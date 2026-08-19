"26년 방치 정수장, 수도시설로?"... 주민들 "문화공간 약속 지켜라"

큰사진보기 ▲구본환 대전시의원(더불어민주당·유성4)과 유성구 구즉동 주민들은 19일 오전 대전시의회 1층에서 기자회견을 열고 "한국수자원공사는 대덕정수장 수도시설 기능 회복 계획을 철회하고 지역 주민에게 약속했던 문화·녹지공간 조성 사업을 이행하라"고 요구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲구본환 대전시의원(더불어민주당·유성4)과 유성구 구즉동 주민들은 19일 오전 대전시의회 1층에서 기자회견을 열고 "한국수자원공사는 대덕정수장 수도시설 기능 회복 계획을 철회하고 지역 주민에게 약속했던 문화·녹지공간 조성 사업을 이행하라"고 요구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

26년째 폐쇄된 채 방치돼 온 옛 대전 대덕정수장을 다시 수도시설로 활용하려는 한국수자원공사의 계획에 대해 지역 주민들이 강하게 반발하고 나섰다. 이들은 수자원공사가 자신의 행정 오류를 덮기 위해 기존의 시민문화공간 조성 약속을 뒤집고 있다며 '수도시설 기능 회복' 방안을 철회하라고 촉구했다.구본환 대전시의원(더불어민주당·유성4)과 유성구 구즉동 주민들은 19일 오전 대전시의회 1층에서 기자회견을 열고 "한국수자원공사는 대덕정수장 수도시설 기능 회복이라는 시대착오적 방안을 즉각 폐기하고, 지역 주민에게 약속했던 문화·녹지공간 조성 사업을 이행하라"고 요구했다.이날 기자회견에는 구 의원과 구즉동 주민들을 비롯해 유성구의원들도 함께했다. 구 의원은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "송강동 산 151에 위치한 옛 대덕정수장은 2000년 1월부터 정수 생산이 중단돼 폐쇄된 뒤 지금까지 수십 년간 방치돼 왔다"며 "주민들은 시민 안전을 위협하고 지역 발전을 가로막는 시설로 인해 오랜 기간 피해를 감수해 왔다"고 밝혔다.그는 "2015년부터 장기간 유휴시설로 남아 있는 대덕정수장을 더 이상 방치해서는 안 된다면서 활용 방안을 지속적으로 요구해 왔다"며 "폐쇄된 정수장을 시민 문화공간으로 활용하고 있는 다른 지역 사례를 직접 살펴본 뒤 문화공간과 주말농장, 체험 프로그램 등을 조성하자고 제안했다"고 설명했다.주민 요구가 계속되자 수자원공사는 2019년 총사업비 19억 5000만 원을 들여 대덕정수장을 주민 개방형 공간으로 조성하는 계획을 마련했고, 이후 사업 규모를 확대해 북카페와 전시·문화공간, 주민회의실, 창업보육 공간 등을 갖춘 시설로 조성하는 사업을 추진했다는 것.2021년에는 사업비가 82억 원 규모까지 늘어났고 공사 역시 상당 부분 진행됐다. 구 의원은 "조경공사를 하다 중단된 만큼 공정률이 90% 이상인 것으로 알고 있다"며 "많은 예산을 투입해 거의 다 만들어 놓은 시설을 다시 수도시설로 되돌린다는 것을 주민들이 받아들이기 어렵다"고 목소리를 높였다.그러나 사업 추진 과정에서 수자원공사의 행정절차 문제가 드러나면서 제동이 걸렸다.2023년 감사원은 개발제한구역에 있는 대덕정수장이 더 이상 수도시설로 이용되지 않고 있는데도 수자원공사가 국유재산 용도폐지 절차를 거치지 않은 채 증축·대수선 등 사업을 추진한 점을 지적하고, 환경부와 대전시 등 관계기관과 협의해 해결책을 마련하도록 요구했다.이후 수자원공사는 시민문화공간 조성 대신 대덕정수장의 '수도시설 기능 회복'을 추진하는 방향으로 선회했다. 정수처리동과 수질실험실, 약품보관동 등 용수공급 시설과 금강권역 위기 대응 시설 등을 갖추는 방안이다.구 의원과 주민들은 이 같은 계획 변경이 수자원공사의 행정 오류에 대한 책임을 피하기 위한 방편이라고 주장했다.구 의원은 "수자원공사는 자신의 위법 행정 과오를 덮기 위해 내놓은 '수도시설 기능 회복'이라는 꼼수를 즉각 폐기해야 한다"며 "26년 전에 기능이 멈춘 시설을 다시 수도시설로 되돌리겠다는 것은 시대착오적 발상이자 오랫동안 문화공간을 기다려 온 시민들을 기만하는 행위"라고 비판했다.이어 "감사원의 지적은 관계기관과 협의해 법적·절차적 정당성을 확보함으로써 해결해야 할 문제이지, 시민과의 약속을 파기하기 위한 핑계가 돼서는 안 된다"고 강조했다.이들은 이날 ▲수자원공사의 수도시설 기능 회복 방안 즉각 철회 ▲당초 약속한 대덕정수장 시민 문화·녹지공간 조성 ▲환경부·대전시·유성구 등 관계기관의 행정적 지원과 적극적인 협의 등을 요구했다.구 의원은 기자회견 후에도 "감사원의 사전컨설팅 제도 등 활용할 수 있는 방법이 있다면 대전시와 유성구, 수자원공사가 다시 적극적으로 협의해야 한다"며 "이미 막대한 예산을 투입해 거의 완성된 공간인 만큼 주민들에게 약속했던 시민문화공간으로 돌려줘야 한다"고 말했다.한편, 수자원공사 측은 앞서 감사원 감사에서 지적된 위법 사항을 해소하기 위해 수도시설 기능 회복을 검토하게 됐다는 입장을 밝힌 바 있다. 다만 일부 시설을 시민에게 개방하는 방안 등에 대해서는 추가 검토가 필요하다는 입장이다.