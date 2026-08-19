손솔 "조희대, 대법원장에게 부여된 제청권 사유화하나"

큰사진보기 ▲손솔 의원이 19일 국회 본관 221호 진보당 회의실에서 열린 73차 의원총회 모두발언에서 조희대 대법원장의 대법관 제청에 대한 의견을 밝히고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

AD

조희대 대법원장이 지난 18일 대법관 후보 두 명을 제청한 데 대해 진보당 손솔 의원이 19일 "기습 제청, 통보 제청이었다"라며 "대법관 두 자리는 조희대의 협상 카드가 아니다"라고 비판하고 나섰다.손 의원은 따라서 "조희대 대법원장은 왜 209일 동안 제청을 미뤘는지, 왜 두 대법관 후보를 한꺼번에 제청했는지, 왜 이번에는 기존의 제청 관례까지 깨뜨렸는지 국민 앞에 직접 밝혀야 한다"고 촉구했다.손솔 의원은 19일 국회 본관 221호 진보당 회의실에서 열린 73차 의원총회 모두발언에서 "예정돼 있던 대통령과의 만남을 취소하고, 역대 대법원장들이 지켜온 관례까지 깨뜨렸다"라며 이같이 지적했다.손 의원은 "왜 이렇게까지 하는 것인가, 이례적인 것은 제청 방식만이 아니다"라며 "노태악 전 대법관 후임 후보는 지난 1월 이미 추천됐다. 통상 열흘 남짓이면 이뤄지던 제청을 조희대 대법원장은 무려 209일이나 미뤘다"고 상기했다.이어 "그러다 이흥구 대법관 후임 후보까지 나오자 두 명을 한꺼번에 제청했다"라며 "한 자리가 아니라 두 자리를 한꺼번에 놓고 인선을 조율하고, 흥정할 여지를 만들려 했던 것 아닌가"라고 물었다.그러면서 "대법관 자리는 거래의 대상이 아니며 대법원장의 제청권도 인사 협상의 카드가 아니다"라고 지적했다.이어 "209일 동안 대법관 공석이라는 무리수를 두며 제청을 미룬 이유가 무엇인가"라며 "대법관 두 자리를 협상의 지렛대로 만들기 위한 것이었다면, 대법원장에게 부여된 제청권을 사유화한 것"이라고 밝혔다.