전남광주시·교육청·대학 "지역책임 교육 대전환" 공동선언

큰사진보기 ▲19일 전남광주통합특별시 광주청사에서 열린 '전남광주 지역책임 교육 대전환 공동선언'에서 민형배 시장이 발언하고 있다. 2026. 8. 19 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주 지역책임 교육 대전환 공동선언문. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

전남광주통합특별시와 교육청, 지역대학이 미래인재를 지역에서 키우고 지역에 정착시키기 위한 '지역책임 교육 대전환'을 공동 선언했다.전남광주시는 19일 광주청사 브리핑실에서 '전남광주 지역책임 교육 대전환 공동선언' 기자회견을 열었다. 민형배 시장, 김대중 교육감, 이근배 전남대 총장, 광주전남지역대학교총장협의회 회장인 이주희 동신대 총장, 광주전남전문대학총장협의회 회장인 이호균 목포과학대 총장 등이 참석했다.이날 공동선언은 지난 5일 교육부와 국가교육위원회의 대통령 업무보고에서 전남광주통합특별시만의 차별화된 대학입시 및 교육 대전환 필요성이 제기됨에 따라 지역 교육 주체들이 지역교육의 자율성과 책임성을 확대해 나가겠다는 의지를 공식화한 것이다.공동선언 참여 기관들은 유·초·중·고 교육에서 대학 진학까지 유기적인 인재양성 시스템을 구축해 '인재가 모이는 전남광주통합특별시'를 만들겠다고 다짐했다. 또한 지역 초·중·고에서 역량을 기른 학생들이 지역대학에 진학해 인재로 성장할 수 있도록 '지역책임 대입전형'을 함께 연구·개발하기로 하고, 이를 위한 공동 개발기구도 설치하기로 했다. 아울러 지역인재전형 대상과 선발 비율을 단계적으로 확대하고, 지역전략산업과 연계된 학과의 정원을 늘리는 등 기반도 강화하기로 했다.또한 반도체 등 지역전략산업 인재양성을 위해 대학 정원과 대입전형 관련 규제 해소를 중앙정부와 관계기관에 공동 건의하고, 학교교육에서 지역산업 현장까지 이어지는 '교육 지산지소(地産地消)'​도 실현하는 데 힘쓰기로 했다.교육과정에서도 지역의 자율성을 확대하자는 데 뜻을 모았다. 서·논술형 평가와 절대평가를 기반으로 하는 전남광주형 교육과정의 자율적 운영을 위한 특례를 교육부와 국가교육위원회에 요청하기로 한 것이다. 획일적인 교육방식에서 벗어나 지역 여건과 학생 미래역량에 맞는 교육모델을 단계적으로 만들어가겠다는 취지다.전남광주시는 이번 공동선언을 시작으로 지방정부·교육청·대학 간 협력체계를 구체화하고, 지역책임 대입전형과 교육과정 특례, 지역인재전형 확대, 전략산업 인재양성 등 후속 과제에 대한 논의를 지속적으로 이어갈 계획이다.민형배 시장은 "정부와 국가교육위원회는 지역 특성에 맞는 대입전형에 대한 관심이 높다. 특히 전국 최초로 광역 통합을 이룬 전남광주통합특별시가 이를 선도해 주기를 바라고 있다"며 "통합특별시와 교육청, 지역대학들이 숙의를 거쳐 지역 학생들이 지역의 주역으로 성장하는 인재양성 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.