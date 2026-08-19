특검, '한덕수 재판 위증' 윤석열에 벌금 1000만원 구형

큰사진보기 ▲윤석열과 한덕수. 2024-03-26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받은 윤석열씨에게 내란 특별검사팀이 항소심에서 벌금 1000만 원을 구형했다. 1심에서 징역 2년을 구형했던 특검은 윤씨가 다른 형사사건에서 중형을 선고받은 점을 고려했다고 밝혔다.윤씨는 최후진술에서 "국무회의를 할 게 아니면 총리와 외교부 장관, 행안부 장관을 부를 이유가 없지 않겠느냐"며 애초부터 국무회의 개최를 계획했다는 기존 입장을 거듭 강조했다.19일 내란특검팀(조은석 특별검사)은 서울고법 형사1부(윤성식 부장판사) 심리로 열린 윤씨의 위증 혐의 항소심 결심공판에서 원심의 무죄 판결을 파기하고 벌금 1000만 원과 가납명령을 선고해달라고 재판부에 요청했다.특검은 1심 당시 윤씨에게 징역 2년을 구형했지만 이날 항소심에서는 벌금형으로 구형량을 낮췄다.특검은 윤씨가 현재 내란 우두머리 혐의로 무기징역, 이적죄 등으로 징역 30년을 선고받아 항소심 재판을 받고 있고, 특수공무집행방해 사건에서는 징역 7년이 확정됐다는 점을 이유로 들었다. 특검은 "형벌의 목적과 형 집행의 실효성을 고려할 때 벌금형이 실효적이라고 판단된다"라고 설명했다.이날 특검은 윤씨의 위증 혐의가 유죄라는 기존 입장은 유지했다.윤씨는 지난해 11월 한 전 총리의 내란중요임무종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 한 전 총리가 국무회의 개최를 건의하기 전부터 추가 국무위원들을 불러 국무회의를 개최할 계획이었다는 취지로 증언했다.특검은 윤씨가 당초 국무회의 개최 및 추가 국무위원 소집 계획을 갖고 있지 않았다가 한 전 총리의 건의를 받은 뒤에야 추가 소집에 나섰다며 해당 증언이 기억에 반하는 허위진술이라고 봤다. 특검은 대통령실 폐쇄회로(CC)TV 영상을 시간대별로 제시하며 공소사실을 뒷받침했다.반면 윤씨 측은 비상계엄의 긴급성과 보안성을 고려해 처음부터 국무위원들을 순차적으로 소집할 계획이었다고 맞섰다.구체적으로 국방·안보·통일·법무 등 계엄과 관련된 국무위원들을 먼저 불러 논의한 뒤 계엄 선포 결심이 서면 신속하게 대통령실에 올 수 있는 경제·민생 분야 국무위원들을 추가로 소집하는 계획이었다는 주장이다.지난 5월 28일 열린 1심 선고에서 서울중앙지방법원 형사합의32부(재판장 류경진 부장판사)는 특검의 주장을 받아들이지 않았다.윤씨가 한 전 총리의 건의와 관계없이 국무위원들을 추가로 소집할 계획을 갖고 있었을 가능성이 높다고 보고 위증 혐의에 무죄를 선고했다. 재판부는 최상목 전 경제부총리에게 전달할 계엄 관련 문건이 미리 준비돼 있었고, 윤씨가 추가 소집할 국무위원을 특정해 연락하도록 한 점 등을 판단 근거로 삼았다.윤씨도 이날 최후진술에서 직접 국무회의 소집 경위를 설명하며 무죄를 주장했다.윤씨는 "국무회의 할 게 아니면 총리와 외교부 장관, 행안부 장관 부를 이유가 없지 않겠냐"라며 "총리하고 국방장관만 오라고 하면 되지 다른 장관들을 왜 불렀겠냐. 제가 생각하지 않은 이유로 그 양반들이 반대 의견을 개진하면 얘기를 들어보고, 한참 있다가 국무회의를 하든지 아니면 다음 날 할 수도 있었을 것이다. 즉시 추가로 경제 관련, 민생 관련 국무위원을 불러서 최소한 정족수를 갖춘 국무회의를 하기 위해 오라고 한 것"이라고 주장했다.한 전 총리가 국무회의 개최를 자신이 건의했다는 취지로 진술한 데 대해서는 "총리가 왜 그런 식으로 얘기했는가 모르겠다"고 했다.재판부는 이날 변론을 종결하고 오는 9월 16일 오전 10시 30분 선고하기로 했다.