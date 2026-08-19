경찰, 고의 교통사고로 보험금 타낸 20대 무더기 검거

큰사진보기 ▲충남경찰청 ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

천안지역에서 선·후배 관계인 20대들이 조직적으로 고의 교통사고를 낸 뒤 보험사로부터 약 3억 원의 보험금을 받아 챙겨 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 이들의 범죄 수익도 회수할 방침이다.충남경찰청 교통수사계는 "고의로 교통사고를 낸 뒤 보험금을 편취한 혐의(보험사기방지 특별법 위반)로 주범 A씨(20대·남성)을 구속하고, 범행에 가담한 공범 등 23명을 불구속 상태로 송치했다"고 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 2022년 2월부터 2025년 4월까지 약 3년간 총 37차례에 걸쳐 고의 교통사고를 냈다. 보험사로부터 약 3억 원의 보험금을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 이들 일당은 경찰 조사 과정에서 범행 사실을 시인한 것으로 전해졌다.충남경찰청은 "사고 현장 CCTV와 차량 블랙박스 영상 분석을 비롯해 계좌 추적하고, 휴대전화 디지털 포렌식 등을 종합적으로 분석한 결과 A씨 등 24명이 고의 교통사고에 가담한 사실을 확인했다"라고 밝혔다. 그러면서 "A씨 등은 평소 알고 지내던 배달종사자와 고향 선·후배 등의 인맥을 이용해 공범을 모집한 뒤 고의 교통사고를 계획한 것으로 드러났다"라고 부연했다.경찰에 따르면 이들은 주로 생활 근거지인 천안지역 교차로 등에서 교통법규를 위반하거나 일방통행로 역주행하는 차량을 범행 대상으로 삼아 고의로 충돌하는 수법을 사용했다충남경찰청은 "(이들의) 범죄수익에 대해서도 추적을 통해 적극 환수할 방침"이라고 밝혔다.