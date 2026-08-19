울주군 내와리 침출수서 1급 발암물질 검출 "조속한 행정대집행을"

▲'울주군(내와리) 농지불법성토 및 산업폐기물 불법매립 주민비상대책위원회'가 19일 울주군청에서 기자회견을 갖고 "울주군은 행정대집행을 통해 불법매립한 산업폐기물을 하루빨리 전량 수거하라"고 촉구했다. ⓒ 대책위 관련사진보기