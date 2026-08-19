대전촛불행동 "한미연합훈련, 축소 아닌 중단해야"

큰사진보기 ▲대전촛불행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "한반도의 군사적 긴장을 높이고 남북·북미 대화를 어렵게 만드는 한미연합훈련을 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전촛불행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "한반도의 군사적 긴장을 높이고 남북·북미 대화를 어렵게 만드는 한미연합훈련을 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전촛불행동이 한미 양국이 진행 중인 '을지 자유의 방패(UFS)' 한미연합훈련의 중단을 촉구하고 나섰다.대전촛불행동은 19일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "한미연합훈련은 한반도의 군사적 긴장을 높이고 남북·북미 대화를 어렵게 만드는 요인"이라며 "훈련 규모를 일부 축소하는 데 그치지 말고 전면 중단해야 한다"고 주장했다.이들은 기자회견문에서 한미 군 당국이 이번 훈련을 "연례적으로 실시하는 방어적 성격의 연습"이라고 설명하고 있지만, 수만 명의 병력과 첨단 무기체계가 동원되고 육·해·공뿐 아니라 우주·사이버·전자전 등 다영역 작전까지 결합된다는 점을 들어 사실상 공격적 성격을 띠고 있다고 주장했다.특히 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 훈련을 대폭 축소하도록 지시한 사실을 거론하며 "축소가 가능하다는 것 자체가 한미연합훈련이 반드시 예정된 규모대로 진행돼야 하는 불변의 훈련이 아니라는 점을 보여준다"고 주장했다.이들은 또 이재명 대통령이 8·15 광복절 경축사에서 정전체제를 평화체제로 전환하고 남북 간 적대 완화를 위한 대화를 제안한 점을 언급하며 "말로는 평화를 이야기하면서 한편에서는 대규모 군사훈련을 계속한다면 진정성을 얻기 어렵다"고 비판했다.그러면서 "한미연합훈련 중단이야말로 한반도 긴장을 완화하고 남북·북미 대화를 위한 공간을 만드는 가장 분명한 신호"라며 "한반도를 군사적 대결의 장이 아니라 대화의 장으로 만들어야 한다"고 촉구했다.이날 발언에 나선 김한성 대전촛불행동 대표는 한미연합훈련이 단순한 한반도 방어훈련을 넘어 미국의 동북아 전략과 연계돼 있다고 주장했다. 그는 "이재명 정부가 남북 간 적대 완화와 신뢰 구축을 말한다면 한미연합훈련 중단과 전시작전통제권 환수 문제에 대해서도 분명한 입장을 내야 한다"고 말했다.이해천 대전충청대학생진보연합 대표는 훈련 과정에서 북한 지도부와 주요 시설에 대한 공격, 중국 개입 상황 등을 가정한 작전이 포함돼 있다고 주장하며 "이 같은 훈련은 한반도를 더 큰 군사적 충돌 위험에 노출시킬 수 있다"고 말했다. 이어 "전쟁이 아니라 평화를 선택해야 한다"며 한미연합훈련 중단을 촉구했다.대전촛불행동은 이날 "평화를 파괴하고 전쟁을 부르는 한미연합훈련을 즉각 중단하라"며 훈련 중단을 통해 한반도 평화체제 전환과 대화 재개의 계기를 만들어야 한다고 강조했다.