DJ가 박정희 정권의 '스파이'로 몰렸던 까닭

큰사진보기 ▲도쿄 신주쿠에서 열린 김대중 전 대통령 서거 17주기 추도식에 100여 명의 추도객이 참석했다. ⓒ 박철현 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재봉 원광대 명예교수는 '김대중 대통령의 실용주의와 통일외교'를 주제로 추도식 특별강연을 맡았다. ⓒ 박철현 관련사진보기

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"1961년 한미경제협정이 체결될 때 혁신정당과 진보단체 및 대학생들은 그게 대미 경제적 예속을 제도화한다고 주장했다. 즉 미국이 한국 내정에 공식적으로 간섭할 수 있도록 하는 불평등 조약이라며 전국적으로 '한미경제협정 반대투쟁위원회'를 결성해 즉각 철회와 비준 거부를 요구했다. '양키 고 홈!'이라는 구호가 최초로 등장했고, 아무튼 한국전쟁 이후 가장 조직적이고 광범위한 반미운동이 전개됐다."

"이러한 상황에서 각 정당의 연설회가 열렸다. 한국을 미국에 팔아먹었다는 야당 및 무소속 그룹 대변인들에 맞서 당시 민주당 대변인 김대중은 한미관계의 중요성을 강조했다. 그는 이번 협정은 매국 행위가 아니라며 미국 경제원조를 비롯한 이번 협정 없이는 경제성장은 힘들다고 주장했다. 자주도 중요하지만 우리가 먼저 살아야 하지 않겠느냐. 미국의 도움 없이는 나라를 유지할 수 없다는 거다. 당시 국회의원도 아닌 DJ의 설득력 있는 연설은 결국 청중의 박수를 받았고, 나아가 혁신정당은 반대시위를 철회하기에 이르렀다."

"우선 한일국교정상화의 배경에는 미국의 압력이 있었다. 당시 미국 대외문서를 보면 지금 한국과 북한이 대치하고 있는데, 물론 지금이야 남한이 북한을 월등히 뛰어넘지만 그땐 북한이 더 살았던 시기였다. 북한이 경제적으로 훨씬 낫고, 정치적으로도 안정돼 있었다. 외교적으로도 한국보다 나은 나라로 취급받고 있었는데, 미국 입장에선 '아니 한국은 우리가 그렇게나 퍼부었는데 대체 왜 저런가'라는 거다. 게다가 한국전쟁 여파 때문에 미국 정부가 엄청난 적자에 시달리고 있어 더 이상 원조하기도 힘들었다. 그래서 일본에 눈을 돌린 것이다. 우리 대신 일본 자본이 들어가면 되겠다라고 생각한 것이다."

"원래 미국은 이승만 정권 때 한일국교 정상화를 하고 싶었는데 이승만이 워낙 반일성향이라 아예 진행조차 못 했다. 그러다가 박정희 정권이 들어서고 옳다구나 싶어 한일국교정상화 추진하자 한 거다. 그때 독도 폭파 이야기가 나오는데 한국과 일본 사이 독도 때문에 협상 진전이 더디니까 그냥 없애자고 김종필이 먼저 얘기했다. 미국은 폭파까진 아니더라도 대체 독도가 무슨 땅이길래 그러냐, 그냥 등대라도 지어서 공동관리하면 될 것 아니냐라는 인식을 드러냈었다."

큰사진보기 ▲도쿄 신주쿠에서 열린 김대중 전 대통령 서거 17주기 추도식에 100여 명의 추도객이 참석했다. ⓒ 박철현 관련사진보기

"한일협정 체결을 앞두고 있을 때 윤보선이 앞장서 결사반대하고 야당과 각계 대표 200여 명이 '대일 굴욕외교반대 범국민투쟁위원회'를 결성해 격렬하게 저항했다. 하지만 당시 2년 차 국회의원이었던 DJ는 국익을 위해 일본과의 관계정상화는 피할 수 없다고 생각했고 영원한 동지도 영원한 적도 없는 국제사회에서 한국이 일본과의 관계정상화를 미루면 세계의 흐름을 놓치고 한국만 고립될 거라 우려했다."

"또한 지정학적 상황, 즉 북한, 중국, 소련에 둘러싸인 한국이 일본까지 잠재적 적으로 삼을 수 없다는 현실적·실용적 논리를 폈다. 결론적으로 그는 일본과의 관계정상화를 무턱대고 반대할 게 아니라, 추진은 하되 무엇을 얻을 것인지 깊이 고민해 협상에서 불이익이 없도록 유념해야 한다고 주장했다. 만약 박정희 정권이 형편없는 내용의 협약에 서명하고 국회에서 날치기 통과를 시키면 그 피해는 결국 국민에게 돌아온다며 '내용에 따른 조건부 반대'를 내세웠다. 그리고 계속 이렇게 무작정 반대만 하다간 박정희 성향을 보건대 '계엄령이 선포될 것이다'라고 주장했다."

"그러니까 '김대중은 여당 첩자다. 사쿠라다. 사쿠라 중에서도 왕사쿠라다'라는 소문이 퍼졌다. 오죽하면 고향 아버지가 '아니 전도가 유망했던 우리 아들이 사쿠라로 불리고 있으니 도대체 어인 일인가. 세상 사람들에게 손가락질받는 일을 왜 하느냐'라며 탄식과 걱정의 편지를 보내기도 하고, 심지어 서울에 직접 상경해 DJ를 꾸짖기도 했다. 아내는 남편이 여당 앞잡이가 됐다는 동네 주민들의 야유 섞인 말을 듣고, 두 아들은 학교에서 따돌림당해 울면서 귀가할 정도였다."

"하지만 DJ는 자신의 주장이 옳다는 확신을 버리지 않았다. 결국 박정희는 서울전역에 비상계엄령을 선포해 모든 시위를 금지했다. 언론을 사전검열하고, 대학 문을 아예 닫아버렸다. 영장 없이 압수, 수색, 체포를 일삼으며 학생, 정치인, 언론인 1,000명 이상을 검거했다. 그의 우려대로 박정희는 형편없는 내용의 한일협정에 서명하고 국회에서 날치기 통과를 시켰다. DJ의 선견지명이 돋보이는 대목이었다."

"전 세계가 반대하는 베트남 전쟁에 대규모로 병력을 보낸 유일한 나라가 바로 한국이었다. 65년부터 67년까지 5만 명을 파견했다. 인구비례로 보면 미국보다 한국이 더 많은 병력을 보냈다. 북한 김일성이 이런 상황에 대해 '남베트남으로 한국 병력이 가는데 왜 우리 사회주의 세력들은 북베트남을 돕지 않느냐'라며 '우리는 수단과 방법을 가리지 않고 북베트남을 돕겠다'라고 말했다."

"67년말부터 69년초까지 북한이 한국과 미국을 상대로 도발한 것은 바로 이러한 북베트남 측면지원의 일환이었다. 울진삼척공비 사건도 그렇고, 휴전선에 매복 중이던 미군들이 북한군에게 공격을 받기도 했다. 가장 충격적인 사건은 박정희의 목을 따러 들어왔다는 68년 1월 21일 김신조 부대, 그리고 1월 23일 북한에 의해 나포된 미국 정보함 푸에블로호 사건이다."

"재미난 건 김신조 테러 사건 때 박정희가 분노하면서 모든 보복을 감행하겠다고 나섰을 때 미국이 절대 허락하지 않겠다고 했다가 자기네 함정이 나포되자 베트남으로 향하던 함대가 동해로 들어와 전시태세를 갖췄다는 것이다. 이틀 만에 180도 바뀐 이러한 미국의 이중적 태도를 보고 DJ는 영원한 적도 동지도 없다는 국제사회의 엄혹함을 다시 한 번 느꼈다. 친미도 반미도 아닌 오직 국익에 기반한 용미, 지미(知美)를 DJ가 강조하게 된 계기다."

"닉슨독트린은 미국 대외정책의 커다란 전환점이다. 쉽게 말하면 이제 쓸데없이 전쟁 안 한다는 거다. 아시아 국가들은 니네가 책임지고 안보 지켜라는 내용이다. 이때 DJ가 닉슨한테 직접 편지를 보냈다. 편지에 담긴 내용은 크게 두 가지였다. 먼저 그렇게 되면 소련과 중국 등 공산주의 국가 영향력이 커지지 않겠느냐. 두 번째로 일본 역시 이것들에 대항하기 위해 군사력, 즉 일본 재무장에 힘을 실어주는 계기가 되지 않겠느냐."

큰사진보기 ▲김대중 전 대통령 영정에 헌화하는 추도객들 ⓒ 박철현 관련사진보기

"DJ는 92년 12월 대통령 선거에서 떨어지자 정계 은퇴를 선언하고 아태평화재단 설립을 준비했다. 93년 9월 미국을 방문해 지미 카터와 헨리 키신저 등을 만나 통일구상을 설명하고 협력을 당부해 그들의 전폭적 지지를 받았다. 이즈음에 제1차 북핵위기가 발발한다. 당시 미국 대통령이던 클린턴은 북한에 대해 매우 호전적인 입장을 취하고 있었고, 그야말로 일촉즉발의 상황에서 DJ가 보여준 외교적 노력과 수완은 혀를 내두를 정도였다."

"우선 94년 5월 미국이 북한 핵시설 폭격을 준비하는 상황에서 DJ는 미국 워싱턴을 방문해 내셔널프레스클럽에서 북핵문제 해결방안을 제시했다. 국제적으로 존경받고 특히 중국과 북한에서 신뢰를 받으며 클린턴 대통령과 유사한 성격을 가진 원로 정치인을 북한에 보낼 것을 권하고 싶다며 '가장 적합한 인물은 지미 카터 전 대통령'이라고 추천했다. 물론 하루 전 카터에게 전화해 설득하고 이미 동의를 얻은 상태였다."

"클린턴은 한번 상황이나 지켜보자며 94년 6월 카터를 보낸다. 카터는 방북 길에 서울에 들러 김대중을 만나고 싶어 했지만 당시 김영삼 정권이 카터의 방북 자체를 반대했기에 직접 만나지 못하고 레이니 주한미국대사를 보내 조언을 구했다. 그리고 카터는 평양에서 김일성과 만나 북미전쟁으로 치달을 뻔한 갈등위기를 해결하고, 오히려 김영삼과 김일성의 남북정상회담 합의 선물까지 안고 돌아왔다."

"아들 부시가 대통령에 당선된 이후 2001년 3월 김대중 대통령이 미국을 공식 방문했는데, 공화당 행정부가 어떻게 나올지 몰라 어느 때보다 긴장했다. 정상회담에서 부시는 먼저 '노벨평화상 수상자를 만나 영광'이라는 덕담을 건네고 한국의 햇볕정책과 북한의 변화에 대한 김대중의 자세한 설명에 긍정적으로 평가했지만 DJ가 미국의 역할을 당부하자 갑자기 북한에 대한 비난을 쏟아냈다. 부시는 '북한은 비밀에 싸인 나라, 북한 정권의 성격에 대해 다소 회의적 시각이 있다'고 말하더니 기자회견에선 외교적으로 세련되지 못한 거친 표현들이 튀어나오기 시작했다."

"부시는 '나는 북한 지도자에 의구심을 가지고 있다. 북한이 모든 합의를 준수하고 있는지 확신이 없다. 북한이 각종 무기를 수출하고 있다는 사실에 대해 우려하며 이를 철저히 검증해야 한다' 등등. 무엇보다 그는 옆에 앉아 있던 DJ를 '이 사람 (This man)'으로 호칭하는 것은 물론 그의 답변을 가로채기도 했다. 후일 김대중 회고록을 보면 '당시 개인적으로 매우 불쾌했고 앞으로 부시 정부와의 관계가 순탄치 않을 것 같다'는 내용이 나온다."

"DJ는 다음날부터 영향력 있는 인사들을 만나 여론을 돌려놓기 위한 작전을 짰다. 전문가와 기자들을 초청해 직접 대화하고 미 의사당에서 열린 상/하원 외교위원장 주최 간담회에 참석했다. 공화당 보수인사들과 저녁 식사도 함께 했다. 심지어 부시 아버지한테 전화까지 했다. 그는 매우 놀랐지만 '당신이 하는 일이 훌륭하다고 생각한다. 아들을 설득하기 위해 내가 도와줄 수 있는 길이 있다면 주저 없이 알려달라'고 했다고 한다."

"02년 1월 부시의 방한을 앞두고 그레그를 만나기도 했다. 그레그는 1970년대 중앙정보국(CIA) 한국지부장을 맡아 일본에서 납치돼 수장될 뻔했던 DJ을 구출하는 데 결정적 역할을 했었고, 아버지 부시 행정부 때는 주한미국대사를 지낸 인물이다. 그는 DJ에게 부시를 설득하기 위한 방안으로 격의 없는 '텍사스 스타일'로 대화하고, 그를 휴전선으로 안내해 남북을 잇는 철도공사 현장을 둘러보게 하라는 제안을 했다."

"서울에서 열린 한미 2차 정상회담에서 부시는 햇볕정책을 지지한다면서도 김정일과 북한의 '나쁜 행동'에 대해 비난을 쏟아냈다. 이에 대해 김대중은 미국 공화당 전임 대통령들이 소련 변화와 냉전 종식, 중국의 개혁개방을 불러온 사실을 설명했다. 논리적이며 지극한 정성으로 부시를 설득했다. 약속된 40분을 훨씬 넘겨 1시간 30분이나 진행돼 이후 예정된 확대정상회담이 취소될 정도로 열띤 분위기였다. 회담이 끝나고 밖으로 나온 부시는 환한 표정으로 '솔직하고 대단히 유익한 엄청난 토론'이라고 하며, 이후 열린 기자회견에서 햇볕정책을 지지하겠다고 분명히 밝혔다."

"그날 오후 김대중과 부시가 도라산역에서 다시 만났다. 부시는 철도 침목에 기념 서명을 한 후 '나는 북한을 침공할 의도가 없다'라는 말로 연설을 시작했다. 이어서 '김대중 대통령의 권고와 로널드 레이건의 성공 사례를 따라 나도 북한과 대화하겠다. 미국도 인도적 지원을 하겠다'라는 말을 덧붙였다."

"저녁 만찬 자리에서 부시는 도라산역 방문 이야기를 몇 번이나 했다. 만찬 중에 김대중의 옆구리를 쿡 찌르고 웃으며 '대통령이 해 주신 레이건 얘기, 제가 오늘 낮에 써먹었어요'라고 말하면서 주위 사람들에게 '김대중 대통령을 다시 봤다. 그를 존경한다'라고 말했다. 또한 DJ는 부시가 믿는 감리회 역사와 역할 등에 대해서도 깊이 얘기했는데, 물론 미리 준비한 것이다. 순간 부시의 눈빛이 달라지고 김대중에게 더욱 친근감을 표했다고 한다."

"02년 10월 켈리 국무부차관보가 평양에 들어가 북한의 고농축우라늄 핵개발 의혹을 제기하자 강석주 외무성 제1부상이 시인하며 '우리는 그보다 더한 것도 가질 수 있다'라고 말하면서 딕 체니 부통령과 럼즈펠드 국방부장관 등 강경파들이 '북한이 HEU 프로그램을 인정했다'라고 북한을 집요하게 공격하고 비난했다. 결국 햇볕정책은 폐기되고, 제네바합의는 8년 만에 파기됐다. 아쉽게도 DJ 역시 대통령 임기가 끝나 버렸다."

"김대중-클린턴 시기가 역사적으로 한미간에 가장 좋았던 때였다. 클린턴은 한반도 문제에 있어서 평화지향은커녕 오히려 매우 호전적인 스탠스였다. 하지만 그는 합리적인 사람이기도 했다. DJ가 논리적으로 때론 유머러스하게 설득했고 이에 감복해 180도 바뀌어져 버린 것이다. 그렇기에 만약 92년 대선에서 김대중이 당선되었더라면, 혹은 2000년 미 대선에서 클린턴의 노선을 잇는 앨 고어가 당선됐더라면 남북관계가 전향적으로 발전되지 않았을까라는 아쉬움이 남는다."

김대중 전 대통령 서거 17주기 추도식이 18일 일본 도쿄에서 100여 명이 참여한 가운데 개최됐다.매년 추도식을 준비해 온 김대중재단 일본위원회 김달범 대표는 인사말을 통해 "김대중 대통령은 국민을 호칭할 때 항상 '존경하고 사랑한다'는 수식어를 붙였고 실제로도 국민들을 위한 정치를 하셨다"라고 밝혔다. 이어 "국민들은 김대중 대통령의 '행동하는 양심'에 따라 윤석열 내란을 저지했다"라면서 세월이 흐를수록 DJ에 대한 그리움과 존경심이 더 커진다고 말했다.올해 특별강연은 지난해 정세현 전 통일부장관에 이어 이재봉 원광대 명예교수가 맡았다. 이재봉 교수는 "안 그래도 정세현 장관한테 연락했다"라면서 "작년과 같은 시간, 같은 장소, 심지어 숙소마저 같은데 강연자 바통만 제가 이어받는다고 말하니 아주 좋아하시더라"라며 추도객들의 웃음을 자아냈다.이 교수는 "현 정권의 외교 및 통일 정책이 어떻게 가야 하는지 되새겨보자는 취지로 준비했다"라며 <김대중의 실용주의와 통일외교>를 중심으로 1시간 20분에 걸친 강연에 들어갔다.그는 먼저 새내기 정치인 시절 김대중이 한미경제협정 국면에서 보인 실용주의적 태도를 언급했다.이재봉 교수는 "김대중을 빨갱이니 반미주의자니 하는 사람들은 그를 모르고 하는 소리"라면서 "오히려 행동을 보면 친미주의자에 가깝지만 그것 역시 단편적으로 보는 시각"이라며 1965년 한일국교정상화 국면에서 보인 DJ의 주장과 행동을 소개했다.이재봉 교수는 한일국교정상화 국면에서 윤보선을 비롯한 야당과 전국민적 반대 시위의 물결 속에서 김대중이 보인 실용주의적 시각에 감탄을 금치 못한다고 말했다.이 교수는 이러한 발언으로 인해 DJ가 박정희 정권의 스파이로 몰리기도 했다고 말했다.하지만 DJ는 무작정 우방을 믿어서는 안 된다고도 주장했다. 결정적 계기가 김신조 청와대 습격사건, 그리고 이틀 후 일어난 미 정보함 푸에블로호 납치사건이었다. 이재봉 교수는 68년 1월에 연달아 일어난 이 사건의 배경에 베트남 전쟁이 있었다고 말했다.이 교수는 베트남 전쟁이후 나온 '닉슨독트린'을 둘러싸고 DJ가 보인 태도가 그랬다고 말한다.이 교수는 "국익을 위한 실용주의적 시각은 물론 국익을 위해서라면 미 대통령에게 직접 편지를 쓸 정도로 매사에 절실한 분이 바로 DJ였다"라고 덧붙였다.그는 이러한 관점에서 DJ가 90년대부터 임기 말까지 보여준 남북화해를 위한 외교적 노력은 실로 상상을 초월할 정도라고 말했다.부시 대통령의 반북스탠스를 융화시킨 사람도 DJ 였다고 이재봉 교수는 말한다.이재봉 교수는 "하지만 DJ가 그렇다고 포기할 사람이 아니"라면서 바로 움직이기 시작했다고 전한다.그레그의 이러한 조언은 부시를 녹였다고 이 교수는 덧붙였다.이러한 부시의 호의적 태도는 02년 9월 제2차 북핵위기로 인해 물거품이 됐다.이재봉 교수는 과거를 되돌릴 수 없지만 1992년 대선에서 김대중 대통령이 당선됐었더라면 통일외교적 측면에서 역사적 황금기가 오지 않았을까 아쉬워했다.이재봉 교수는 마지막으로 "지금 북한이 한국을 적대국가로 선언하는 등 솔직히 모든 대화 창구가 막혀 있다"며 "이재명 대통령 역시 상당히 힘들 것으로 생각되지만 만약 DJ라면 이런 상황에서 어떻게 했을까를 생각하면서 잘 대응해 나갔으면 좋겠다"라고 말하며 강연을 끝냈다.한편 김대중재단 재외동포위원회 정광일 위원장은 "이번 17주기 추도식은 도쿄를 포함해 시드니, 시카고, LA/오렌지카운티, 뉴욕/뉴저지, 토론토, 밴쿠버, 심양, 청도 등 해외 11개 도시에서 열렸다"면서 "내년초에는 도쿄에서 김대중 대통령 서예 유묵 전시전이 열릴 계획"이라고 말했다.