50일째 의장도 못 뽑은 대덕구의회 또 실패, 여야 모두 "사죄"

큰사진보기 ▲대전 대덕구의회(자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 대전 대덕구의회 의원들이 19일 대전시의회에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 대전 대덕구의회 의원들이 19일 대덕구의회 본회의장 앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 대덕구의회 관련사진보기

더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석씩을 차지한 대전 대덕구의회가 제10대 의회 출범 50일째를 맞은 19일 또다시 의장 선출에 실패했다. 의장단과 상임위원회조차 구성하지 못한 채 두 달 가까이 파행을 이어가면서 비판이 거세지는 가운데, 양당 의원들은 이날 나란히 구민들에게 사과했지만 원구성 해법을 놓고는 여전히 평행선을 달렸다.대덕구의회는 19일 오전 전반기 원구성을 위한 임시회를 열고 의장 선거를 실시했으나, 단독 후보로 등록한 더불어민주당 서미경 의원이 당선에 필요한 과반의 표를 얻지 못하면서 의장 선출이 다시 무산됐다.앞서 대덕구의회는 지난 18일 오후 6시까지 의장·부의장 후보 등록을 받은 뒤 이날 오전 10시 선거를 실시하기로 재공고했으나 의장 후보에는 또다시 서 의원만 등록했다.대덕구의회의 원구성 파행은 지난 7월 제10대 의회 출범 때부터 계속되고 있다. 민주당과 국민의힘이 4대 4 동수인 상황에서 양당이 전반기 의장직을 놓고 맞서면서 앞선 본회의에서는 국민의힘 의원들의 불참으로 의결정족수를 채우지 못하거나, 의원 전원이 참석한 투표에서도 서미경 후보가 찬성 4표·무효 4표에 그치면서 의장 선출에 실패했다. 지난 10일에도 1·2차 투표 모두 같은 결과가 나오며 원구성이 또 무산됐다.이에 따라 대덕구의회는 대전 5개 자치구의회 가운데 유일하게 의장단과 상임위원회를 구성하지 못한 상태가 이어지고 있다. 그 여파로 대덕구 조직개편과 추가경정예산안, 각종 조례와 동의안 심의 등 주요 의정활동에도 차질이 빚어지고 있다. 의원 8명에게는 지난 7월 의정활동비와 월정수당으로 1인당 456만 9360원씩 지급되면서 "일은 하지 않고 세비만 받는다"는 비판도 제기됐다.이날 의장 선거가 다시 무산된 뒤 민주당 소속 대덕구의원 4명은 대전시의회 기자실을 찾아 공동입장문을 발표하고 "원구성을 마무리하지 못한 채 파행을 거듭하고 있는 데 대해 다시 한번 머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.특히 민주당 의원들은 의회가 정상화될 때까지 의원들에게 지급되는 의정활동비와 월정수당 등 보수에 상당하는 금액을 공직선거법 등 관계 법령이 허용하는 방법으로 사회에 환원하겠다고 밝혔다.이들은 "의회가 정상적으로 일하지 못하는 상황에서 의원으로서 먼저 책임을 지겠다는 최소한의 자세"라며 "구민께서 주신 의원의 자리는 명예가 아니라 책임이며, 의원에게 지급되는 보수 역시 일한 대가라는 사실을 무겁게 새기겠다"고 밝혔다.국민의힘을 향해서는 의장 후보를 등록한 뒤 본회의 표결을 통해 결정하자고 거듭 제안했다.민주당 의원들은 "합의를 위해 대화하고 협상하는 것은 정치의 과정이고, 끝내 합의하지 못한 사안을 정해진 규칙에 따라 결정하는 것은 민주주의의 절차"라며 "8명의 의원 모두에게 똑같이 적용되는 대덕구의회 기본조례에 따라 후보를 등록하고 투표한 뒤 그 결과에 승복하자"고 촉구했다.국민의힘이 협치 사례로 들고 있는 충북 제천시의회 방식도 수용하겠다는 입장이다. 민주당은 "협치란 표결을 하지 않는 것이 아니라 함께 회의장에 들어가 대화하고 투표하고 그 결과를 존중하는 것"이라며 "누가 의장이 되느냐보다 하루빨리 의회를 정상화하는 것이 훨씬 중요하다"고 강조했다.반면 국민의힘 의원들도 이날 본회의장 앞에서 입장문을 발표하고 "원구성이 마무리되지 못한 데 대해 거듭 대덕구민들께 송구한 마음을 전한다"고 사과하면서도 민주당의 반복적인 서미경 의원 후보 등록을 비판했다.국민의힘은 "지난 두 차례 임시회 본회의에서 1·2차 투표 등 모두 다섯 차례의 표결에서 의원들의 선택을 받지 못한 후보를 아무런 협의 없이 다시 의장 후보로 등록하는 것은 4대 4 동수인 상대 당과 동료 의원들을 존중하지 않는 태도"라고 주장했다.그러면서 자신들도 대덕구의회 기본조례에 따른 선출 절차는 존중하지만, 과반수 의결을 원칙으로 하는 지방자치법의 취지와 그동안 반복해서 나타난 표결 결과 역시 존중해야 한다고 강조했다.국민의힘은 민주당이 거론한 제천시의회 사례에 대해서도 "제천시의회의 협치는 다선이나 연장자 때문이 아니라 표결에 앞서 여야가 대화하고 양보하며 원구성에 합의했기 때문에 가능했던 것"이라며 "같은 결과가 예상되는 후보 등록과 표결을 반복하지 말고 먼저 협상해야 한다"고 맞섰다.특히 민주당 소속 구청장이 집행부를 이끌고 있다는 점을 들어 전반기 의장은 국민의힘이 맡아야 한다는 기존 입장을 재확인했다.국민의힘 의원들은 "집행부에 대한 견제와 감시는 의회 본연의 기능인 만큼 제천시처럼 야당인 국민의힘이 의장을 맡아 견제와 감시를 하고, 여당인 민주당은 책임 있는 협력의 역할을 하는 것이 견제와 균형의 원칙에도 부합한다"며 "여야가 함께 권한을 나누고 원구성을 마무리하기 위한 실질적인 대화와 협의에는 언제든 나서겠다"고 밝혔다.결국 민주당은 '후보 등록과 표결을 통한 결정'을, 국민의힘은 '사전 정치적 합의를 통한 의장단 배분'을 각각 주장하고 있어 양측이 입장차를 좁히지 못할 경우 대덕구의회의 원구성 파행은 당분간 계속될 것으로 전망된다.한편, 대덕구의회는 지난 제9대 의회에서도 2022년 전반기와 2024년 후반기 원구성을 둘러싸고 장기간 갈등을 빚으면서 파행을 겪은 바 있다.