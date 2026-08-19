울주군 내와리 침출수서 1급 발암물질 검출 "조속한 행정대집행을"

울산광역시 울주군 내와리 일대의 불법매립 산업폐기물에서 나온 침출수에서 기준치를 넘는 독성 성분이 검출돼 울산시와 울주군이 비용을 분담해 매립된 폐기물을 들어내는 행정대집행을 하기로 했다(관련 기사 : 울주군 내와리 불법매립 산업폐기물, 시와 군이 분담해 들어내기로
).
특히 내와리의 오염된 침출수 성분분석 결과 1급 발암물질이 기준치 이상으로 검출된 2곳을 포함해 총 7개 시료 분석 중 3곳이 '부적합' 판정을 받아 시급한 대책 마련 목소리가 높다. 여기다 인근 사회복지시설인 내와동산의 식수로 사용하는 '관정(우물)'에서 확인되는 비소 검출 추이가 폐기물 침출수에 의한 오염 확산과 연관됐을 가능성이 제기돼 주민들의 불안감을 더하고 있다.
이에 '울주군(내와리) 농지불법성토 및 산업폐기물 불법매립 주민비상대책위원회'는 19일 울주군청에서 기자회견을 갖고 "울주군은 행정대집행을 통해 불법매립한 산업폐기물을 하루빨리 전량 수거하라"고 촉구했다.
대책위는 또 "행정대집행은 산업폐기물 전량 반출 및 오염 토양 정화까지 완전하게 이뤄져야 한다"며 "상수도 인입공사(안으로 끌어들이는 공사)를 포함한 안정적인 식수 대책을 요구한다"고 밝혔다.
특히 대책위는 "불법매립 사업자와 지주 등 관련자들에 대해서는 징벌적 구상권 청구는 물론, 사법적으로도 법정 최고형으로 엄중 처벌하라"며 "산업폐기물 불법매립으로 생존의 위협과 불안을 안고 살아가야 하는 주민들이 하루빨리 정상적인 일상을 회복할 수 있도록 심리적 안정과 건강관리 프로그램을 운영하라"고 촉구했다.
대책위와 울주군의 합의 내용은?
한편 대책위는 기자회견에서 "식수로 사용하는 지하수에서 비소와 불소 등의 독성 강한 물질이 기준치를 초과해 검출되어 주민 불안은 현실화되고 울주군과 울주군수에 대한 주민들의 분노는 더욱더 거세지고 있다"고 지적했다.
이어 "울주군의 적극 행정이 어느 때보다 중요한 때에 지난 18일 내와리에서 울주군 TF팀(팀장: 부군수)과 주민비상대책위원회 간의 간담회를 통해 공감대와 합의를 했다"며 합의 내용을 공개했다.
합의 내용은 아래와 같다.
1. 관련 법령(산업폐기물관련법 등)에 의거해 조속한 행정대집행을 추진한다. 행정대집행을 위한 예산 마련과 행정대집행 절차를 최대한 간소화시켜서 적극 행정을 책임 있게 구현하기로 했다.
1. 식수와 생활용수 보급에 주민 불편이 없도록 하고 주민건강검진 실시까지 포함한 향후 대책을 모색하기로 했다.
1. 몇 군데 관정과 장소에 국한되어 있던 지하수 성분 검사를 좀 더 앞 당겨 매주 실시하고 장소도 확대하기로 했다.
1. 주민비상대책위원회와 주민대표를 항한 담당 부서장의 막말 논란에 대해 울주군 부군수가 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다.
주민비상대책위원회는 "울주군과 간담회를 통해 도출한 결과가 신의 성실에 기초해 하루빨리 법적, 행정적 조처가 이루어지길 간절히 바란다"고 했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 <시사울산>에도 게재됩니다.