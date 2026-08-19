"카메라 앞에 서니 알겠어요"… 청개구리 기자단, 미디어 현장 속으로

큰사진보기 ▲수원시청소년청년재단 청소년희망등대 '청개구리 기자단' 학생들이 지난 13일 수원시미디어센터를 방문해 영상제작 체험 활동을 진행하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

"자, 이제 기상캐스터가 돼 볼까요?"

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큰사진보기 ▲수원시청소년청년재단 청소년희망등대 ‘청개구리 기자단’ 학생들이 13일 KBS수원센터를 방문해 크로마키 체험 활동을 하고 있다. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

방송 원고를 바라보는 청소년들의 표정에 순간 긴장감이 감돌았다. 평소라면 TV 화면 너머로 바라봤을 장면이었다. 하지만 이날만큼은 달랐다. 카메라 앞에 선 학생들은 직접 원고를 읽으며 방송을 진행하는 '출연자'가 됐다. 화면에 자신의 모습이 나타나자 웃음을 터뜨리기도 했지만, 막상 진행이 시작되자 목소리를 가다듬고 원고에 시선을 고정했다.지난 13일 수원시청소년청년재단 청소년희망등대의 '청개구리 기자단' 학생들이 KBS수원센터와 수원시미디어센터를 차례로 찾았다. 이날 현장탐방에는 학생 42명과 인솔자, 촬영팀 등 52명이 참여했다.이번 체험활동은 단순한 견학이 아니었다. 상반기 기자 양성 교육에서 배운 미디어의 개념과 기사 작성법을 실제 방송 제작 현장으로 가져가 보는 자리였다. '기자는 무엇을 하는 사람인가'라는 질문에서 한 걸음 더 나아가, 뉴스와 드라마, 영상과 음향 등 하나의 미디어 콘텐츠가 어떤 과정을 거쳐 만들어지는지를 직접 경험하는 데 초점이 맞춰졌다.오전 첫 일정은 KBS수원센터였다.'청개구리 기자단' 학생들은 해설사의 설명을 들으며 방송 제작시설을 둘러봤다. 드라마 촬영에 사용되는 스튜디오부터 특수분장실, 드라마갤러리, 방송제작체험관까지 방송의 한 장면이 만들어지는 공간을 차례로 살펴봤다.특히 스튜디오에서는 평소 TV 화면으로만 접했던 드라마 제작 공간을 직접 확인했다. 카메라에 잡히는 배우와 세트만으로 방송이 완성되는 것이 아니라는 사실도 자연스럽게 알게 됐다. 촬영을 위한 공간과 장비, 제작진의 역할이 촘촘하게 연결돼 있다는 설명에 학생들은 귀를 기울였다.특수분장실에서는 방송과 영화에 등장하는 인체 더미와 특수분장 소품이 만들어지는 작업 공간을 살펴봤다. 익숙한 TV 화면 뒤에 이처럼 전문적인 제작 과정이 숨어 있다는 사실에 학생들의 관심도 높아졌다.가장 활기가 넘친 곳은 방송제작체험관이었다.학생들은 크로마키 기법을 활용해 직접 기상캐스터와 영화 속 주인공이 되어보는 체험에 나섰다. 처음에는 카메라를 의식해 어색한 웃음을 짓던 학생들도 자신의 역할이 시작되자 곧 진지해졌다. 원고를 읽고 카메라를 바라보며 방송 진행에 집중했다.카메라 앞에서 직접 말해보니 방송은 단순히 '말을 잘하는 사람'만의 일이 아니라는 것도 알게 됐다. 정확하게 원고를 읽고, 정해진 시간에 맞춰 진행하며, 화면 속 자신의 위치까지 신경 써야 했다.오후에는 수원시미디어센터로 자리를 옮겼다.미디어도서관과 AI미디어랩실, 라디오스튜디오, 영상스튜디오, 편집실, 소리스튜디오 등 다양한 시설을 둘러본 학생들은 본격적인 방송 제작 체험에 참여했다.이번에는 출연자 역할만 맡지 않았다. PD, 기자, 카메라 감독, 성우 등 콘텐츠 제작에 필요한 여러 역할을 나눠 직접 경험했다.누군가는 진행을 맡고, 누군가는 카메라 뒤에 섰다. 또 다른 학생은 기자 역할로 내용을 전달하고, 성우 역할을 맡은 학생은 목소리로 콘텐츠를 채웠다. 각각의 역할은 달랐지만 목표는 하나였다. 각자의 자리에서 역할을 수행해야 하나의 콘텐츠가 완성됐다.한 학생은 체험 뒤 "직접 PD, 아나운서, 기자, 카메라 감독 등의 역할을 체험해 보니 방송을 만드는 과정이 생각보다 훨씬 다양하고 많은 사람의 협력이 필요하다는 것을 알게 됐다"고 말했다.'청개구리 기자단'에게 이날 체험은 '기자'라는 직업을 좁게 바라보지 않는 계기가 되기도 했다. 기사를 쓰는 기자뿐 아니라 촬영과 연출, 편집, 음향, 진행 등 수많은 역할이 서로 연결돼 미디어 콘텐츠를 만든다는 것을 몸으로 확인했기 때문이다.'청개구리 기자단'은 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업의 하나로 청소년의 진로 역량과 자기주도적 성장을 돕기 위해 운영되고 있다. 청소년과 학부모의 시선으로 지역사회 이야기를 전달하는 것도 주요 활동 가운데 하나다.그런 점에서 이번 현장탐방은 기자단 활동의 범위를 교실 밖으로 넓혔다는 의미가 있다.기자 양성 교육에서 미디어의 기본 개념과 기사 작성법을 익혔다면, 이날은 그 미디어가 실제 현장에서 어떻게 만들어지는지를 확인했다. 카메라 앞에 직접 서고, 제작진의 역할을 맡아보고, 스튜디오와 편집 공간을 둘러보면서 '콘텐츠를 소비하는 사람'에서 '콘텐츠를 만들어 전달하는 사람'으로 시선을 확장한 셈이다.물론 하루 동안의 체험만으로 방송 제작의 모든 과정을 이해하기는 어렵다. 그러나 TV 화면과 인터넷 영상 뒤에 수많은 사람의 역할과 협업이 있다는 사실을 직접 확인했다는 것만으로도 의미는 작지 않다.수원시청소년청년재단 관계자는 "청소년들이 다양한 미디어 직무를 경험하면서 자신의 관심 분야를 발견하는 계기가 되었을 것"이라며 "앞으로도 다양한 현장 체험과 실무 중심의 기자단 활동을 통해 청소년들이 자신의 목소리로 지역의 이야기를 전달할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.아침에는 기자단 학생으로 KBS수원센터에 들어섰던 청소년들이 오후에는 PD와 기자, 카메라 감독, 성우가 되어 스튜디오 안을 누볐다. 이날 하루 동안 학생들이 얻은 가장 큰 경험은 어쩌면 '방송을 보는 법'이 아니라 '미디어가 만들어지는 과정을 바라보는 법'이었을 것이다. 그리고 그 경험은 앞으로 '청개구리 기자단'이 지역의 이야기를 취재하고 자신의 목소리로 전달하는 데 또 하나의 출발점이 될 것으로 보인다.