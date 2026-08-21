양육비 안 냈어요? 축구 경기장 '입뺀' 당합니다

큰사진보기 ▲부에노스아이레스시 법무장관 가비노 타피아가 2025년 11월 26일 자신의 X에 올린 사진. 시 관계자들이 양육비 채무 불이행자 등록부와 경기장 입장객의 신분증을 대조해 불이행자의 경기장 출입을 막는 작업을 하고 있다. ⓒ 가비노 타피아 관련사진보기

이러한 단속은 양육비 체납자의 여가활동을 제한하는 한편, 아동·청소년의 양육 받을 권리가 실질적으로 보장되도록 하고 사회적 인식을 높이는 것을 목적으로 한다.

- 2025년 11월 26일, 부에노스아이레스시 정부 공식 홈페이지

[아르헨티나]

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큰사진보기 ▲2026년 7월 7일(현지시각) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와 이집트의 16강전에서 동점 골을 넣은 아르헨티나 리오넬 메시가 세리머니를 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

자녀에 대한 의무를 이행하지 않는다면 경기장에도 들어갈 수 없다. 자녀를 부양하는 것과 같은 기본적인 의무를 이행하지 않는 사람에게는 그에 따른 결과가 있어야 한다. (2026년 5월 26일, X)

[미국]

[한국]

큰사진보기 ▲양육비 채무 불이행자 제재 조치 ⓒ 챗GPT로 이주연 생성 관련사진보기

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