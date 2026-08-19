빛의 정원에서 독립운동 지원까지... 군산의 밤 즐겨요

큰사진보기 ▲군산 국가유산 여행군산 국가유산 여행 안내 포스터 ⓒ 유경선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 본인 문집에도 실립니다.

한여름 밤, 시간을 건너는 특별한 여정. 바람마저 숨을 죽이는 여름밤, 군산 원도심의 아늑한 골목길 위로 은은한 달빛과 아늑한 조명이 내려앉는다. 지난주 차분하면서도 뜨거운 열기 속에 1차 개막을 알렸던 '2026 군산 국가유산 야행'이 오는 금요일(21일)과 토요일(22일), 그 두 번째 낭만적인 야연(夜宴)을 시작한다.'근대 문화유산, 빛의 거리를 걷다'라는 슬로건 아래 펼쳐지는 이번 축제는 100여 년 전 역사의 호흡이 고스란히 숨 쉬는 군산의 국가유산들을 배경으로 잊지 못할 밤의 추억을 선물한다. 일제강점기의 아픔과 이에 맞선 민족의 숨결, 그리고 개항 이후 형성된 독특한 근대 생활상이 야간 조명과 다채로운 체험 프로그램으로 환하게 부활한다. 지난주 방문하지 못해 아쉬웠던 분들이나, 군산의 다른 매력을 한 번 더 느끼고 싶은 관람객이라면 이번 주말 군산 원도심으로 발걸음을 옮겨보시길 바란다.올해로 11회째를 맞는 '군산 국가유산 야행'은 단순한 야간 볼거리를 넘어 역사교육과 문화 향유가 결합된 독보적인 야간 문화 콘텐츠라고 할 수 있다. 이번 행사는 구 조선식량영단, 구 남조선전기주식회사, 신흥동 일본식 가옥, 해망굴, 구 군산세관 본관 등 원도심 일대의 핵심 국가유산 5개 공간을 유기적으로 연결하여 구성되어 있다.특히 올해 행사는 주차별로 차별화된 테마를 제시한다. 1주 차가 '수탈과 저항의 역사'를 다루었다면, 이번 2주 차(8.21~8.22)는 '개항 이후 형성된 근대 문화와 다채로운 생활상'을 집중 조명하여 깊이 있고 유쾌한 몰입감을 전한다. 축제는 '8夜(야)'라는 8가지 주제로 관람객을 맞이한다:-야경(夜景): 신흥동 일본식 가옥의 '빛의 정원'과 야간 조명이 매력적인 '빛의 놀이터'-야로(夜路): 1930년대 기사를 토대로 한 신규 모바일 몰입형 미션 '군산 역사탐정단', '근대로 거닐다' 스탬프 투어-야사(夜史): 구 남조선전기주식회사의 '가배와 음악 한 잔', '금호학교 어학당', '해망굴에 숨은 독립군을 지원하라' 등 21종의 체험-야설(夜說): 별빛 아래 펼쳐지는 '별이 빛나는 밤에' 음악 공연과 무형유산 공연-야화(夜畵): 군산 근대역사 사진전 및 국가유산·문화시설 야간 특별 개방-야시(夜市): 지역 상인들과 핸드메이드 작가들이 참여하는 야간 장터마당-야식(夜食): 근대 골목의 맛을 만끽하는 객주야장 및 상생골목 음식 탐방-야숙(夜宿): 군산에서 체류하며 야경을 느낄 수 있는 숙박 연계 프로그램이 동네를 안내하는 로컬 코디네이터로서 알차게 즐기는 관람 방법 및 꿀팁도 전한다.행사 일정 및 시간 확인일시: 2026년 8월 21일(금) ~ 8월 22일(토), 18:00 ~ 22:00 (단 2일간)장소: 구 조선식량영단 군산출장소 및 군산 원도심 국가유산 일원2. 문화시설 야간 무료 개방 활용하기행사 기간 동안 군산근대역사박물관을 비롯해 근대미술관, 근대건축관, 장미갤러리 등 원도심 주요 전시관 4곳이 오후 6시부터 밤 10시까지 무료로 연장 개방된다. 시원한 실내에서 기획전시('술이 흐르는 길' 등)를 둘러보고 야외 거리 행사로 이어지는 코스를 추천한다.3. 추천 관람 동선역사 체험 코스: 구 군산세관 본관 → 구 조선식량영단 → 구 남조선전기주식회사 → 해망굴힐링 포토 코스: 신흥동 일본식 가옥(빛의 정원) → 초원사진관 → 해망굴 야경 미디어 연출4. 현장 도우미 '군산야행지기' 활용4주간의 교육을 마친 전문 해설사 및 봉사자 '군산야행지기' 40여 명이 현장 곳곳에 배치되어 동선 안내와 역사 해설을 친절하게 제공하므로, 가족·어린이 동반 방문객도 쉽고 유익하게 참여할 수 있다.이번 주말, 군산에서 잊지 못할 밤을 추억으로 남겨볼 것을 추천한다. 수수한 옛 골목과 빛나는 야경, 역사 속 인물로 변신한 거리의 배우들, 그리고 정겨운 가배(커피) 향기가 어우러지는 곳. 이번 주 금요일과 토요일 저녁은 소중한 가족, 연인, 친구의 손을 잡고 군산의 근대 거리로 야간 여행을 떠나보는 것은 어떨까? 과거의 역사와 현재의 삶이 만나는 군산 국가유산 야행에서 한여름 밤의 아름다운 낭만을 완성해 보시길 바란다.