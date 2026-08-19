내란종식 기여 '훈장' 조성현 대령, 재판행

▲청문회 나온 조성현 수방사 제1경비단장조성현 전 수도방위사령부 제1경비단장이 지난해 2월 21일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 내란 국조특위 4차 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기