인천시, 20년만에 인천내항 '해양문화 공간'으로 거듭난다

큰사진보기 ▲인천항 내항 1·8부두 재개발사업은 오는 2029년까지 총사업비 6372억 원을 투입해 문화복합용지(7만㎡), 관광용지(6만㎡), 공원(16만㎡), 도로(5만㎡) 등 총 43만6000㎡ 규모의 해양문화 도심 공간을 조성하는 사업이다. 해당 이미지는 토지이용 계획이다. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 박찬대)는 인천의 원도심을 혁신적으로 바꿀 '제문부(제물포·문학·부평) 프로젝트'의 첫걸음인 인천항 내항 1·8부두 재개발사업의 실시계획이 8월 20일 승인된다고 밝혔다.인천항 내항 1·8부두 재개발사업은 오는 2029년까지 총사업비 6372억 원을 투입해 문화복합용지(7만㎡), 관광용지(6만㎡), 공원(16만㎡), 도로(5만㎡) 등 총 43만6000㎡ 규모의 해양문화 도심 공간을 조성하는 사업이다.인천항 내항 1‧8부두 재개발사업은 지난 2007년 국회 청원 이후 제1차 항만재개발 기본계획 수정계획(2012년)에 반영되며 추진되었다. 그러나 민간 사업시행자의 참여 저조와 공공기관의 사업 포기 등으로 20년 동안 사업이 지연돼 왔다.이에 인천시는 인천항만공사, 인천도시공사와 공동사업시행자로 참여 하여 해양수산부 등 관계기관과 긴밀한 협력을 통해 공사 착공을 위한 마지막 관문인 실시계획 승인을 받아내는 결실을 거뒀다.인천시는 올해 말부터 공사에 들어갈 예정이다. 가장 먼저 그동안 시민들의 접근을 막았던 보안 펜스를 철거하고, 시민들이 여유롭게 휴식을 즐길 수 있는 수변공원과 내항의 역사를 간직한 역사공원을 조성한다. 아울러 바다를 바라보며 달릴 수 있는 '내항 오션뷰 러닝코스' 등을 구축해 인천을 대표하는 수변 관광지로 탈바꿈시킬 계획이다.박찬대 시장은 "이번 실시계획 승인으로 공사 착공을 위한 모든 기반이 마련되었다"면서 "올해 연말 착공을 시작으로 원도심의 새로운 활력을 불어넣을 '제문부 프로젝트'를 뚜벅뚜벅 추진해 나가겠다"고 밝혔다.