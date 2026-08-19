AI가 되살린 '당신'은 이전의 그 사람일까

큰사진보기 ▲조시현, 『아나타』도서출판 열림원 (2026) ⓒ 조시현, 열림원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 감사합니다.

인공지능이 인간의 기억과 데이터를 바탕으로 죽은 사람을 되살릴 수 있다면, 그 존재를 우리는 죽은 사람과 같은 사람이라고 부를 수 있을까. 얼굴과 목소리, 말투와 습관까지 똑같이 재현된다면 정말 그 사람이 돌아온 것일까. 아니면 내가 기억하고 있는 모습을 바탕으로 만들어진 전혀 다른 존재일까.조시현의 <아나타>는 이 단순해 보이는 질문에서 출발해 인간의 정체성과 기억, 그리고 타인을 이해한다는 것이 무엇인지 묻는다. 열림원에서 지난 7월 출간된 이 작품은 장르와 형식을 오가며 SF를 다뤄온 작가가 AI를 통해 인간이라는 존재를 들여다본 소설이다.<아나타>의 세계에서 AI는 단순히 인간의 모습을 흉내 내는 기술이 아니다. 죽은 사람을 다시 불러낼 수 있고, 때로는 살아 있는 사람에게 실제 영혼과 다르지 않은 존재처럼 받아들여진다. 죽은 사람과 산 사람이 AI를 사이에 두고 다시 관계를 맺는 세계. 소설은 이 낯선 상황을 거대한 미래 사회의 이야기로 밀어붙이기보다 한 사람의 사적인 관계를 통해 풀어낸다.주인공 현우가 마주하게 되는 것은 죽은 할머니의 귀환이다. 그런데 사랑했던 이의 가족이 다시 살아났다고 해서 현우가 수정처럼 익숙하게 대하거나 기쁘게 행동할 수 있는 것은 아니다. 오히려 그 존재는 불편하고 두려운 존재, 내 안에서 본능적으로 밀어내는 경계가 무너진 존재로 기능한다.(abject) 이미 사라져야 할 존재가 자신의 삶 안으로 개입하는 순간, 죽음은 끝이 아니라 새로운 형태의 침입으로 변한다.이 부분에서 <아나타>는 흥미로운 방향으로 질문을 바꾼다. AI가 죽은 사람을 얼마나 완벽하게 재현할 수 있는지가 중요한 게 아니다. "얼굴과 목소리, 말투와 습관까지 똑같이 재현된" 존재를 우리는 정말 '그 사람'으로 대할 수 있는가에 대한 가능성의 문제다.현우와 수정의 관계도 같은 질문을 건드린다. 두 사람은 모두 '우리'라는 관계를 중요하게 생각하지만, 정작 그들이 생각하는 '우리'의 모습은 다르다. 특히 현우가 수정의 근원적인 부분을 침범하게 되는 순간 가족이라는 형태는 허상에 불과한 모습으로 점차 변해간다. 이때 현우가 바라보는 수정은 수정이라는 한 사람이라기보다 자신이 기억하고 이해해 온 수정으로만 남는다.어쩌면 이것은 AI가 등장하기 전부터 인간이 타인을 기억하는 방식과 크게 다르지 않을지도 모른다. 우리는 누군가를 있는 그대로 기억하지 않는다. 함께했던 순간이나 그 사람의 말, 표정과 행동을 각자의 방식으로 기억하고 그 기억을 통해 상대를 다시 만든다. 내가 사랑했던 사람과 실제로 존재했던 사람 사이에는 언제나 오류가 발생할 수밖에 없다.작품의 제목인 '아나타'를 살펴보자. 왜 4개 밖에 남지 않은 AI중 아나타가 이 소설의 제목이 되어야했을까.'아나타(あなた)'는 일본어로 '너', 혹은 '당신'을 뜻한다. 특정한 사람의 이름이 아니라 상대를 부르는 말이다. 그런데 소설을 읽고 나면 이 제목이 단순히 누군가를 지칭하는 말처럼 보이지 않는다.오히려 '당신'이라는 말 자체가 작품이 던지는 질문처럼 느껴진다.내가 부르는 당신은 정말 당신인가. 아니, 타인을 부르는-영체로 부활시키는-행위는 정말 가능한 것인가.누군가를 사랑하고 기억한다는 것은 결국 그 사람을 내 안에 남기는 일이기도 하다. 그런데 그 기억과 데이터를 이용해 한 사람을 실제처럼 다시 만들어낼 수 있다면 어떨까. 눈앞의 존재가 내가 기억하는 사람과 똑같은 말을 하고, 똑같은 표정을 짓고, 과거의 일을 기억한다면 나는 어디까지 그것을 '그 사람'이라고 믿게 될까.사람을 이루는 것은 무엇일까. 기억일까. 신체일까. 말투나 행동 방식일까. 우리가 남겨놓은 수많은 디지털 데이터까지 모두 모으면 한 사람을 다시 만들어낼 수 있을까. 그렇다면 기록되지 않은 것은 어떻게 되는가.기억하지 못하는 일, 언어로 설명하지 못했던 감정, 스스로도 정확하게 알지 못했던 무의식 같은 것은 어디에 남아 있을까. 그것을 '영혼'이라 부를 수 있을까? 인간의 삶을 데이터로 옮길 수 있다고 해도, 데이터로 남지 않은 부분까지 복원할 수 있는 것은 아닐 것이다. 그렇다면 AI가 만들어낸 '당신'과 인간의 기억 속에서 만들어진 '당신' 사이에는 정말 그렇게 큰 차이가 있는 걸까.이 질문이 결국 나 자신에게 돌아온다는 점에서 <아나타>는 SF의 외피만으로 설명하기 어려운 작품이 된다. '너는 누구인가'라는 질문을 따라가다 보면 어느 순간 '나는 누구인가'라는 질문을 필연적으로 만나게 된다.작품은 SF와 스릴러의 장르적 긴장감도 놓치지 않는다. 죽은 사람이 다시 나타나고, 이미 끝난 관계가 다시 이어지면서 독자는 자연스럽게 다음에 무슨 일이 벌어질지 궁금해진다. 하지만 소설에서 더 오래 남는 것은 미래 기술의 모습보다 그 기술 때문에 흔들리는 사람들의 관계다.특히 거대한 미래 사회를 설명하기보다 죽은 가족을 다시 만나는 일, 사랑했던 사람을 기억하는 일, 서로 다른 방식으로 '우리'를 생각하는 일에서 이야기를 진행한다는 점이 그렇다. AI라는 거대한 기술이 결국 아주 개인적인 문제로 모이면서 깊어지는 것이다.그렇기에 이 소설에서 AI는 미래 기술이라기보다 하나의 거울에 가깝다. 우리가 타인을 이해할 수 있고 알고 있다고 착각하고 있다는 것을 비추는 거울.한 사람의 기억을 모두 가지고 있다면 그 사람이 되는 것일까. 얼굴과 목소리, 습관까지 완벽하게 재현한다면 같은 사람이라고 할 수 있을까. 반대로 어딘가가 조금 다르다면 그 존재는 더 이상 '당신'이 아닌 걸까.어쩌면 인간을 인간답게 만드는 것은 우리가 기록할 수 있는 것보다 기록할 수 없는 것에 더 가까울지도 모른다. 기억에서 빠져나간 순간이나 설명할 수 없는 감정, 스스로도 알아차리지 못했던 마음 같은 것들 말이다.이 작품은 AI와 영혼이라는 소재를 통해 SF가 오래전부터 다뤄온 "인간이 타인을 이해할 수 있는가?"와 같은 존재론적 질문을 다시 소환한다. 한 사람을 한 사람으로 바라본다는 것은 대체 무엇일까. 내가 기억하는 당신은 정말 당신일까. 그리고 그 질문 끝에 가면, 결국 나 자신에게도 같은 말을 묻게 된다. 내가 알고 있는 '나'는 정말 나일까.