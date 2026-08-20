격월간 '대중가요' 창간사

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여러분이 아끼고 성원해 주신 대중가요가 잡지로 단장하여 여러분 앞에 모습을 드러내게 되었습니다.



1958년, 대중가요 제1집을 내놓은 지 실로 30년만의 탈바꿈입니다. 그 동안 본인은 30년 동안 대중가요란 노래책을 통하여 서민의 애환을 달래주는 주옥 같은 가요를 보급하기에 온갖 힘을 기울여 왔습니다. 여러분의 기억에 생생한 지난날의 히트곡들은 거의가 이 책을 통하여 전국 방방곡곡에 알려지게 되었던 것입니다.



30년은 결코 짧은 세월이 아닙니다. 6.25의 상처가 채 가지가시지 않은 어려웠던 그 시절은 옛날이 되어 버렸고, 파괴와 상처로 얼룩졌던 서울 거리는 빌딩의 숲으로 뒤덮였으며, 한강에는 숱한 다리가 강을 가로질러 놓이고, 애수어린 전차는 모습을 감춘 대신 지하철이 거미줄처럼 서울의 땅속을 누비며 달립니다.



라디오에서 TV시대로, 다시 컬러 TV시대로 전파 매체도 많이 달라진 것이 30년 동안에 일어난 변화입니다. 본인은 2000년대를 향한 오늘의 시절에 비추어 볼 때, 단순한 가요 보급의 차원을 넘어서서 여러분에게 좀더 유익하고 신속한 가요계의 정보를 제공하고 건전한 가요 문화 발전에 이바지하고자 격월간 <대중가요>를 발행하기로 한 것입니다.



이 잡지는 대중 음악에 종사하는 음악인의 대변지로서, 독자 여러분과 함께 엮는 가요지로서, 그리고 참다운 5천만 민족의 노래마당으로 뿌리가 내려지도록 노력하면서 여러분의 뜨거운 성원이 있으시기를 간절히 부탁드립니다.





덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

1987년 6월 "젊은이의 노래 마당"을 내걸고 격월간 <대중가요> 7, 8월호가 창간되었다. 발행인 겸 편집인 박신준, 발행처는 세광음악출판사다.창간호는 '조용필 시집 앨범 전곡 수록', '김민기 어디서 무엇을', '양희은 결혼식 스케치', '부산 가요계를 찾아서' 등 대중의 관심사가 담겼다.발행인 박신준의 창간사이다.