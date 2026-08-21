무크 '현장문학' 창간사

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무엇보다도 먼저 <현장문학>은 변화하고 있는 근로대중의 삶과 의식을 기준으로 책을 엮기로 했다. 저임금과 장시간노동, 저곡가와 부채에 허덕이는 삶을 단순히 온정의 대상으로 본다거나 징징 우는 하소연으로 만드는 것이 아니라, 자신이 주체가 되어 그러한 억눌림과 빼앗김의 삶을 인간다운 삶으로 스스로 바꾸어 나가는 적극적이고 현상타파적인 자세를 근로대중의 본래적인 태도로 정착시키기 위해, 그 작은 부분을 <현장문학>이 맡기로 한 것이다.



두 번째, 따라서 될 수 있는 대로 노동자, 농민의 주체적인 작품을 우선 실을 예정이다. 굳이 기존의 문학·예술인과 일하는 사람들을 구분하는 것이 아니되 노동자·농민의 삶을 제3자적 시각에서 쓴 작품은 가능한 배제하기로 했다.



세 번째, 내용뿐만 아니라 형식에서도 친근하고 가까운, 목소리만 높인다거나 이상한 민중주의에 빠지지 않고 대중성을 지녀야 한다는 것이 편집진의 일치된 의견이었다. 되풀이 말할 필요조차 없이 이것은 편집진 자체의 노력만으로는 도저히 달성될 수 없는 목표이다.



이같은 편집 원칙을 갖고 창간호를 준비했던 우리의 소감은 한마디로 기존 작가보다 훨씬 뛰어난 맨발의 작가가 근로 현장에는 놀랍도록 수없이 많다는 것이었다. 한국 문학예술은 바로 이들에 의해 새롭게 건설·발전되리라는 점을 우리는 믿어 의심할 수가 없다.



준비의 부족과 한계로 농민들의 절절하면서도 살아 숨 쉬는 글들이 빠지게 된 것을 사과 드린다. 앞으로 많은 사람들의 채찍과 비판 속에서 이같은 미비점은 개선되고 보강되리라는 약속으로 창간사의 끝맺음을 대신한다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

"일하는 손 일하는 사람들"을 모토로 1988년 11월 무크 <현장문학>이 창간되었다. 발행·편집인 김설이, 편집위원 이교일·임병일·전희석·박승옥·발행처는 현장문학사이다.창간호 특집 '분단 현실과 노동가의 삶'에서 '남한 노동자 11인의 북한 노동자에게 보내는 편지'를 비롯, 현장문예의 타이틀로 '전국의 노동현장에서 빚어내는 땀 밴 글 33편' , 투쟁기 '한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음을' 등 투쟁기를 실었다.편집위원 명의의 '일하는 사람들이 주체가 되는 문학·예술을 위해' 제목의 창간사 후반이다.