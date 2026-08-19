디지털 격차에 갇힌 노년, 완도 청소년들이 '짝꿍'이 되어 길을 묻다

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큰사진보기 ▲익힌 방법대로 키오스크 작동을 해보는 어르신완도군 청소년은 어르신의 짝궁이 되어 키오스크 작동 방법을 안내한다. ⓒ 완도청소년문화의집 관련사진보기

"할머니, 화면 여기서 이거 누르시고 카드는 이 방향으로 꽂으시면 돼요."

"기계 앞에서 주눅 들 때가 많았는데, 옆에서 아이들이 눈을 맞추며 차근차근 알려주니 나도 이제 세상 돌아가는 걸 따라잡는 기분이야."

"처음엔 어르신들과 무슨 말을 해야 할지 몰라 긴장했는데, 할머니께서 진짜 내 친할머니처럼 따뜻하게 손을 잡아주셔서 오히려 제가 더 위로를 받았다. 릴스를 찍을 때 활짝 웃으시던 그 얼굴이 오래 기억에 남을 것 같다."

완도에서 나고 자란 이들에게도 요즘 읍내 나들이는 은근한 긴장감을 동반한다. 점심을 먹으러 들어간 국밥집이나 찻집 문턱에서부터 사람 대신 차가운 무인 단말기(키오스크)가 먼저 반기기 때문이다. 화면을 넘겨 메뉴를 고르고, 카드를 밀어 넣고, 영수증이 툭 떨어질 때까지 기다리는 몇 초의 시간은 디지털에 익숙지 않은 어르신들에게는 시험대에 오른 것만큼이나 진땀을 빼게 만든다.인구 감소와 고령화가 빠르게 진행되는 농어촌 지역에서 이러한 '디지털 격차'는 단순한 생활의 불편함을 넘어선다. 젊은이들이 타지로 떠나간 빈자리에 남겨진 노년층은 새로 생겨나는 일상적 문화에서 자연스럽게 멀어진다. 읍내 극장인 빙그레시네마에서 영화 한 편 보는 것조차 마음먹고 나와야 하는 일이 되고, 스마트폰 화면 속 짧은 영상 하나 제대로 찾아보지 못한 채 하루를 보내는 날이 쌓인다. 사람이 그리운 동네에서 오히려 세상과 단절되는 소외감이 깊어지는 이유다.이 벽을 허물기 위해 완도청소년문화의집(관장 이은희)이 꾸린 '꿈트리 세대공감 봉사단'이 지난 5월부터 8월 14일까지 완도읍 일대와 경로당을 누볐다. 이번 활동은 단순히 어르신들을 찾아가 말벗을 해드리는 수준에 그치지 않았다. 청소년과 어르신이 1대 1로 짝꿍을 맺어 서로의 일상을 나누는 실질적인 교류였다.첫 만남은 다정하고 소박했다. 나란히 앉아 서로의 손등에 붉은 봉선화 물을 들이고, 굳은살 박인 손발에 팩을 붙여드리며 세월의 고됨을 다독였다. 과일모찌를 함께 빚어 입에 넣어주는 동안 칠십 년이라는 나이 차이는 자연스럽게 좁혀졌다.진짜 변화는 그다음이었다. 청소년들은 어르신들에게 세상으로 통하는 다정한 안내자가 되어주었다. 식당 키오스크 앞에서 발을 동동 구르던 어르신 곁에 짝꿍이 다가섰다.아이들의 나긋나긋한 설명에 용기를 얻어 어르신이 직접 주문을 해내고 영수증을 받아 들었을 때, 환해진 얼굴에는 아이처럼 뿌듯한 미소가 번졌다.어르신의 털어놓는 솔직한 고백은 일상 속 작은 친절이 얼마나 큰 자존감을 돌려주는지를 보여준다.세대 간의 거리는 서로의 문화를 함께 경험할 때 가장 가깝게 좁혀졌다. 청소년들은 어르신들을 자신들의 놀이터로 초대했다.요즘 유행하는 짧은 영상(릴스)을 스마트폰으로 찍는 법을 알려주며 카메라 앞에 함께 섰다. 처음에는 부끄럽다며 손사래를 치던 어르신들도 곁에서 재잘거리는 짝꿍의 부추김에 못 이겨 살짝 춤을 추고 손을 흔들었다. 읍내 사진관에 들러 '인생네컷' 머리띠를 고쳐 쓰고 찰나의 플래시 세례를 받던 순간, 두 세대 사이를 가로막던 어색함은 온데간데없이 사라졌다.지난 14일 문화예술의전당에서 열린 마지막 만남에서는 다 함께 흙을 만지며 반려식물을 심고, 그간 휴대전화에 차곡차곡 쌓인 사진과 영상을 돌아보며 아쉬움을 나눴다.함께한 청소년 참가자는 소감을 전했다.성평등가족부의 '인구소멸지역 청소년 성장지원사업'으로 진행된 이번 봉사단 활동은, 청소년들이 단순히 도움을 받는 존재에 머물지 않고 지역 사회의 변화를 이끄는 주역으로 자라고 있음을 증명했다.인구 감소와 고령화로 닫혀가는 지역의 문틈 사이로, 완도의 청소년들과 어르신들은 '짝꿍'이라는 이름으로 손을 맞잡았다. 키오스크 주문법을 가르쳐주고, 스마트폰으로 함께 사진을 찍으며 일상을 공유한 이들의 소소하지만 확실한 변화. 서로의 오늘을 온전히 나누며 고립의 장벽을 지워낸 완도의 여름날은, 앞으로 이 지역이 함께 그려갈 내일이 어떤 모습이어야 하는지 분명하게 보여주고 있다.