 시작했다. 실외기가 문제인가 싶어 들여다 봤더니 낙엽과 나뭇가지가 쌓여 있었다. 그게 원인이라고 생각해서 걷어냈는데도 나아지질 않았다.결국 A/S 수리를 요청해서 기사님이 방문했다. 이리저리 살펴보시더니 실외기 쪽에 고장이 나서 이를 교체해야 된다며 비용이 꽤 많이 나올 것이라고 했다. 15년이 넘은 에어컨이었다. 우리는 고민해 본다고 하고 이야기를 나눈 결과, 버텨보기로 했다.이제 입추도 지났고 곧 처서(8월 23일)이며 농작물에 흰 이슬이 맺히는 백로(9월 7일)를 목전에 앞두고 있기 때문이었다. 조상님의 지혜를 믿어보기로 했다. 그리고 강화도 집이 에어컨을 틀지 않아도 26~27도 정도로 꽤나 시원하다. 마당으로 나가면 큰 느티나무 그늘 밑에 캠핑 의자에 앉아 시원한 바람을 맞으면 가을처럼 느껴진다. 인공적으로 차가운 바람이 필요가 없다. 또 에어컨 바람을 많이 맞아 건조해져서 코피까지… 절대 수리 비용이 아까워서 그런 것이 아니다.에어컨이 고장난 뒤 우리는 더위를 쫓아내기 위해 다양한 활동을 하기 시작했다. 먼저 직접적으로 더위를 이겨낼 수 있는 물놀이다. 마당에 조그마한 수영 풀장을 만들어놓고 호스로 물을 채웠다. 물은 지하수라서 얼음장같이 차갑다. 물풍선도 멀리 던져 터트렸다. 물총으로 서로의 얼굴과 몸을 적시고, 바가지로 물을 부어 홀딱 젖게 했다. 미끄럼틀도 갖다놓고 곧장 물속으로 빠질 수 있도록 익스트림 기구의 느낌도 냈다.물 호스로 온사방에 물을 뿌려대며 신나하는 아들의 모습이 영락없이 귀엽다. 나무에 불이 났다며 물을 뿌리며 소방관이 되고, 하늘에 물을 뿌리고 떨어지는 물을 보며 비 내린다고 이야기 하고, 줄지어 기어다니는 개미가 목이 마를까 봐 물 웅덩이를 만들어주기도 했다.몸의 온도가 떨어졌을 때는 잠시 밖으로 나와 돗자리에 누워 몸을 말렸다. 간간히 부는 바람이 몸에 묻은 물방울을 털어낼 때는 시원하다 못해 추워졌다. 그러면 햇볕으로 나가 적신 몸을 바짝 말린다. 뜨거운 태양에 실시간으로 피부가 그을려지는 것이 느껴질 정도였다.마당에서만 물놀이를 하면 섭섭하다. 그래서 계곡으로 향했다. 강화도가 섬이라서 바다밖에 없을 것이라고 생각하면 큰 착각이다. 꽤나 괜찮은 계곡이 여럿 있는데, 그중 하나가 바로 '함허동천 계곡'이다. 야영장과 함께 운영하는 이곳은 시설공단에서 관리를 하기 때문에 꽤 정돈돼 있다. 또한, 산에서 내려오는 계곡물을 즐길 수 있고 빽빽한 나무들이 그늘을 만들어줘서 해를 피할 수 있다.무엇보다 좋은 건 이 계곡에서는 허리를 숙이고 바위 사이를 걸어다녀야 한다. 왜냐하면 가재가 살기 때문. 비가 안 와서 물이 많지 않아 가재가 있을까 싶었으나 자리 잡고 앉은 그곳에서 운좋게 바로 가재를 발견했다. 우리는 허둥지둥 장난감 삽으로 가재를 건져올렸다.나는 이맘때 하늘을 보는 걸 굉장히 좋아한다. 절기상 입추 시즌에는 하늘을 보는 맛이 굉장하기 때문이다. 지금 하늘의 구름은 다양한 모양을 하고 있다. 때로는 그리스 신화에 나올 법한 진한 하얀색 구름이 뭉게뭉게 뭉쳐 있고, 때로는 생선 비늘같이 줄지어 펼쳐진 구름.이러한 구름은 새파란 하늘과 뙤약볕, 그리고 아직 익지 않은 초록 들판과 높은 산 등이 배경으로 받쳐 주었을 때 더욱 예쁘다. 특히나 해가 늦게 지는 서쪽 지역의 강화도에서 노을과 함께 본다면 감탄이 절로 나온다. 나만 이렇게 느낀 것은 아니었다.아직까지 낮이 밤보다 길어 매일 다른 구름을 관찰할 수 있다. 이름하여 '구름 멍(때리기)'을 하기 좋은 시즌이다. 그늘에 앉아, 카페에 앉아 가만히 구름을 올려다 보다보면, 시시각각 구름이 서로 모이고 흩어지고 늘어나며 모양을 바꾸는 것을 볼 수 있다. 이럴 때면 카메라를 들지 않을 수 없다. 모양이 바뀌기 전에 빨리 스마트폰으로 촬영을 해서 기록으로 남겨두었다.이렇게 구름 한번, 책 한 페이지 읽다 보면 어느새 더위는 잊혀진다. 신영복 선생님이 말씀하셨듯 여름은 더위를 피하는 피서가 아닌, 책을 피하게 되는 피서(避書)이지만, 좋은 자연과 함께 읽는 책은 직면하고 싶다. 40도가 육박하는, 앞으로 경험하지 못할 더위가 이어지겠지만, 이 더위속에도 아름다움과 낭만을 찾는 여름을 즐기고 싶다.가만히 있어도 땀이 흐르고 옆사람과 붙어 있기 힘든 계절이다. 그럼에도 지치지 않고 좋은 사람과 함께 견디다 보면 어느새 추운 겨울이 와 있을 것이다. 그때는 또 지금이 그립겠지.