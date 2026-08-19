'교부금 축소' 반발하는 교육감들 "대통령 면담해야"

큰사진보기 ▲정근식 대한민국교육감협의회장(서울시교육감)이 19일 오전 서울 용산구 서울시교육청 브리핑룸에서 열린 교육감협의회 화상 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲교육재정 사수를 위한 1박 2일 긴급행동교사노동조합연맹, 대학무상화평준화운동본부, 서울교육단체협의회, 전국교육공무직본부, 전국교직원노동조합, 전국여성노동조합, 전국학교비정규직노동조합 등 330여 개 단체로 구성된 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동(이하 긴급행동)'이 10일 오후 서울 종로구 청와대 앞에서 '교육재정 사수를 위한 청와대 앞 1박 2일 긴급행동-지방교육재정교부금 개편 저지 긴급 결의대회'를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

기획예산처에서 주도하는 '지방교육재정교부금(교육교부금)에 대한 내국세 연동 폐지'에 대해 전국 시도 교육감들이 "당사자인 우리에게 내용도 설명하지 않고 폐지를 강행하면 안 된다"라면서 "이재명 대통령 면담을 요구하자"란 의견을 나눈 것으로 확인됐다.대한민국교육감협의회는 19일 오전 9시 20분부터 40여 분간 긴급 화상 간담회를 열고 정부의 '교육교부금 연동제 폐지 시도'에 대한 대책을 논의했다.<연합뉴스>에 따르면, 이날 회의를 주재한 정근식 협의회장(서울시교육감)은 기자들과 만나 "내국세의 20.79% 비율도 모자랄 수 있는 상황인 만큼, 연동제 폐지에 교육감들이 전반적으로 동의하지 않았다. 교육감들은 교육 재정의 안정적 담보가 없는 개편에 유감을 표했다"라고 밝혔다.이어 정 협의회장은 "교육 행정을 책임지고 있는 교육감의 의견을 듣지 않은 점에 대해서도 공통으로 비판적인 목소리 냈다. 곧 공식 협의체를 구성하고, 이재명 대통령과 면담을 통해 교육계 의견을 경청하도록 하면 좋겠다는 이야기도 나왔다"고도 전했다.이와 관련, 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육감들은 '유초중고를 운영하는 데 쓰는 교육교부금은 시도 교육감이 관할하는 돈인데, 교육감들에게 개편 내용과 방향조차 알려주지 않은 채 개편을 강행하려는 정부 움직임을 이해할 수 없다는 반응이었다"라면서 "이에 따라 상당수 교육감들이 이 대통령과 면담을 요구해야 하고, 교육시민단체와 더욱 가깝게 협력해야 한다는 취지의 의견을 내놨다"라고 설명했다.이날 정근식 협의회장은 간담회 인사말에서 "최근 재정 당국을 중심으로 교육교부금의 산정 방식을 현행 내국세 연동 방식에서 경상성장률과 학령인구 변화 등을 반영하는 방식으로 변경하는 방안이 논의되고 있다"라면서 "제도의 기본 틀을 변경하는 논의가 본격화되고 있음에도, 정작 지방교육재정을 직접 책임지고 있는 교육청의 의견을 충분히 수렴하는 과정은 대단히 미흡한 상황"이라고 비판하기도 했다.한편, 355개 교육 관련 단체가 모인 '2026 지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동은 오는 20일 오후 청와대 관계자 면담을 할 예정이다. 청와대 쪽에서는 배진교 국민경청비서관과 김용련 교육비서관 등이 나올 것으로 알려졌다. 긴급행동은 이날 청와대 면담을 마친 뒤 교육부 실국장과도 면담을 가질 예정이다.하지만, 이미 정부가 교육교부금 연동제 폐지를 사실상 결정한 상태여서 "정부가 '소통 알리바이'를 만들기 위해 면담에 나선 것 아니냐"라는 지적도 교육계에서 나온다.