'한미연합훈련 축소' 놓고 외통위 여야 첨예한 인식차

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 19일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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19일 열린 국회 외교통일위원회에서 여야는 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 정부의 대응을 놓고 첨예한 인식 차를 드러냈다.국민의힘은 미국 정부가 이재명 정부를 사실상 패싱한 것이라고 날을 세웠고, 더불어민주당은 연합훈련 축소에 따른 북미관계 개선이 국익에 도움이 된다고 주장했다.이날 조현 외교부 장관은 정부도 UFS 축소 지시를 트럼프 대통령의 사회관계망서비스를 통해 처음 알았다고 밝혔다. 조 장관은 "트럼프 대통령이 '트루스소셜'에 밝힌 내용은 우리 정부는 물론이고 미국 정부 관계자들도 전혀 사전에 알지 못했다"면서 "따라서 우리도 사전에 통보받지 못했다"라고 말했다.김건 국민의힘 의원(비례대표)은 조 장관을 향해 "오늘 답변에 상당히 실망했다. '트루스소셜을 보고 알았다', '미국에 문의해 둔 상황이다' 이렇게 말하면 국민은 불안할 수밖에 없다"면서 "우리 국민 안전에 중요한 훈련인데 갑자기 축소되면 우리 안보가 제대로 지켜질 수 있겠느냐"고 지적했다.같은 당 고동진 의원(서울 강남구병)도 "대한민국이 배제된 채 미국과 북한 간 대화로 흘러가는 것 아니냐는 우려가 있다"며 "대한민국이 패싱당한 것 아닌가 하는 느낌이 든다"고 목소리를 높였다.무소속 한동훈 의원(부산 북구갑) 역시 "두 주권 국가가 서로 간 약속한 대규모 군사훈련이 이렇게 변경되는 것은 대단히 이례적"이라며 "이를 몰랐다는 것은 외교 실패"라고 비판에 가세했다.더불어민주당과 조국혁신당 등 범여권 의원들은 정부를 적극 엄호했다.김영호 민주당 의원(서울 서대문구을)은 "(트럼프 대통령의 연합훈련 축소 지시가) 사실 우리나라 입장에선 굉장히 국익에 도움이 되지 않겠나 하는 생각이 든다"면서 "한반도에서 전쟁 연습을 잠시 중단하자는 것은 굉장히 타당한 일"이라고 말했다. 김 의원은 또 "일단 북미 정상회담이 (성사)될 수 있도록 우리 정부 측은 아낌없는 지원을 해야 한다. 우리가 거기에 꼭 주인공이 될 필요는 없다고 본다"고 주장했다.같은 당 우원식 의원(서울 노원갑)은 "갑작스러운 훈련 축소에 당황스럽다"면서도 "북미관계에 평화의 물결이 시작된다면 남북관계를 풀어가는 계기가 될 수 있다"고 기대했다.김준형 조국혁신당 의원(비례대표)는 "미국이 잘못하고 있는 걸 한마디 얘기하지 않고 '왜 트럼프 심기를 건드려 가지고 얻어맞고 있느냐'(고 얘기하는 건) 대한민국 국회의원 자존심에 걸리는 얘기라고 생각한다"고 지적했다.그는 이어 "미국 내부 국방부 인사들도 몰랐던 사실을 그런 방식으로 SNS(에 공개)하는 거에 대해서 적어도 동맹에 대한 예의가 아니라고 국민의힘 의원들이 먼저 얘기하고 논평을 내는 게 맞다고 생각한다"고 꼬집었다.한편, 조 장관은 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 정상회담이 성사될 가능성에 대해 "김정은 북한 노동당 총비서가 원하면 어떤 형태로든 이뤄질 것"이라고 전망했다.