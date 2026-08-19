조현 "'연합훈련 축소' 트럼프 발언 미국 정부 인사도 사전에 몰라"

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 19일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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조현 외교부 장관은 19일 한미연합 UFS(UFS·을지자유의방패) 훈련 축소를 지시한 도널드 트럼프 미국 대통령 메시지에 대해 "미국 정부 관계자들도 전혀 사전에 알지 못했다. 따라서 저희도 사전에 통보받지 못했다"고 밝혔다.조 장관은 이날 오전 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 UFS 훈련 축소에 대해 정부가 사전에 알지 못한 것 아니냐는 지적에 이같이 말했다.하지만 조 장관은 미국의 일방적 통보에 의해 연합훈련이 축소되었다는 주장에 대해서는 "안규백 국방부 장관이 (훈련 축소에 대해) 협의했기 때문에 일방적인 통보라고는 생각하지 않는다"라며 "안 장관과 미 측이 트루스 소셜에 (트럼프 대통령 메시지가) 나온 이후에 긴밀하게 협의해 온 것으로 알고 있다"라고 말했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 16일(현지 시각) 자신의 트루스소셜을 통해 피트 헤그세스 전쟁부(국방부)장관에게 한미연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 또 훈련비용과 김정은 북한 국무위원장과의 관계를 거론하면서 연합훈련이 북한에 "부적절하고 적대적인 신호"를 보낸다고 주장하기도 했다.이후 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 18일 서울 용산 국방부 청사를 찾아 안규백 국방부 장관과 연합훈련 축소와 관련한 논의를 진행했다.합동참모본부는 19일 오전 UFS 연습 축소와 관련한 보도자료를 내고 "한미는 미 측의 제안으로 연습 기간과 규모 등을 일부 조정하기로 했다"면서 "이번 UFS 연습 기간을 17일부터 21일까지로 조정해 시행하기로 했다"고 발표했다.