내란종식 기여 '훈장' 조성현 대령, 재판행

12.3 내란 종식에 기여했다며 훈장을 받았던 조성현 대령이 내란에 가담한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 조 대령의 혐의는 '내란중요임무종사'다.
종합특검(특별검사 권창영)은 19일 "내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장이었던 조성현을 내란중요임무종사 혐의로 불구속 기소했다"며 "조 대령의 공소사실은 '(전직 대통령) 윤석열이 선포한 12.3 비상계엄이 불법 계엄임을 알면서도 국회에 병력을 촐동시킨 것"이라고 밝혔다.
조 대령은 내란 당시 ① 이진우 수도방위사령관으로부터 '국회의원을 끌어내라'는 지시를 받았지만 재검토를 요청한 뒤 ② 서강대교 인근에서 대기 중이던 부대장에게 '서강대교를 넘지 말라'고 지시했다. 그러나 종합특검은 조 대령이 계엄 당시 이 전 사령관의 지시를 받고 불법 계엄에 적극 동조하다가 국회에서 비상계엄 해제 요구안이 가결되자 태도를 바꿨다고 의심하고 있다.
이번 불구속 기소는 내란특검(특별검사 조은석)의 판단을 뒤집는 것이다. 내란특검은 이 전 사령관 지시에 조 대령이 소극적으로 대응하다가 결국 지시에 따르기를 거부했다고 보고 그를 불입건 처분했다. 이재명 정부의 국방부 또한 조 대령에게 지난해 9월 '보국훈장 삼일장'을 수여했다.
한편, 특검은 조 대령 외에도 "국방부 법무관리관이었던 홍창식을 직무유기 혐의로, 육군본부 법무실장이었던 김상환을 내란부화수행 혐의로 불구속 기소했다"라고 밝혔다.
[관련기사]
훈장받은 조성현 대령이 내란 피의자, 내란·종합특검 정반대 결론 왜?
(https://omn.kr/2iyy7)
낱낱이 살펴본 조성현 대령의 그날 행적... 참군인 아닌 내란가담자?
(https://omn.kr/2j015)
[단독]내란특검과 달라진 판단...종합특검이 밝힌 '조성현 진술'
(https://omn.kr/2j26p)