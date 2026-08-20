광복절에 찾은 목포, 거리 곳곳에 일제 수탈 흔적이

큰사진보기 ▲유달산에서 바라 본 목포시가지 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲복원된 목포진 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲목포근대역사관 제1관 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲목포해양유물전시관 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲복원된 신안선 ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲아시아 문화교류의 길, 해상실크로드 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 15일, 전남 목포 근대역사거리로 산책을 나섰다. 아침 식사로는 백반집을 들어갔다. 항구 주변에 있는 식당들은 아침 일찍 배를 타는 선원들을 위해 이른 시간에 식당 문을 여는 곳들이 제법 있다. 백반을 주문하니 바지락국이 나왔는데, 역시 맛이 있었다. 목포는 맛의 도시이다.지금의 목포 지역에는 조선시대에는 목포진이 설치되어 있었을 뿐이다. 고지도를 찾아보면, 목포진은 무안현에 소속된 군사기지에 불과했다. 동헌이나 향교가 목포에 없는 이유다. <신증동국여지승람>은 목포를 단순한 지명이 아니라 나주에서 이어진 물길이 바다로 들어가는 곳으로 설명한다.목포는 근대기에 우리나라가 개항하면서 발달한 도시이다. 목포는 부산이나 인천과 달리 조선이 대한제국으로 거듭나는 시기에 이곳을 개항지로 만들었다. 목포를 개항지로 삼는다는 대한제국 황제의 칙령이 제정된다. 하지만 러일전쟁 이후 일본은 목포를 한반도 수탈의 기착지로 삼는다. 일본은 수탈을 위해 목포를 기차역, 영사관, 경찰서, 은행 등을 갖춘 도시로 만들었으며, 일본인 거주지도 조성했다.목포역은 호남선의 종착지다. 현대에 와서도 목포는 호남을 대표하는 도시로 성장했다. 목포에는 김대중기념관이 건립되어 있다. 목포진공원 앞에는 김대중 전 대통령이 학창시절 공부한 곳이 복원되어 있다. 오늘날 목포와 순천이 호남의 서부와 동부를 대표하는 도시로 성장했다. 목포는 수많은 섬과 인접해 있다. 특히 올해 광주광역시와 전라남도가 통합되어 전남광주통합특별시가 출범했다. 서남해안 관문으로서의 지리적 위치, 관광자원을 가진 목포가 그 변화의 중심에 설 수 있는 기회이다.목포근대역사관은 두 개로 나뉘어 있다. 제1관과 제2관은 일제강점기 당시 일본영사관과 동양척식주식회사 목포지점 건물로 처음 지어졌다. 나는 먼저 제1관을 찾았다. 이 건물은 1900년에 지어졌으며, 붉은 벽돌로 마감했다. 유달산 중턱, 목포항을 내려다보는 곳에 자리하고 있다. 일본영사관 건물에 들어서니 당시 일본인들의 거만한 모습이 상상되었다.제2관은 제1관 아래에 있다. 일제강점기에 지어진 은행 건물이 근대역사관으로 쓰이는 경우가 많다. 대구와 부산이 대표적이다. 그만큼 일제는 은행 건물을 그 지역의 중심지에 짓고, 위압적인 분위기로 만들었다. 건물의 형식과 상관없이 일제강점기 일본이 지은 은행의 목적은 오롯이 우리나라의 물자와 인력을 강제 수탈하는 데 있었다. 아무리 그 목적을 현란한 수치 등으로 포장하려고 해도 손바닥으로 하늘을 가리는 것과 같다.마침 광복절이라 그런지 더욱 일본의 강압적인 통치가 뼈아프게 느껴졌다. 오전 동안 목포의 근대거리를 산책하면서 우리나라 근대사를 살펴볼 수 있었다. 근대 시절 개항지인 인천, 부산, 군산, 마산을 다니다 보면 그만큼이나 일본 제국주의의 잔재를 찾아볼 수 있다. 이번에 처음 방문한 목포에서도 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 오랫 동안 영산강의 하구에서 왜적의 침입을 막던 목포진이 허물어지고, 일본 침략의 발판이 되던 시설들이 목포 곳곳에 만들어지는 과정에서 느껴야 했던 상실감이 더욱 크게 느껴졌을 것이다.점심에는 목포역에 도착한 친구들과 식당에 들어갔다. 점심식사로는 홍어가 주된 음식으로 나오는 식당을 찾았다. 홍어는 주로 흑산도 근처의 서해에서 잡은 것을 나주의 영산포로 가는 동안 배 안에서 삭힌 음식에서 시작되었다.20여 년 전 호남 출신인 대학교 친구의 결혼식에서 홍어를 처음 맛본 기억이 있다. 지금이야 경상도에도 홍어 전문점이 있고 시장에서도 구매할 수 있지만, 그때만 해도 경상도에서는 홍어를 그리 쉽게 접할 수 없는 음식이었다. 첫맛에서 톡 쏘는 향과 알싸한 식감이 좋았다. 식당 사장이 홍어코를 내주었다. 우리의 미소를 보더니, 사장은 "홍어코를 먹어야지 홍어 한 마리를 먹은 것"이라며 한마디 덧붙였다. 홍어코는 태어나서 처음 먹어보는 맛이지만, 홍어 특유의 향과 쫄깃한 느낌의 식감이 좋았다. 이 좋은 것을 이제서야 먹어보는구나 싶었다.우리는 목포해양유물전시관을 먼저 들렀다. 1994년 개관한 전시관은 우리 바다에 잠들어 있던 역사의 흔적을 만나는 공간이다. 목포의 갓바위문화타운에 위치하며, 이곳은 예로부터 서해바다에서 영산강으로 이어지는 바닷길이었다. 전시관에 도착하면 가장 먼저 야외의 바다풍경과 전통 배들을 만날 수 있다.전시관 내부는 <한국 해양교류실> <아시아 해양교류실> <한국의 수중발굴실> <한국의 전통배실>과 같은 상설전시실로 구성되어 있다. 이곳에서는 수중에서 발굴된 난파선들과 문화유산을 통해 우리 선조들이 바닷길을 따라 만들어 온 교류의 역사와 삶의 모습을 보여준다.제1전시실 <한국 해양교류실>에서는 사람과 물자가 오가던 소통의 공간인 바다를 살펴볼 수 있었다. 고려시대 완도선과 달리도선의 실물과 모형, 십이동파도선의 발굴 당시 모습을 재현한 전시가 눈에 띈다. 배와 함께 발견된 목간과 선상생활에 사용했던 물품들은 당시 사람들이 바다를 어떻게 이용하고 무엇을 싣고 항해했는지 보여준다. 전시실 곳곳에는 바닷속에서 발굴된 다양한 시대의 도자기가 전시되어 있는데, 이 유물들은 생활용품이면서 동시에 해상교류의 흔적으로, 바닷길을 통해 물자가 이동하고 문화가 교류했던 역사를 증명하는 자료들이다.제2전시실 <아시아 해양교류실>에서는 한국 최초의 수중발굴 보물선인 신안선을 중심으로 중세 동아시아의 해상교류를 살펴볼 수 있다. 1323년 중국 닝보에서 일본 하카타로 향하던 선박이 항해 중 신안 앞바다에서 침몰했고, 1975년 한 어부의 그물에 중국 도자기가 걸려 발견되면서, 이듬해부터 수중발굴이 시작되었다. 이 발굴은 세계적으로 주목받는 해양고고학의 성과로 이어졌다.당시 발굴된 도자기들의 상당수는 현재 국립광주박물관에 전시되어 있다. 34m 규모의 신안선과 함께 발견된 2만 7천여 점의 유물은 당시 동아시아 해상무역의 규모를 보여준다. 중국의 도자기와 금속공예품, 동남아시아의 향신료와 후추·자단목, 고려의 청자와 청동거울, 일본의 칠기와 도기는 바다가 서로 다른 문화를 연결하는 통로였음을 알려준다. 전시관에서 복원된 신안선을 살펴볼 수 있다. 진한 나무 냄새가 났다. 오랜 세월 바다에 묻혀 있던 보물선을 직접 보니, 어린 시절 애꾸눈 선장을 동경하던 기억이 났다. 전시관 2층에는 <한국의 수중발굴실>과 <한국의 전통배실>이 있다.목포해양유물전시관은 우리 역사가 육지에만 머물러 있지 않았음을 보여주는 곳이다. 바다는 예부터 사람과 문화를 연결하는 길이었다. 앞으로도 해양 문명의 중심에 우리나라가 있다는 가능성을 보여준다.