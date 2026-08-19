국민의힘 '징계 형평성 논란' 계속... 장동혁 "징계 엄정하게"-조경태 "이진숙은?"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲야당 몫 국회부의장을 국회 본회의에서 선출하는 과정에서 박덕흠 국회부의장을 겨냥해 낙선 전화를 했다는 이유로 제소된 조경태 국민의힘 의원이 18일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 소명하기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3 지방선거 과정에서 국민의힘에서 제명된 한동훈 무소속 후보의 부산 북갑 보궐선거를 도왔다는 이유로 제소된 진종오 국민의힘 의원이 18일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 소명하기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘 중앙윤리위원회가 진종오 의원을 다시 불러 소명 절차를 진행한다. 국민의힘 당무감사실은 19일 "중앙윤리위원회는 내일(20일) 오전 10시 30분 제19차 회의를 개최하여 진종오 당원(국회의원)에 대한 소명절차를 진행할 예정"이라고 공지했다.윤리위는 전날인 18일 조경태·권영진·서범수·진종오 의원을 차례로 불러 소명을 들었다. 다만 진 의원은 윤리위원 명단을 사전에 공개하지 않은 점을 문제 삼으며 기피신청 의사를 밝혔고, 기피 여부가 결정되기 전 소명을 진행할 수 없다며 사실상 본격적인 소명에 나서지 않았다. 진 의원 측은 이날 자정까지 기피신청서를 제출한 뒤 다시 소명 기회를 달라고 요구했다. 이 과정에서 진 의원은 윤민우 중앙윤리위원장이 "한국말 못 알아듣냐" 등의 폭언을 했다고 폭로하기도 했다.징계 대상에 오른 의원들은 윤리위의 절차와 징계 기준을 문제 삼으며 반발하고 있다. 특히 5·18 민주화운동 폄훼 논란을 일으킨 토론회를 공동주최한 이진숙 의원에 대해서는 왜 같은 잣대를 적용하지 않느냐는 형평성 문제까지 제기하며, 논란이 확산하는 모양새이다. 하지만 장동혁 국민의힘 대표는 징계 대상 의원들의 행위에 대해 엄정한 조치가 필요하다는 입장을 재확인하며 '징계 정치'에 힘을 더욱 싣고 있다.장동혁 대표는 19일 오전 펜앤마이크TV에 출연해 "당대표가 되고 나서 해당 행위에 대해서는 그 상황에 엄정한 조치가 있어야 된다고 계속 이야기를 했다"라고 강조했다. 권영진 의원의 '멱살잡이' 논란에 대해서는 "당의 기강의 문제"라고 규정했다. 권 의원은 국회 상임위원회 배분 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡은 일로 윤리위에 회부됐다.서범수·진종오 의원의 '부산 돌려차기' 사건 관련 발언에 대해서도 장 대표는 징계 필요성에 무게를 뒀다. 그는 "그런 중대한 문제에 대해서 우리 당의 의원들이 어떤 인식을 가지고 있는지를 국민들께 보여준 사건"이라며 "더 큰 측면에서 바라봐야 될 것은 저런 행동으로 우리 당이 국민들께 얼마나 많은 실망을 안겨주느냐라는 것"이라고 강조했다.특히 "피해자가 처벌을 원하지 않는다거나 선처를 해달라고 했다거나, 이러한 방향으로 처리됐으면 좋겠다고 하는 것은 충분히 참고할 만한 의견"이라면서도 "저런 문제에 대해서 국민의힘이 어떤 조치를 하느냐가 저 문제를 어떻게 바라보고 있느냐를 국민들께 보여주는 가장 단적인 것"이라고 잘라 말했다.이어 "행위의 무게만큼, 그것이 국민의힘에 해를 끼친 만큼, 그리고 국민들께서 저 문제를 얼마나 엄중하게 인식하고 계신지를 반영해서 적절한 조치가 이루어져야 한다"라며 "계파를 불문하고 특정인을 불문하고 같은 행위에 대해서는 같은 기준이 적용되는 게 맞다"라고 목소리를 높였다.김민수 최고위원도 윤리위가 장동혁 지도부의 의중에 따라 움직이고 있다는 비판에 선을 그었다. 김 최고위원은 이날 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 "윤리위는 정말로 독립기구"라며 "당대표는 지금 장동혁 대표님 같은 경우 윤리위의 독립성을 정말로 보장하려는 사람"이라고 주장했다. 이어 장 대표가 개별 징계 건에 대해 "왈가왈부하는 것을 본 적도 없고 하지도 않을 것"이라고 말했다.이진숙 의원의 5·18 토론회 논란에 대해서는 기존 징계 사례와 차이가 있다는 논리를 폈다. 김 최고위원은 과거 김순례 전 의원의 경우 직접 마이크를 잡고 문제의 발언을 한 반면 "이진숙 의원은 토론회를 개최했다"라며, 5·18에 대한 역사적 존중과 유공자 제도, 토론회에서의 표현의 자유 문제를 각각 나눠서 봐야 한다는 논리였다.반면 징계 대상에 오른 조경태 의원은 이날 공개적으로 '표적 징계'와 '보복 징계'를 주장하며 장동혁 지도부와 윤리위를 정면으로 겨냥했다. 조 의원은 같은 날 YTN라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 "이게 표적 징계라는 표현을 해도 되고 보복 징계라고 표현해도 된다"라며 "장동혁 대표가 우리 당에 가장 큰 해당 행위를 하고 있다"라고 주장했다.특히 "이진숙 의원은 왜 징계하지 않느냐? 이진숙 의원은 5·18 정신을 훼손시킨, 그야말로 헌법 정신을 훼손시킨 자이지 않느냐?"라고 따져 물었다. 조 의원은 이 의원이 토론회 발언과 자신은 무관하다는 취지로 해명한 데 대해서도 "술을 마셨는데 음주운전을 하지 않았다는 말과 같은 말"이라며 "당장 5·18 희생자들과 국민들께 사과와 반성을 해야 되고 국회의원직에서도 스스로 물러나는 것이 좋겠다"라고 말했다.그는 18일 당사에서 기자들과 만난 자리에서도 "그 사건이 저의 사건보다 사실 파장이 더 큰 사건"이라며 "당시 당무감사위원회에서 3년 당원권 정지라는 중징계를 권고했는데 윤리위에서 묵살하지 않았느냐고 말했다"라고 설명했다.그러면서도 자신의 징계 결과에는 불복하지 않겠다며 존중하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 "국민의힘을 내란당에서 구해낸 사람은 조경태가 아닌가. 비상계엄을 해제시킨 사람은 조경태"라며 "국민의힘이 지금 장동혁 대표 체제로는 정권을 창출할 수 없다"라는 주장도 윤리위원들에게 전달했다고 했다.진종오 의원은 징계 사유보다 윤리위 절차 자체를 문제 삼았다. 진 의원은 18일 윤리위 출석 이후 "위원 명단을 사전에 알려달라고 요청했지만 윤리위 개최 약 3시간 전에 '명단을 공개할 수 없으니 현장에서 확인하라'는 답을 받았다"는 취지로 주장했다. 당헌·당규상 기피신청을 서면으로 제출하게 돼 있는데 현장에서 처음 윤리위원 명단을 보고 즉석에서 신청하라는 것은 부당하다는 것이다.진 의원은 윤리위 질의 방식에 대해서도 "마치 '당신은 잘못했으니 오늘 여기서 판결받아라' 이런 식의 질문으로 유도하는 방식에 대해 매우 유감스럽고 불편했다"라고 말했다. 윤민우 윤리위원장이 "'한국말 못 알아듣냐' 이런 식의 발언"을 했다며 "상당히 불쾌했다"라고도 주장했다.동행한 박상수 변호사는 "기피될 수 있는 위원이 있는 상황에서 소명하고 심의를 진행하는 것 자체가 위법한 절차가 될 수 있다"라며, 기피신청을 판단한 뒤 진 의원에게 다시 소명 기회를 달라고 요구했다고 밝혔다. 윤리위가 20일 진 의원을 다시 부르기로 하면서 이 요구는 일단 받아들여진 모양새다.권영진 의원은 18일 소명 후 별도의 현장 발언 없이 당사를 떠났다. 이후 문자메시지를 통해 "사실관계에 대한 저의 입장에 대해 진솔하게 소명했다"라며 "윤리위의 합리적인 판단을 기대한다"라고 밝혔다. 서범수 의원 역시 별도의 백브리핑 없이 당사를 떠났다.한편, '부산 돌려차기' 사건 피해자 김진주(가명)씨도 18일 국민의힘 당사를 직접 찾았다. 서범수·진종오 의원에 대한 선처 탄원서를 윤리위에 제출하고 직접 구두 진술까지 하기 위해서였다.김씨는 윤리위 출석을 마친 뒤 기자들과 만나 "이 상황이 정쟁 수단으로 쓰이면서 2차 가해까지 이어지고 있다"라며 "국민의힘 윤리위에서 피해자를 조금만 보호해줬으면 좋겠다고 말씀드렸다"라고 밝혔다.그는 자신이 두 의원에게 이미 사과를 받았고, 모욕이나 명예훼손 문제에 대해서도 용서한 사안이라고 강조했다. 무엇보다 징계 논란에 자신의 이름이 계속 오르내리는 상황 자체에 부담을 호소했다. "제가 이 징계와 관련된 이슈로 엮이는 한 많은 분들이 호감을 얻을 수도, 비호감을 얻을 수도 있는 문제"라며 "그로 인해 또 다른 피해자가 되고 싶지 않아서 국민의힘에서 도와주셨으면 한다는 말씀을 드렸다"라고 전했다.두 의원에게 사건 당시 CCTV 원본을 직접 보여줬다는 사실도 공개했다. 김씨는 "그러고 나니 그분들도 굉장히 경악을 금치 못했다"라며 "범죄피해자 관련 제도를 조금 더 신경 쓰겠다고 두 분도 말씀해주셨다"라고 이야기했다.이어 "이분들이 참석한 의의를 생각해서라도 조금 더 선처해주고, 당내 차원에서 처벌이나 징계로 끝나는 게 아니라 같이 교육해나가며 당내 화합·교류하는 환경을 만드는 게 중요하지 않나 해서 오늘 나서게 됐다"라고 설명했다. 윤리위원들의 반응에 대해서는 "굉장히 공감을 많이 해주셨다"라며 "윤리위의 올바른 선택을 기다릴 것 같다. 지혜로운 결정을 해달라고 계속 요청드렸다"라고도 기대를 표했다.