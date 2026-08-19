보행자 위협 오토바이, 경찰의 황당 변명

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큰사진보기 ▲정보공개 답변 내용 ⓒ 이중석 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민신문고 답변 ⓒ 이중석 관련사진보기

길을 걸을 때마다 인도 위를 아슬아슬하게 내달리는 배달 오토바이 때문에 가슴을 쓸어내리곤 한다. 신호 위반은 기본이고, 번호판을 의도적으로 가리거나 아예 뗀 채 달리는 이륜차들이 도로와 인도를 가리지 않고 활개 치고 있다.보행자의 안전이 심각하게 위협받고 있지만, 현장에서 경찰의 단속을 구경하기란 하늘의 별 따기다. 참다못해 익산경찰서를 상대로 직접 정보공개 청구를 신청해 최근 1년간의 이륜차 단속 실적을 확인해 보았다. 결과는 충격적이었다.최근 받은 정보공개 청구(접수번호: 17185586) 답변서에 따르면, 익산경찰서가 최근 1년간 적발한 이륜차 법규 위반 단속 실적은 총 467건에 불과했다. 12개월로 나누면 월평균 약 38건, 하루 평균으로 계산하면 단 1.28건꼴이다.인구 27만의 익산시 전체 규모와 도로 위에서 매시간 목격되는 수많은 불법 행태를 감안할 때, 사실상 단속에 손 놓고 있었음을 보여주는 수치다. 게다가 단속 방식 역시 경찰 눈앞에서 적발하는 100% 수동 현장 단속에만 의존하고 있어, 골목이나 인도로 도주하는 고위험 오토바이는 방치되고 있었다.이에 국민신문고 민원(신청번호: 1AA-2608-0168207)을 통해 암행순찰차와 고성능 캠코더를 활용한 불시 단속, 지자체 및 교통안전공단과의 합동 단속을 강력히 촉구했다.그러나 익산경찰서 담당자로부터 돌아온 공식 답변은 황당함 그 자체였다. 경찰 측은 "캠코더 단속을 실시하고 있으나 고성능 장비가 아닌 일반인들이 사용하는 소니 동영상 카메라만 보급되어 있다"라며 장비 탓을 했다.또 "교통 경찰관 인력이 총 15명으로 주간 일시점 근무 인원이 최대 8명뿐이며, 행사·경호·홍보 활동으로 바쁘다"라며 인력 부족을 이유로 들었다.보행자 안전을 직접 위협하는 보도 통행과 번호판 가림 행위에 대한 합동 단속 요청에 대해서도 "경찰 단독 권한이라 합동 단속 대상이 아니다"라며 선을 그었다.타 시·도 경찰청이 암행순찰차, 경찰 오토바이, 캠코더 채증 단속, 지자체·교통안전공단과의 불법 튜닝/번호판 합동 단속 등 다각적인 방안으로 단속 실효성을 높이는 것과 극명히 대조된다.적발하기 쉬운 차량 운전자 안전벨트 미착용 등의 단속에 집중하고, 정작 위험성이 큰 이륜차 단속에는 인력과 장비 핑계만 대는 경찰의 행정 편의주의에 시민들의 불만과 불안은 커지고 있다.익산경찰서는 부실한 단속 실태를 인정하고, 주민 안전을 위한 실질적인 기획 단속 체계로 즉각 전환해야 한다.