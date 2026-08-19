김민석 "최악의 대법원장 조희대씨 물러나라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김민석 대표가 19일 부산 동구 더불어민주당 부산시당에서 열린 부산 최고위원회에서 발언하고 있다. 2026.8.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 19일 "해방 이후 최악의 대법원장 조희대씨는 물러나는 것이 맞다"라고 직격했다. 조희대 대법원장이 전날(18일) 대법관 후보를 임명 제청하면서 청와대와 협의하는 관례를 깬 행위를 두고 "사법농단"이라며 "법기술원장"으로 호칭하기도 했다.김 대표는 "왜 조희대 대법원장은 한덕수씨와 같은 내란공범의 길로 가려 하나"라고 반문했다. 또한 청와대와 협의 없이 대법관 후보를 서면으로 임명 제청한 것은 "지금 행태는 자신이 해온 법률적·정무적·국민적 잘못을 덮기 위해 또 하나의 법률적 잘못을 범하고 나서, 사고 치고 유리창 깬 다음 퇴학시켜달라고 구걸하는 불량학생 같아 보인다"라고 지적했다.조 대법원장이 "내란 사태 때는 사법부의 권위를 지키지 못했고, 심지어 야합한 것이 아니냐는 의혹을 현재까지 해소 못하고" 있고, "(이재명 대통령 허위사실공표 혐의 사건 상고심 파기환송 결정으로) 대통령 선거에는 즉각적으로 개입하는 신속함을 보인 부분에 대해 해명이 안 된 상태"라는 점을 지적한 것.특히 김 대표는 "명예퇴역의 기회를 주기 위해 국민들이 참아 왔는데 스스로 한덕수씨처럼 불명예 퇴역의 길을 자초했다"라고 지적했다. 이미 노태악 대법관 후임 대법관 임명을 선택적으로 지연한 것만 해도 탄핵됐어야 할 사안이라고 강조한 것.이에 대해 그는 "삼권의 화합을 위해 관습법적으로 대통령과 협의해서 대법관을 제청해온 것인데 이것을 하지 않은 사법농단을 저질렀다"라면서 "대법원장이라는 사람이 어떻게 이런 사법농단을 부끄럽지 않게 맨얼굴로 할 수 있나"라고 질타했다.또한 "조희대 대법원장은 이제 대법원장이라고 부를 수가 없다. 조희대씨는 법기술원장"이라며 "민주당은 조희대 대법원장의 사법 농단을 계기로 해서 사법개혁을 시작하겠다"라고 말했다.