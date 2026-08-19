울산시-경남도 '동남권 순환 광역철도' 예타 통과 촉구 건의

큰사진보기 ▲KTX울산역 주변 시가지 ⓒ 울산시 사진자료 관련사진보기

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울산광역시와 경상남도가 19일 '동남권 순환 광역철도 예타 통과 촉구 대정부 공동 건의문'을대통령실·기획처 등 중앙정부에 공식 제출했다.울산시 관계자는 "지방 소멸 위기를 극복하고 비수도권의 균형발전을 견인할 핵심 기반(인프라)인 '동남권 순환 광역철도'의 예비타당성조사 조속 통과를 위해 김상욱 울산시장과 박완수 경남도지사가 공동으로 서명한 '동남권 순환 광역철도 예비타당성조사 통과를 위한 공동건의문'을 중앙정부에 제출했다"고 밝혔다.대통령실, 국무총리실, 기획예산처, 국토교통부 등에 제출한 이번 공동 건의는 현재 진행 중인 예비타당성조사와 관련해 수도권 쏠림 현상을 완화하고, 동남권 초광역 경제권 구축을 위한 중앙정부의 전향적인 결단과 강력한 정책적 지원을 촉구하기 위해 추진됐다.양 시·도지사가 서명한 공동건의문에는 3가지 핵심 과제가 담겼다.먼저 울산의 이차전지 사업, 양산의 부품소재, 김해의 지능형(스마트) 물류, 창원의 방위·원자력 등 동남권 핵심 산업 거점 직결을 통한 초광역 산업·물류 융복합 지대(벨트)를 완성하는 것.두 번째로 KTX울산역~김해, 창원까지 이어지는 주요 광역교통 거점 간 유기적 연계를 통한 부울경 1시간 생활권 순환망을 구축하는 것.마지막으로 지방 소멸 위기 극복 및 진정한 지방시대 실현을 위한 대정부 결단 촉구 등이 포함됐다.이에 따라 울산시는 앞으로 경남도와 함께 경제성 평가 뿐만 아니라 국가균형발전과 정책성 평가 항목이 예비타당성조사 결과에 비중 있게 반영될 수 있도록 전방위적인 공동 대응을 이어갈 계획이다.한편 '동남권 순환 광역철도'는 KTX울산역을 출발해 양산을 거쳐 김해(진영) 및 창원까지 연결하는 총연장 54.6km의 복선전철(최고속도 180km/h급) 사업이다. 총사업비는 약 3조 12억 원 규모로, 오는 2036년 완공을 목표로 하고 있다.이 노선이 완성되면 울산 고속철도망과 동남권 주요 도시가 철도 연결망(네트워크)으로 긴밀히 연결돼 이용 주민의 대중교통 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.김상욱 울산시장은 "기본계획을 수립 중인 '울산~양산~부산 광역철도'와 함께 '동남권 순환 광역철도'까지 건설돼야 부울경 광역교통망이 완성되고, 지역 간 연계성 강화 등 울산시민의 이동 혁신을 가져올 수 있다"라며 "경남과 견고한 한(원) 팀 공조 체계를 유지해 국가균형발전의 성공적인 모범 사례를 만들어 가겠다"라고 밝혔다.울산시는 이번 공동건의를 시작으로 8월 중 경남도와 함께 관련 중앙부처를 직접 방문해 '동남권 순환 광역철도 예타 통과 촉구 서명부'를 전달할 예정이다.앞서 울산시와 경남도는 지난 6월 말부터 7월 중순까지 20여 일간 약 16만 명의 울산·경남 시·도민이 참여해 예타 통과·조기 사업 추진을 위한 서명운동을 진행했다.