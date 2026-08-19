WSJ "트럼프, 김정은과 이르면 올가을 정상회담 추진"

큰사진보기 ▲2026년 8월 17일 월요일, 워싱턴의 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 구조대원 라이더 윌리엄스를 만나 이야기를 나누고 있다. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 올가을 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담을 추진하고 있다고 <월스트리트저널>(WSJ)이 18일(현지시간) 보도했다.WSJ는 미 당국자들을 인용해 트럼프 대통령이 참모진들과 다음 아시아 순방 기간 동안 김 위원장과 대면 회담을 갖는 것을 논의했으며, 이는 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때 이뤄질 수 있다고 보도했다.매체는 "현재 공식적인 계획이 진행되고 있지는 않다"라면서도 백악관 관계자가 "트럼프 대통령과 김 위원장이 적절한 시기에 만날 것"이라 말했다고 전했다. 유엔 주재 북한 대표부는 WSJ의 논평 요청에 응답하지 않았다.트럼프 대통령은 지난해 아시아 순방 당시에도 김 위원장과의 만남을 시도한 것으로 알려졌다. WSJ에 따르면 당시 트럼프 대통령은 에어포스원에 탑승한 기자들에게 김 위원장과 대화하고 싶다는 본인의 희망을 널리 알려달라고 공개적으로 요청했다. 이에 북한도 개방적인 태도를 비공개적으로 내비쳤으나 단기간에 일정을 조율하기엔 무리가 있어 만남은 성사되지 못했다.한편 WSJ는 "김 위원장과의 또 다른 고위급 회담을 향한 트럼프 대통령의 열망은 이란에서의 승리가 요원한 가운데 외교 정책에서 최고의 업적을 간절히 찾고 있음을 시사한다"고 분석했다. 트럼프 대통령은 지난 1기 집권 당시 김 위원장과 싱가포르와 베트남 하노이, 대한민국 판문점 등 세 차례 만남을 가졌으나 북미 관계의 진전은 이뤄지지 않았다.전문가들은 갑작스러운 정상회담이 과거의 전철을 밟지 않는다는 보장이 없다고 보고 있다. WSJ는 "트럼프 대통령은 이번 만남을 북한과의 대화를 재개할 기회로 보고 있지만, 분석가들과 일부 미 당국자들은 큰 진전을 기대하기 어렵다고 말했다"며 "김 위원장은 트럼프 대통령과의 지난 세 차례 정상회담 이후 오히려 미국을 타격할 능력이 더 강력해진 핵무기를 휘두르고 있다"고 평했다.브루스 클링너 전 중앙정보국(CIA) 한국 담당 선임 분석관은 WSJ에 "개인적인 친분이 실제로 미국의 외교 정책 목표를 달성할 것이라는 오해를 바탕으로 또 다른 전제주의 독재자를 달래는 것"이라고 지적했다.또한 WSJ는 우크라이나 전쟁을 통해 북러 관계가 전례 없이 밀접한 상황인 데다 지난 6월 시진핑 중국 국가주석이 평양을 방문해 김 위원장을 만나는 등 북중 관계도 돈독하다며 "분석가들 사이에서는 새로운 정상회담이 열린다면 김 위원장이 더 유리한 위치를 점할 것이라는 광범위한 우려가 있다"고 짚었다.