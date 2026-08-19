"탄핵? 한번 해보라"... 국힘, 조희대 총력 엄호

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 정점식 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘이 조희대 대법원장을 적극 엄호하고 나섰다. 조 대법원장의 대법관 후보 임명 제청을 두고 더불어민주당이 '대통령 패싱' 비판과 함께 탄핵 카드를 다시 거론하자, 당의 채널을 총동원해 조 대법원장을 방어한 것이다.대법관 제청을 둘러싼 여권의 반발을 고리로 '사법부 독립' 문제를 전면에 내세우면서, 정권 비판으로까지 연결짓는 모양새이다. 조 대법원장을 둘러싼 여야 갈등이 새로운 대치 전선으로 번지는 그림이다. 특히 이재명 대통령의 '재판 재개'를 재차 요구하며 맞불을 놓았다.장동혁 대표는 19일 오전 자신의 페이스북에 "조희대 대법원장이 대법관을 제청하자 청와대와 민주당이 발작하고 있다"라며 "대통령실과 사전에 조율하지 않았다며 '대통령 패싱'이라고 주장한다. 대법원장 탄핵 사유라며 동의안 부결까지 거론하고 있다"라고 비판했다.장 대표는 "대법원장의 대법관 제청권은 사법부 독립을 위한 핵심 권한"이라며 "누구와 사전에 소통하고 조율한다면, 그것이야말로 사법부 독립을 위해 대법원장의 고유 권한으로 한 헌법 취지에 맞지 않는다"라고 주장했다.여권이 문제 삼는 기존 '관행'에 대해서도 "옳지 않은 '관행'은 깨는 것이 맞지 않은가?"라며 "정당한 '관행'까지 수없이 무너뜨려 온 민주당이 할 말은 더더욱 아니다"라고 꼬집었다.동시에 조 대법원장을 향해서는 이재명 대통령의 재판 재개를 요구했다. 장 대표는 "진짜로 사법부가 제 자리를 찾으려면 이재명 대통령 재판부터 재개해야 한다"라며 "이재명 대통령 재판이 다시 시작되어야 비로소 사법부가 제 자리를 찾을 것"이라고 했다. 그러면서 "청와대와 민주당에 분명히 경고한다"라며 "대법원장 탄핵? 한 번 시도해 보라. 국민이 반드시 이 정권을 탄핵할 것"이라고 목소리를 높였다.정점식 원내대표는 김민석 민주당 신임 대표에게 화살을 돌렸다. 정 원내대표는 이날 페이스북에 '관례를 깬 것이 탄핵의 사유라면 민주당 국회의원 전원이 탄핵 대상이다'라는 제목의 글을 올리고 "이재명 대통령의 전폭적 지원으로 민주당 당대표가 된 김민석 대표의 1호 숙제는 '조희대 대법원장 탄핵'이 되었다"라고 주장했다.그는 "조희대 대법원장이 법률에 위반하는 행위를 저지른 것은 단 하나도 없다"라며 "대법원장이 제청해서 국회의 임명동의 절차를 거쳐 대통령이 임명한다는 법률에 입각해 대법관 임명 제청권을 행사했을 뿐"이라고 강조했다.이어 "청와대와 여당이 문제 삼는 것은 조희대 대법원장이 '관례를 어겼다'는 것뿐"이라며 "관례를 어긴 것이 탄핵 사유라면 민주당 국회의원 전원이 탄핵 대상"이라고 날을 세웠다. 정 원내대표는 김 대표를 향해 "이재명 대통령이 먼저인가, 헌법과 국민이 먼저인가"라며 "헌법과 국민이 먼저라면 김민석 대표는 당내 조희대 대법원장 탄핵론을 일축하고 대법원장의 정당한 임명제청권을 존중한다고 선언해야 한다"라고 요구했다.조 대법원장에게는 "권력의 엄포와 겁박에 굴하지 말고 임기 마지막 날까지 대법원장으로서 법적 권한을 적극적으로 행사하길 바란다"라며 역시 이 대통령의 "5개 재판" 재개를 촉구했다.국민의힘은 당 차원의 공식 논평을 통해서도 조 대법원장을 방어했다. 박충권 수석대변인은 이날 논평에서 "대법원장 고유 권한을 '쿠데타'로 매도하는 민주당, 사법부마저 권력 아래 두려는 반헌법적 폭주를 멈추라"라며 "대법원장의 적법한 인사 제청권마저 무력화하려는 노골적인 사법부 길들이기"라고 주장했다.박 수석대변인은 "헌법에 따른 마땅한 권한 행사임에도 불구하고, 헌법기관의 수장이 권력자의 눈치를 보며 사전 허락을 구하듯 대면 보고를 올리지 않았다는 이유로 '국가원수에 대한 예우가 없다', '대통령을 패싱했다'라며 격분하고 있다"라고 비판했다.민주당에서 조 대법원장을 겨냥해 나온 '제2의 사법쿠데타', '내란재판 무력화 도모' 등의 표현과 탄핵 주장도 문제 삼았다. 그는 "자신들의 입맛에 맞지 않는 인사가 제청되고, 청와대와 사전 '밀실 협의'를 거치지 않았다는 이유로 사법부 수장을 옥죄는 것이야말로 권력을 앞세운 노골적인 '사법 테러'"라고 주장했다.이어 "이러한 민주당의 억지 공세 이면에는 결국 사법부를 권력의 발아래 두고 통제하여 자신들의 입맛에 맞는 판결을 끌어내려는 불순한 '방탄' 의도가 깔려 있다고 볼 수밖에 없다"라며 "민주당은 헌정 질서를 유린하는 사법부 겁박과 몰상식한 대법원장 탄핵 운운을 즉각 중단하라"라고 촉구했다.