전남광주시 "국립의대 정원 100명 배정 요청키로"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용범 정책실장(왼쪽)과 민형배 전남광주통합특별시장이 22일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 지역·필수·공공의료 간담회에서 대화하고 있다. 2026.7.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전남광주통합특별시가 2030년 전남권 국립의대 신설을 위해 의대 정원 100명을 배정해달라고 정부에 요청하기로 했다. 일단 의대 정원을 적기에 확보한 뒤 지역 대학과 협의를 거쳐 최종 설립계획을 수립하겠다는 취지다.19일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남광주시는 전남권 국립의대 신설 정원 100명 배정과 전남권 의대 신설 필요성, 지자체 지원 계획 등을 담은 의견서를 20일 교육부에 제출하기로 내부 방침을 정했다.당초 교육부는 오는 20일까지 국립목포대와 국립순천대의 통합을 전제로 정원 등을 담은 의대 설립계획서 제출을 안내했다. 하지만 의대 소재지를 둘러싼 대학 간 이견으로 통합 논의가 난항을 겪으면서 지자체 의견서 제출로 방향을 선회한 것이다.시는 의견서 작성을 위해 18~19일 이틀에 걸쳐 목포대와 순천대 측 의견을 서면으로 받았다. 두 대학은 국립의대 신설계획서 양식 가운데 지자체 주관 사항인 ▲지역 내 의대 신설 필요성 ▲신청 정원 규모 ▲지자체 지원계획과 관련된 입장을 시에 제출했다.교육부는 당초 의대 신설 추진 체계와 교육시설·교육(부속)병원 확보 계획, 교원 확보 방안, 교육 및 교육병원 책임 등 대학 주관 사항과 지자체 주관 사항을 대학과 지자체가 협의해 의대 설립계획서에 담아 제출하도록 했다.그러나 기한 내 두 대학의 통합안 마련이 어려워지자 전남광주시가 지자체 주관 사항 세 가지를 중심으로 의견서를 제출하고 전남권 의대 정원 100명 배정을 정부에 요청하기로 한 것이다.전남광주시는 의견서에서 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 옛 전남도가 의과대학이 없다는 점을 강조할 예정이다.유치 경쟁을 벌이는 경북도의 경우 동국대학교 의과대학이 경주에 있고 부속병원도 운영 중이라는 점을 언급하며 전남의 의대 신설 필요성을 강조하는 방안도 한때 검토했지만, 최종 의견서에는 담지 않기로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.대신 이재명 정부 국정과제에 '의대 없는 지역의 의대 신설'이 포함되기까지 옛 전남도의 노력 과정을 담고, 보건복지부 자료 등을 토대로 전남권의 취약한 의료 현실을 보여주는 객관적인 의료 지표를 제시해 정부를 최대한 설득한다는 방침이다.전남광주시 관계자는 "전남권 국립의대 신설은 40년 가까운 지역민의 숙원으로 결코 포기할 수 없는 사안"이라며 "일단 기한 내 정원 100명 배정 요청 등을 담은 의견서를 통합시 명의로 제출하고, 총력 설득할 방침"이라고 말했다.민형배 시장도 이날 시청사에서 기자들과 만나 "두 대학의 통합과 무관하게 의대 설립은 포기할 수 없는 문제"라며 정부 설득 방침을 밝혔다. 민 시장은 다만 "경북과 옛 전남이 후보지"라며 아직 전남의 의대 신설이나 정원 배정이 확정된 것은 아니라고 강조했다. 그러면서 목포대와 순천대가 통합에 합의해 의대 신설 단일안을 마련하는 것이 최선이라는 입장을 밝혔다.