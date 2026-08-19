시드니와 서울, 나라는 달라도 청년이 마주한 벽은 닮았다

큰사진보기 ▲취업 인터뷰중인 청년의 모습 ⓒ Pixabay 관련사진보기

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"열심히 공부해서 좋은 직장에 들어가고, 월급을 아껴 저축하면 언젠가는 내 집을 마련할 수 있다."한때는 특별할 것 없는 삶의 순서였다. 학교를 졸업하고 직장을 구하고, 몇 년 동안 돈을 모으면 조금씩 다음 단계로 올라갈 수 있다는 믿음이 있었다. 시간이 걸릴 뿐, 열심히 살면 언젠가는 자기 몫의 삶을 갖게 된다는 생각이었다.요즘은 그 말을 쉽게 꺼내기가 어렵다. 호주에서 20년 가까이 살아오며 한국에서 들려오는 청년들의 이야기가 낯설지 않을 때가 있다. 서울의 높은 월세와 집값 이야기를 듣다가 시드니의 렌트비를 떠올리고, 한국 청년들이 취업과 결혼을 미루고 있다는 기사를 읽다가 호주에서 부모와 함께 사는 젊은이들의 모습을 떠올린다.두 나라는 제도도 다르고 경제 규모도 다르다. 살아가는 방식도 꽤 다르다. 그런데 열심히 일하고 있는데도 다음 단계로 넘어갈 수 없다는 이상하게 비슷한 모습이 보인다시드니에서 독립해 살아가는 일은 예전부터 쉬운 일이 아니었다. 최근 몇 년 사이 주거비 부담이 커지면서 젊은 사람들에게 집은 단순한 생활공간이 아니라 삶의 방향을 결정하는 문제가 됐다. 직장이 있어도 혼자 감당하기 어려운 집세를 내야 한다. 방 하나를 다른 사람과 나누고, 부모 집에 머물고, 직장과 거리가 먼 곳으로 밀려나는 경우도 있다.한국이라고 크게 다르지 않다. 서울에서 직장을 구한 청년이 월급을 받아 몇 년 동안 저축한다고 해도 집값과 전세금의 속도를 따라가기 어렵다. 부모의 도움을 받을 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 출발점도 점점 벌어진다.호주에서는 높은 집세가 청년의 독립을 늦추고, 한국에서는 집값과 자산 격차가 청년의 출발선을 갈라놓는다. 이런 모습들은 조금 다르지만 마음속에서 생기는 질문은 비슷할 것이다.'내가 지금보다 조금 더 열심히 일하면 이 상황에서 벗어날 수 있을까.'호주에서 일자리를 구하는 것 자체가 불가능한 것은 아니다. 오히려 청년들이 여러 형태의 일을 경험하는 모습을 흔히 볼 수 있다. 그러나 문제는 그 일이 삶의 기반이 되어주느냐는 데 있다. 파트타임을 여러 개 하거나 계약직으로 일하면서 생활비를 마련하는 청년들이 있다. 일을 하지 않는 것보다 낫지만, 그렇다고 몇 년 뒤의 삶까지 계획하기에는 불안정하다.한국의 청년들도 비슷한 고민을 한다. 취업을 준비하는 기간은 길어지고, 어렵게 들어간 직장에서도 주거비와 생활비를 감당하다 보면 저축은 생각보다 쉽지 않다. 원하는 일자리를 찾지 못해 구직을 멈추는 청년들도 늘고 있다."요즘 젊은 사람들은 눈이 너무 높아." 이 말만으로 설명하기에는 현실이 달라졌다. 좋은 직장 하나를 구하면 삶의 기반을 만들 수 있었던 시대와 지금은 다르다. 직장이 있다는 사실만으로 안정된 미래가 보장되지 않으며, 열심히 일하는 것과 잘 살아가는 것이 점점 다른 문제가 되어가고 있다.청년들에게 힘든 것은 지금의 생활비만이 아니다. 앞으로 무엇을 하며 살 것인지 계획하는 일 자체가 어려워지고 있다. 호주에서는 주거비와 생활비, 고용 불안에 더해 기후변화에 대한 걱정도 청년들의 미래 인식에 영향을 주고 있다. 산불과 홍수 같은 자연재해가 더 이상 뉴스 속 먼 나라의 이야기가 아니다.한국 청년들의 고민은 조금 다른 모습으로 나타난다. 직장을 구하고 집을 마련하는 일이 어려워지면서 결혼을 늦추고, 아이를 갖는 시기를 미루고, 아예 포기하는 사람도 생겨났다. 연애와 결혼, 출산을 차례로 포기한다는 'N포 세대'라는 말까지 등장한 이유다.이런 현상을 개인의 가치관 변화만으로 설명하기는 어렵다. 미래가 불안하면 사람은 자연스럽게 큰 결정을 미룬다. 집을 구하는 일, 결혼하는 일, 아이를 갖는 일은 모두 앞으로의 삶을 책임질 수 있다는 확신이 있어야 가능한 선택이다. 그러나 지금은 그 확신이 약해지고 있다.시드니와 서울은 많이 다르다. 시드니의 청년은 비싼 집세 때문에 독립을 미루고, 서울의 청년은 집값과 전세금 때문에 결혼을 미룬다. 호주에서는 생활비와 주거비가 큰 부담이고, 한국에서는 취업 경쟁과 주거 문제, 자산 격차가 한꺼번에 청년의 어깨를 누른다. 그런데 두 도시에서 청년들이 마주하는 질문은 묘하게 닮았다. '열심히 하면 나아질까.' 예전에는 이 질문에 어느 정도 답을 할 수 있었다. 공부를 열심히 하면 좋은 대학에 갈 가능성이 크고, 좋은 직장을 구하면 월급을 모아 집을 마련할 수 있었다. 그 과정이 누구에게나 쉬웠다는 뜻은 아니다. 다만 노력과 결과 사이에 어느 정도의 연결고리는 있었다.그런데 지금은 그 연결고리가 느슨해졌다. 열심히 공부하고, 성실하게 일하고, 소비를 줄여도 집값이나 자산 가격의 상승 속도를 따라가기 어렵다. 안정적인 직장을 얻어도 생활비를 감당하기 빠듯한 경우가 있다. 그래서 청년들에게 필요한 것은 '더 열심히 하라'는 말만은 아닐 것이다. 이미 충분히 열심히 살고 있는 사람들이 많기 때문이다.청년 세대가 힘든 이유를 개인의 소비 습관이나 인내심에서 찾기 시작하면 문제의 본질에서 멀어지게 된다. 커피 한 잔을 덜 마시고 외식을 줄인다고 해서 해결할 수 있는 수준의 문제가 아니다. 몇 년 동안 성실하게 저축해도 집값 상승폭을 따라가지 못한다면 개인의 절약만으로는 한계가 있다.부모의 도움을 받을 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이도 벌어지고 있다. 어떤 청년에게 부모의 지원은 집을 살 수 있는 종잣돈이 되고, 어떤 청년에게는 당장 몇 달치 생활비를 마련하는 것조차 어려운 상황이 된다. 노력의 차이만으로 설명하기 어려운 격차다.호주와 한국의 청년 문제가 완전히 같은 것은 아니다. 해결 방법도 같을 수 없다. 주거 정책도 다르고 노동 시장도 다르며 사회안전망의 구조도 다르다. 그래도 두 나라가 함께 고민해야 할 질문은 있다. 열심히 일하는 사람이 최소한 자신의 삶을 조금씩 앞으로 끌고 갈 수 있어야 한다는 것. 집을 구하고, 직장을 다니고, 가족을 만들고, 자신의 미래를 계획하는 평범한 일이 특별한 능력을 갖춘 사람에게만 허락되어서는 안 된다는 것. '열심히 살면 언젠가는 잘살 수 있다'는 말이 틀렸다고 말하고 싶은 것은 아니다. 다만 그 말이 여전히 유효하려면 사회도 그 노력에 답을 돌려줘야 한다. ​시드니의 어느 청년이 비싼 집세를 보며 한숨을 쉬고, 서울의 어느 청년이 월급명세서를 들여다보며 계산기를 두드린다. 사는 나라도, 언어도 다르지만 두 나라 청년들이 마주한 표정은 묘하게 닮았다. ​그렇다고 이들의 하루가 허무하다거나 미래가 전적으로 어둡다고 믿지는 않는다. 정답이 정해져 있던 시절은 지났을지 몰라도, 청년들은 여전히 각자의 자리에서 자신만의 삶을 묵묵히 꾸려가고 있기 때문이다.과거의 사다리는 헐거워졌을지언정, 새로운 길을 내며 걸어가는 그 정직한 발걸음까지 의미가 없어지는 것은 아니다. ​ 이제 필요한 것은 "더 열심히 살라"는 뻔한 조언이 아니다. 이미 충분히 애쓰고 있는 이들이 제자리걸음에 지쳐 포기하지 않도록, 정직한 땀방울이 온전히 제 몫을 찾을 수 있게 사회가 최소한의 안전망을 놓아주는 일이다. ​각자의 속도로 오늘을 성실하게 버텨내는 청년들에게, 세상을 조금 먼저 살아본 이로서 나직하지만 단단한 응원을 보내고 싶다. 열심히 살아온 시간이 결코 배신으로 돌아가지 않는 세상, 그 당연한 약속이 다시 이루어지기를 바란다.