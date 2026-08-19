'전세 실종' 뒤의 부동산 연대

큰사진보기 ▲지난 8월 7일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라 단지의 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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서울의 전세가 사라지고 있다는 보도가 잇따른다. 최근 <서울신문>은 "중랑 -79% 금천 -68%…서울 강북 등 외곽부터 전세 실종"​이라는 제목의 기사를 내보냈다. 제목만 보면 서울 외곽의 전세 주택 자체가 급속하게 사라지고 있는 듯한 인상을 받는다. 그리고 이런 류의 기사는 '전세 감소→주택 부족→공급 위기→재건축·재개발 규제 완화'라는 결론까지 자동으로 이어진다.'전세 실종'이라는 프레임이 <서울신문>만의 것은 아니다. 이미 5월 <매일경제>도 거의 같은 표현인 "서울 아파트단지 '전세 실종'…중랑 93% 금천 92%"라는 제목을 사용했다.전세주택 한 채가 월세로 바뀌었다고 서울에서 주택 한 채가 사라지는 것은 아니다. 최근 서울 임대차 시장에서 나타나는 중요한 변화 가운데 하나는 주택의 소멸이 아니라 전세의 월세화다. 여기에는 신규 공급 감소만이 아니라 금리와 대출 규제, 전세사기 이후의 불안, 집주인의 월세 선호, 실거주 의무와 전세대출 조건 변화 등 여러 요인이 작용한다.전세가 월세로 바뀐다는 것과 집이 부족하다는 것은 좀 다른 문제이다. 그런데 '전세 실종'이라는 표현은 곧 집이 부족하다는 의미처럼 들리고, 집이 부족하다는 진단은 다시 공급 확대라는 처방으로 연결된다. 그러므로 재건축·재개발 규제를 대폭 풀어야 한다는 주장으로 이어진다. 공급 방법은 여러 가지다. 공공주택과 장기임대주택을 늘릴 수도 있고 역세권을 고밀 개발할 수도 있다. 유휴부지를 활용하거나 재건축·재개발을 활성화하는 방법도 있다.더 중요한 것은 어떤 가격의 집을 어디에 누구를 위해 공급하느냐다. 강남에 30억 원짜리 아파트 1만 가구를 공급하는 것과 청년·신혼부부·중산층이 감당할 수 있는 주택 1만 가구를 공급하는 것은 통계상 똑같은 '1만 가구 공급'이지만 주거 안정 효과는 전혀 다르다. 따라서 서울의 진짜 문제는 단순한 주택 숫자의 부족보다 보통 시민이 감당할 수 있는 가격의 주택이 필요한 곳에 부족한 것일 수 있다. 그런데 왜 해법은 늘 재건축·재개발인가? 여기서 부동산을 둘러싼 이해관계를 살펴볼 필요가 있다.재건축·재개발 규제가 완화되고 용적률이 높아지며 사업 기간이 단축되면 건설회사와 시행사의 사업 기회가 커진다. 재건축 대상 아파트와 정비구역 부동산 소유자는 개발이익을 기대할 수 있다. 거래가 증가하면 중개업계가, 개발금융과 주택대출이 확대되면 금융업계가 이익을 얻는다. 부동산 투자자와 고가주택 소유자 역시 가격상승 기대와 이해관계를 가진다.이들이 어딘가에 모여 공동전략을 세운다는 의미는 아니다. 그럴 필요도 없다. 각자의 이해관계는 서로 다르지만 "서울 주택은 부족하다→앞으로 더 부족해진다→공급을 늘려야 한다→규제를 풀어야 한다"는 지점에서는 자연스럽게 만날 수 있다. 나는 이것을 '부동산 연대', 보다 정확하게는 '공급 위기 담론을 둘러싼 이해 연합'​이라고 부르고 싶다.건설회사가 언론을 소유할 때 이 문제에 있어서 여론의 힘은 더욱 강력해진다. <서울신문>은 2022년 호반건설이 최대 주주가 된 언론사다. 한 연구에 따르면, <서울신문>의 소유권 변경 이후 기사의 의제 구성이 정치·비리·수사 관련 주제의 비중은 줄고 금융·정책·도시개발 등 시장과 제도를 중심으로 한 의제가 확대됐다. 소유 기업 관련 보도에서도 긍정적인 방향성이 두드러졌다."전세가 사라진다", "공급절벽이 온다", "서울에 집이 없다"는 뉴스가 반복되면 무주택자는 불안해진다. 앞으로 집값이 더 오를 것이라는 생각에 일부는 매수를 앞당긴다. 매수세가 강해지면 가격이 오른다. 가격이 오르면 언론은 다시 "규제에도 서울 집값 상승"이라고 보도한다. 그리고 그 원인으로 다시 공급 부족이 등장한다. 결국 공급부족 보도→가격상승 기대→무주택자의 불안→매수 선취→가격 상승→공급부족론 강화→규제완화 요구라는 순환이 만들어질 수 있다.그래서 '전세 실종'이나 '공급절벽'이라는 표현은 단순한 언론의 수사가 아니다. 부동산시장에서는 이런 언어가 사람들의 행동을 변화시키고, 그 행동이 다시 가격에 영향을 미칠 수 있다.불안해하는 사람과 이익을 얻는 사람은 다르다. "서울에 집이 부족하다"는 뉴스를 보고 가장 불안해하는 사람은 집 없는 청년과 신혼부부, 전월세 세입자다. 그러나 이 불안이 매수세로 이어지고 기존 주택가격을 올린다면 가장 큰 수혜자는 '부동산 이해 연합'이다. 그래서 공급 정책을 논의할 때 '몇 채를 공급할 것인가' 만큼이나 누구에게 이익이 돌아가는가를 물어야 하는 이유다.규제를 풀어 재건축·재개발 활성화시키면 전세 문제가 해결될까? 사업 과정에서 기존 주택이 철거되고 주민들이 이주하면 일정 기간 주변 전월세 시장에 추가 수요가 발생할 수도 있다. 필요한 것은 '재건축을 할 것인가 말 것인가'라는 이분법이 아니다. 단기적으로 전월세 시장을 어떻게 안정시키고, 중기적으로 어떤 주택을 공급하며, 장기적으로 서울의 주택과 일자리·교육·교통의 과도한 집중을 어떻게 완화할 것인지 구분해서 접근해야 한다.공급 위기를 반복해서 말하는 사람들은 그들이 요구하는 정책이 시행됐을 때 무엇을 얻게 되는가. 건설회사, 시행사, 재건축 조합원, 고가 주택 소유자, 중개·금융업계, 투자자 그리고 부동산을 주요 콘텐츠로 삼는 언론의 그들의 이해관계가 '공급 부족→규제 완화→개발 확대→자산가치 상승'​이라는 어느 지점에서 서로 만날 가능성은 충분히 있다. 그것이 내가 말하는 '부동산 연대'​다.음모를 주장하는 것이 아니다. 오히려 음모가 없어도 작동할 수 있는 이해관계의 구조가 그렇다는 것이다. 부동산 위기는 실제일 수 있다. 그러나 위기를 설명하는 방식까지 언제나 객관적인 것은 아니다. 언론에서 문제의 해법을 묻는 소위 전문가라는 분들은 대체로 이 '부동산 연대'의 일원인 경우가 대부분이다. 부동산 업자, 건설 업자에게 이 문제를 물으면 답은 정해져 있다.누가 위기를 정의하는가. 그들이 내놓는 해법으로 누가 이익을 얻는가. 그리고 그 비용은 결국 누가 부담하는가. '전세 실종'이라는 숫자 뒤에서 우리가 정말 살펴봐야 할 것은 바로 이것이다.