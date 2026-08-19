울산시, '공공기관 2차 이전' 유치활동 본격화

큰사진보기 ▲울산시는 19일 시청 상황실에서 김상욱 시장 주재로 시 간부 공무원들이 참석한 가운데 주간 업무회의를 열고 시정 주요 현안에 대해 논의했다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

"공공기관 2차 이전은 단순히 몇 개 기관을 유치하는 차원을 넘어 울산의 미래 성장동력을 확보할 중요한 기회다. 기관별 특성과 울산의 강점을 잘 연결해 전략적으로 유치활동을 펼쳐나가겠다."

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정부의 공공기관 2차 이전 발표가 가시화되고 있다. 이에 핵심 유치기관에 대한 전략을 재점검하고 유치 대응에 속도를 내기 위해 19일 오전 울산시청 본관 7층 상황실에서 김상욱 울산시장 주재로 열린 '공공기관 2차 이전 유치 대응 긴급회의'에서 김 시장은 이같이 밝혔다.김 시장은 "특히 에너지 분야 핵심 공공기관과 발전공기업 통합본사를 적극 유치해 완결형 에너지 공급 체계(밸류체인)를 구축하고, 울산을 대한민국 에너지산업의 핵심 거점으로 만들어 나가겠다"라고 강조했다.김상욱 시장을 비롯해 행정부시장, 경제부시장, 정무수석, 관련 실·국장 등 시 간부와 울산연구원 관계자 등 10여 명이 참석한 회의에서는 정부의 공공기관 2차 이전 정책 방향과 한국석유관리원, 한국에너지기술평가원, 중소기업은행 등 40개 유치 희망기관을 공유하고, 울산의 산업 연계성을 바탕으로 기관별 유치 전략과 향후 대응 방향을 논의했다.특히 에너지·산업 인공지능 전환(AX) 등 울산의 전략산업과 이전 대상기관의 기능을 연계한 유치 방향을 점검하는 한편, 발전공기업 통합본사 울산 유치 전략과 각 실·국의 전문성 및 정책 연결망(네트워크)을 활용한 대응방안에 대해서도 폭넓게 논의했다.한편 울산시는 이번 회의를 시작으로 지역 정치권과 시의회, 지역사회로 유치 역량을 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.이를 위해 9월초 공공기관 2차 이전 유치위원회를 출범하고 지역 국회의원과의 간담회를 추진한다. 또한 울산시 공공기관 유치 및 지원 조례를 추진하고 시의회와의 공조와 정부·국회 대상 집중 건의 등 단계별 유치활동을 차질 없이 추진할 예정이다.앞서 울산시의회는 지난 13일 기자회견을 열고 "발전공기업 '통합본사'는 울산광역시에 있어야 한다"며 울산 유치를 촉구한 바 있다.울산시가 시의회와의 공조 방침을 밝힌 만큼 여소야대로 경색된 울산시-시의회 간 협치가 공공기관 유치활동으로 실현될지도 관심사다.