'김민석 체제' 윤곽, 문진석·안태준 임명... "능력 따라 인사, 계파 고려 않는다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 새 지도부 체제가 윤곽을 드러내고 있다. 19일 당 수석사무부총장에 임명된 문진석 의원(재선·충남 천안갑, 왼쪽), 전날 당 사무총장에 임명된 한정애 의원(4선·서울 강서구병) 모습(자료사진). ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

- 당 사무총장: 한정애 4선, 서울 강서병

- 정책위의장: 권칠승 3선, 경기 화성병

- 당대표 비서실장: 김태선 초선, 울산 동구

- 수석사무부총장: 문진석 재선, 충남 천안갑

- 조직사무부총장: 안태준 초선, 경기 광주을

- 홍보위원장: 김남준 초선, 인천 계양구을

- 참좋은지방정부위원장: 신정훈 3선, 전남 나주시화순군

- 수석대변인: 박성준 재선, 서울 중구성동구을

- 민주연구원 혁신 TF 단장: 강득구, 재선·경기 안양만안

- 민주당 TV 준비 TF 단장: 한웅현, 전 홍보위원장

큰사진보기 ▲민주당 홍보위원장에 임명된 김남준 의원(초선·인천 계양구을, 자료사진). ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저를 방문, 문 전 대통령 내외를 예방한 뒤 사저를 나서며 문 전 대통령 배웅을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당 새 지도부 체제가 윤곽을 드러내고 있다. 김민석 당대표는 전날 당 사무총장에 한정애 의원(4선·서울 강서구병)을 임명한 데 이어 19일 수석사무부총장에 문진석 의원(재선·충남 천안갑), 조직사무부총장에 안태준 의원(초선·경기 광주을)을 추가 임명했다.박성준 수석대변인은 이날 김 대표의 경남 양산 평산마을 문재인 전 대통령 예방 뒤 기자들과 만나 이같은 추가 인선 내용을 발표했다.과거 당 싱크탱크인 민주연구원장을 지냈던 김 대표는 이날 또 민주연구원 개편을 위한 '혁신 태스크포스(TF)'를 만들겠다고 밝히고, TF 단장에 강득구 의원(재선·경기 안양시만안구)을 임명했다.박 수석대변인은 관련해 "민주연구원은 조사와 전략 중심 개편이 필요하고, 연구원 정책을 정책위와 통합해 정책 중심으로 만들어가야 한다는 것"이라며 "김 대표가 과거 원장을 한 경험에 따라, 2028년 차기 총선 준비 차원에서 연구원의 전략적·적극적 개편을 통해 민심을 보듬고 당이 가야 할 방향을 제시한다는 차원"이라고 설명했다.김 대표는 전날 정책위의장에 권칠승 의원(3선·경기 화성시병), 당 홍보위원장에 김남준 의원(초선·인천 계양구을), 참좋은지방정부위원장에 신정훈 의원(3선·전남 나주시화순군)을 각각 임명한 바 있다. 17일 당선 뒤 19일 현재까지 발표된 주요 직책은 다음과 같다.문진석 수석사무부총장은 이날 페이스북을 통해 수석사무부총장 임명을 알리며 "무거운 책임감으로 받겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 "당의 살림을 꼼꼼히 챙기고 든든히 뒷받침하겠다"며 "김 대표를 중심으로 이재명 정부의 성공을 견인할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김남준 홍보위원장 또한 같은 날 페이스북으로 임명 사실을 알리며 "홍보위원장으로서 당의 이념과 정책을 알리는 역할은 포장만 하는 게 아니라, 당의 철학과 '언어'를 주권자가 쉽게 이해할 수 있도록 투명하게 전달하는 일"이라고 강조했다.김 위원장은 "이재명 대통령님의 정치 철학이 담긴 '진짜 대한민국'과 'K-이니셔티브'라는 슬로건을 빚어냈던 경험을 바탕으로, 홍보위원회를 '당의 브랜드 전략실'로 탈바꿈하겠다"며 "거리 현수막부터 정책홍보물과 델리민주TV 영상까지, 민주당의 언어가 국민 삶 속으로 흘러가도록 하겠다. 각계 전문가의 지혜를 모아 전문성을 벼리겠다"고 덧붙였다.권칠승 정책위의장은 전날 페이스북 게시글로 "정책위의장으로서 서생의 문제의식과 상인의 현실감각으로 늘 국민 곁에서 민생을 살피겠다. '행동하는 양심'으로 김대중 전 대통령께서 남기신 민주당의 가치와 정신을 이어가겠다"고 밝혔다.김민석 대표는 19일 오전 부산시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "(현 지도부는) 1인 1표 당원 주권에 의한 첫 선택으로, 특별히 권리당원과 대의원에게 압도적 지지를 받았다. 당의 노선과 방향이 '민생·실용 확장'으로 당원 선택을 받은 것"이라고 강조했다.김 대표는 또 "인사는 투명하게, 능력주의로 하겠고 화합도 일 중심으로 하겠다. 일을 하면서 하나하나 함께 합을 맞춰가겠다"라며 "계파는 없다, 고려하지도 않겠다. 지도부는 밖을 향해서 힘을 모을 것"이라고 강조했다. 박 수석대변인 또한 앞서 이를 발표하며 "오직 능력 위주로 인선이 이뤄졌다"고 설명한 바 있다.