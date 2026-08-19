"하동 30만원·통영 35만원 주는데"... 민주당, 사천시에 '민생지원금' 촉구

큰사진보기 ▲더불어민주당 사천시·남해군·하동군 지역위원회(위원장 황재은)와 소속 사천시의원들(최동환, 박병준, 정서연, 여지훈, 이정숙)이 19일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사천시의 민생지원금 지급을 촉구했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲황재은 민주당 지역위원장이 사천시와 사천시의회에 △자체 민생회복 지원금 지급 결단 △기존 사업 세출 조정 등을 통한 재원 확보 △지역화폐를 활용한 지원금 지급 △민생 예산 편성을 위한 '원포인트 임시회' 개최 등 촉구하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 더불어민주당 사천시·남해군·하동군 지역위원회(위원장 황재은)와 소속 사천시의원들(최동환, 박병준, 정서연, 여지훈, 이정숙)이 19일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 사천시의 민생지원금 지급을 촉구했다.민주당 지역위와 시의원들은 "고물가와 경기침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활을 안정시키고, 침체된 지역경제와 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 사천시 자체 민생회복 지원금 지급을 결단해야 한다"고 촉구했다.황재은 위원장은 "인근 하동군 30만 원, 통영시 35만 원, 의령군 50만 원 등 이미 여러 지자체가 자체 재원으로 민생지원 정책을 추진하고 있다"면서 "사천시도 시민의 어려움을 무겁게 받아들이고 지역 여건에 맞는 대책을 마련해야 한다"고 주장했다.또한 이들은 "민생지원금을 사천사랑상품권 등 지역화폐로 지급해 전통시장과 음식점, 카페 등 지역 내 소비로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 제안했다. 다만, "재정 여건을 고려해 지원 금액이나 대상, 지급 방식 등을 조정하는 방안도 검토해야 한다"고 덧붙였다.이들은 사천시와 사천시의회에 ▲ 자체 민생회복 지원금 지급 결단 ▲ 기존 사업 세출 조정 등을 통한 재원 확보 ▲ 지역화폐를 활용한 지원금 지급 ▲ 민생 예산 편성을 위한 '원포인트 임시회' 개최 등 거듭 촉구했다.이어 이들은 "시민이 힘들 때 우산이 되어주고, 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 대책을 내놓는 사천시가 되기를 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.