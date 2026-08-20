친구가 "무조건 가자"고 한 섬, 해변이 남다릅니다

큰사진보기 ▲덕적도 자연휴양림에서 본 옹진의 섬들 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕적도 자연휴양림 전경 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲'숲속의 집 4호' 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕적도 자연휴양림 야영데크 ⓒ 양진형 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲(사진 위) 덕적도 백패킹 성지로 이름난 밧지름 해변의 해송 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲밧지름 해변에서 바라본 옹진의 섬들 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲소야도 바다 갈라짐 명소 ⓒ 김용구 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연휴양림 내 무인 카페테리아 ⓒ 양진형 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕적도 숲길 종합안내 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

올여름은 정말이지 견디기 어려울 정도로 무더웠다. 이런 여름에는 바다에도 국지성 폭우가 잦고, 데워진 바닷물과 육지 온도의 차이로 인해 한 치 앞을 내다볼 수 없는 해무가 자주 낀다. 여객선 결항이 빈번해지는 이유다. 그래서 한 달에 한 번꼴로 다니던 섬 트레킹도 접어둔 채 에어컨 아래서 뒹굴기 일쑤였다.그러던 차에 산림청 국립산림과학원이 최근 성인 남녀 2000명을 대상으로 실시한 '섬숲 관광 수요 및 인식 조사' 기사를 보게 되었다. 국민의 54.3%가 "매력적인 섬숲이 있다면 체류 기간을 늘릴 의향이 있다"고 답했다는 것이다. 섬 하면 해안가와 해수욕장을 먼저 떠올리는데, '섬숲'이라니?당장 우리나라 자연휴양림 통합 예약 사이트인 산림청 '숲나들e'에 들어가 봤다. 섬에 조성된 자연휴양림이 몇 개나 되나 집계해 보니, 전국 187개 자연휴양림 중 석모도, 무의도, 강화도, 안면도, 원산도, 신시도, 완도, 덕적도, 거제도, 돌산도 등 10여 곳에 달했다. 하지만 이 중 9곳은 연륙교로 연결되어 있다. 오롯이 배를 타고 들어가 특유의 '온전한 고립감'을 누릴 수 있는 곳은 인천 옹진군 덕적도가 유일해 보였다.일단 가보자. 덕적도를 향해! 그런데 성수기에는 '하늘의 별 따기'만큼 어렵다는 자연휴양림 예약이 가능할까? 더욱이 디데이로 정한 8월 셋째 주는 여름휴가의 막바지 기간이 아닌가. 그래도 "밑져야 본전"이라는 생각으로 '숲나들e'에 접속해 덕적도 자연휴양림을 검색했다. 역시 모든 날짜의 예약이 완료되어 있었는데, 거짓말처럼 14일에 빈방이 하나 떠 있었다.5~6인실 '숲속의 집 2호'를 오전에 부랴부랴 예약했다. 오후 2시까지 입금하지 않으면 자동 취소된다기에 서둘러 결제를 마쳤다. 몇 년 전 백령도와 대청도를 2박 3일로 함께 탐방했던 친구에게 즉시 전화했다. 섬 휴양림을 예약했는데 함께 가겠느냐고 물었더니, 말이 떨어지기가 무섭게 "무조건 가자"는 답변이 돌아왔다. 이렇게 우리 부부와 친구 부부는 14일 오후 2시 30분, 인천항여객선터미널에서 덕적도로 향하는 옹진훼미리호에 올랐다.인천항을 출발한 지 1시간 10여 분 만에 덕적도 진리항에 도착했다. 선착장 인근의 농협 하나로마트에서 1박 2일 동안 머물며 먹을 삼겹살과 햇반, 누룽지, 포장김치 등을 준비했다. 이어 예약해 둔 택시를 타고 10여 분을 달려 자연휴양림에 도착했다.방문자안내소에서 신분증을 확인하고, 예약해 둔 숲속의 집 2호를 향해 걸어 올라갔다. 날씨는 여전히 무더웠지만 입추가 지나서인지 공기의 습도는 한결 가벼워진 듯했다. 생애 처음 방문한 섬 자연휴양림은 대규모 리조트와 달리 소박했다. 하지만 성인 4명이 하룻밤을 지내기에 부족함이 없을 만큼 주방용품과 침구류가 알차게 구비 되어 있었다.덕적도 자연휴양림은 인천시 옹진군이 비조봉 자락에 총사업비 60억 원을 투입해 2025년 2월 개장한 곳이다. 숙박시설로는 산림휴양관 4개 실과 숲속의 집 5개실, 그리고 야영 데크 6개소가 운영된다. 휴양림 관계자에 따르면 방문객의 80% 이상이 수도권(서울·경기·인천) 주민이라고 한다.5년 전 덕적도 비조봉에서 바라본 자월도, 굴업도, 선갑도, 문갑도, 소야도 등 덕적군도의 풍광이 아름다웠던 기억이 떠올랐다. 휴양림에서 약 1시간 거리인 비조봉에 다시 오를까 싶었지만, 무더운 날씨 탓에 다음을 기약하기로 했다. 대신 휴양림 아래쪽에 자리한 밧지름해변을 다녀오기로 했다.밧지름해변은 서포리해변에 비해 규모는 작지만 모래사장이 아기자기하고, 그 뒤편으로 울창한 해송 숲이 장관을 이루어 백패커들의 성지로 이름난 곳이다. 택시 기사님의 설명에 따르면 이 해변 일대는 6.25전쟁 당시 인천상륙작전을 앞두고 포진지가 구축되었던 역사적 장소이기도 하다. 해송 숲 한쪽에는 이를 기리는 기념 공간이 마련되어 있다.해 질 녘 밧지름해변은 고즈넉했다. 백사장에 듬성듬성 앉은 피서객들이 저마다 여름의 끝자락을 즐기고 있었다. 덩치 큰 갈매기들도 무더위에 지친 탓인지 날기를 포기한 채 쫑쫑 걸음으로 파도와 술래잡기를 한다. 수평선 위로는 소야도에 딸린 무인도들과 대이작·소이작도가 아련하게 조망된다.해거름을 따라 숙소로 돌아와 삼겹살을 구워 풍성한 저녁을 즐겼다. 그리고 다음 날 새벽, 택시를 타고 연도교로 연결된 소야도를 둘러볼 계획을 세웠다. 해안선 둘레 14.4km의 소야도는 신라 태종무열왕 때 당나라 소정방의 군대가 이 섬에 들어와 나당연합군을 결성하면서 '소야도'라 불리게 되었다는 전설이 전해진다.소야도는 최고봉인 국사봉(143m)과 해안을 중심으로 둘레길이 잘 조성되어 있고 볼거리도 풍부하다. 썰물 때면 '모세의 기적'처럼 큰마을 앞에서 갓섬, 간뎃섬, 송곳여, 물푸레섬까지 약 1300m의 바닷길이 열리는 바다 갈라짐 명소다. 떼뿌루해수욕장에는 캠퍼들의 발길이 이어지며, 섬 남서쪽 '막끝'에서는 삼형제바위와 곰바위 너머로 물드는 붉은 낙조를 감상할 수 있다.그런데 다음 날 새벽 창밖을 보니, 사방으로 자욱한 해무가 끼어 있어 아쉽게도 소야도 트레킹은 훗날을 기약해야 했다. 소야도행을 포기한 일행은 휴양림 최상단에 위치한 무인 카페테리아로 향했다. 이곳에는 커피 브랜드 자판기가 설치되어 있어 2500원이면 취향에 맞는 음료를 즐길 수 있다.내부에는 4인용 테이블과 편안히 기댈 수 있는 등받이 의자가 구비 되어 있어 휴식을 취하기에 안성맞춤이었다. 등받이 의자에 허리를 깊숙이 묻고 따뜻한 음료 한 잔을 들며 섬숲 너머로 파랗게 반짝이는 바다를 바라보니, 자연휴양림이 주는 치유의 매력이 온몸으로 밀려왔다. 어느새 비밀의 숲에서 날아온 고추잠자리가 가을이 머지않았음을 속삭여주는 듯했다.올여름 폭염의 정점인 말복을 지나 가을의 길목인 처서를 바라보는 지금, 올가을 섬 여행을 계획 중이라면 덕적도 자연휴양림은 어떨까. 휴양림에 가려면 '숲나들e' 통합 시스템을 통해야 하는데, 매월 1일 오전 9시에 다음 달 예약이 오픈된다.