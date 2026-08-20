'김건희 무죄' 판사, 간첩 누명 재심은 재판 없이 기각

5년 전, 나는 변호사 최정규를 인터뷰했다. 그때 그의 별명은 '상식에 맞지 않는 법과 싸우는 변호사였다.' 5년이 지났지만 최정규의 싸움은 달라지지 않았다. 설명하지 않는 판결문, 기록을 제대로 살피지 않은 재판, 힘 있는 사람과 힘없는 사람에게 다르게 작동하는 법을 여전히 마주한다.
최정규가 대변하는 이들은 주로 국가 폭력 피해자, 비정규직 노동자, 장애인, 이주노동자, 공익제보자이고, 그의 상대는 국가기관이거나 거대한 조직, 때로는 법원과 검찰 그 자체다. 그래서 역설적이게도 최정규가 끝내 기댈 곳은 여전히 법이다. 잘못된 법과 판결에 맞서기 위해 다시 법을 들고 법정으로 향하는 것이다.
달라진 것이 있다면 싸움의 방향이다. 2021년 <불량 판결문>을 펴낼 당시 최정규는 법원의 불친절과 비상식적인 판결을 세상에 드러내는 데 집중했다. 5년이 지난 지금 그는 묻는다. 불량 판결문을 비판하는 것만으로 사법은 달라질 수 있는가. 몇몇 좋은 판사의 양심과 선의에 기대지 않고도 좋은 판결이 나오는 법원을 만들 수는 없는가. 최근 펴낸 <명품 판결문은 어디에서 오는가>는 그 질문에 대한 최정규의 답이다. 지난 18일 서초동의 한 카페에서 최정규 변호사를 만났다.
"폭로는 충분하다, 이제는 바꿔야 한다"
- 우리가 인터뷰를 한 지 5년이 지났다. 우선 요즘 어떻게 지내는지 궁금하다. 여전히 '상식에 맞지 않는 법'과 싸우고 있는지? 세상과 법원과 판사는 얼마나 나아졌다고 보나?
"이럴 수 있을까 싶을 만큼 비상식적인 법 그리고 불량에 가까운 판결문과 여전히 싸우고 있다(웃음). 다만 다행이라고 해야 할지는 모르겠지만, 법과 법조인 그리고 법조인의 역할에 대해 우리 사회가 근본적인 의문을 품게 된 사건이 벌어졌다고 생각한다. 바로 12·3 내란이다. 물론 내란은 우리 사회에 엄청난 고통을 안겨주었다. 하지만 나는 이 사건이 역설적으로 시민이 주인인 사법을 쟁취하는 계기가 될 수도 있다고 생각한다. 책을 낸 주요한 이유 중 하나도 이 기회를 놓쳐선 안 된다고 생각했기 때문이다."
- 내란이 왜 그런 계기가 되었다고 생각하는지 조금 더 구체적으로 설명해 준다면?
"그전까지 우리는 법과 법조 엘리트에 대해 일종의 환상을 품고 있었던 것 같다. 법치주의는 법 전문가인 법률가가 구현할 수 있다고, 그 전문가들이 말하는 법은 일단 따라야 한다고 생각해 왔다. 그런데 윤석열 일당과 지귀연 같은 이들이 보여준 모습이 어떠했나? 검찰과 법원의 행동이 얼마나 상식에 반할 수 있는지를 충분히 경험하지 않았나.
아마 시민들도 '지금까지 법이라고 해서 존중해 줬는데, 가만 보니 그냥 개판 치고 있었구나' 하는 생각을 하지 않았을까. 이제는 법조인이 뭐라고 한다고 해서 시민들이 무조건 믿어주는 시대는 지나갔다고 본다. 그런 의미에서 내란을 겪으며 시민들이 일종의 '계몽'을 경험했다고 생각한다. 물론 김계리 변호사가 말한 계몽과는 전혀 다른 뜻으로(웃음)."
- 관련 내용을 담은 이번 신작이 <명품 판결문은 어디에서 오는가>다. 5년 전 불량 판결문을 말하던 저자가, 이제 명품 판결문에 관해서 다루고 있다는 게 좀 흥미로운 지점인 것 같다. 어떤 책인지 직접 소개해 주신다면?
"법관과 법원의 존재 이유부터, 명품 판결문이 어떻게 사람을 살리고 또 어떻게 우리 사회를 바꿀 수 있는지, 역대 사법 개혁은 왜 제대로 이뤄지지 못했는지 그리고 명품 판결문이 몇몇 좋은 판사의 노력으로만 나오는 것이 아니라 우리 사회의 기본값이 되려면 무엇을 바꿔야 하는지까지 구체적이고 세세하게 담았다.
나 또한 법률가로서 이번 내란 사태와 그 일련의 과정을 지켜보면서 발가벗겨진 듯한 기분이 들었다. 판사가 비난받고 검사가 비난받는 모습을 보는 것은 변호사로서도 뼈아픈 일이다. 불량 판사, 불량 검사, 불량 변호사 모두 같은 법조계의 문제 아닌가. 그런 점에서 5년 전 <불량 판결문>을 쓸 때와는 마음이 조금 달랐다. 그때는 사법부의 문제를 폭로하고 비판하는 데서 오는 일종의 통쾌함도 있었다. 하지만 이제는 폭로는 충분히 됐다고 생각한다. 우리가 얼마나 망가져 있는지도 봤다. 그렇다면 이제는 바꿔야 한다. 어떻게 하면 더 나은 사법으로 갈 수 있을지 말해야 한다. 그런 마음으로 쓴 책이다."
- 이 책을 쓰면서 변호사로서도 어떤 변화 같은 게 있었을까?
"예전에는 불량 판결문을 수집했다면, 이제는 명품 판결문에 집착하게 됐다(웃음). 이를테면 불량 판결문을 받으면 '또 그렇구나' 하고 비판했다. 하지만 요즘은 명품 판결문을 받아내기 위해 법의 테두리 안에서 할 수 있는 모든 것을 하려고 한다. 설령 "법률가가 법정에서 변론해야지 왜 법정 밖에서 싸우느냐"라는 비판을 듣더라도 말이다."
- 실제로 그렇게 싸웠던 예가 있다면?
"납북 귀환 어부 50명을 모시고 기자회견을 한 적이 있다. 사실 이런 모습을 두고 누군가는 법원 앞에서 떼쓰는 것 아니냐고 볼 수도 있다. 하지만 나는 이렇게라도 해서 이분들이 얼마나 오랫동안 기다려 왔는지 사람들에게 보여줘야 한다고 생각했다. 왜? 그렇게 해야 기일이 잡히니까!
이분들은 이미 50년을 기다렸다. 그런데도 법원은 기일을 잡아주지 않았다. 기일지정신청서를 100장 내도 돌아오는 말은 "올해 안에는 재판 진행 못 해요. 사건이 너무 많아요"였다. 그래? 그럼 해보자, 하는 마음으로 이분들을 전부 춘천지법으로 모시고 가 기자회견을 했다. 그날 또 비가 억수같이 쏟아졌다. 기자들이 나중에 '그림이 나왔다'라고 하더라.(웃음) 50년을 기다린 분들이 비를 맞으면서 재판을 열어달라고 절규하는 모습이 언론에 보도됐다. 그리고 거짓말처럼 기일이 잡혔다."
검찰과 법원의 문제 적나라하게 드러낸 서병호 사건
- 비슷한 예로 책에서 주요하게 다룬 고 서병호 선생 사건이 있다. 이 사건이야말로 현재 우리나라 검찰과 사법부의 문제를 적나라하게 드러내는 것 같다. 관련해서 말해준다면?
"서병호 선생 사건은 1971년으로 거슬러 올라간다. 당시 서병호 선생을 비롯한 민간인들이 억울하게 간첩 혐의로 붙잡혀 재판을 받고 오랜 기간 옥살이를 했다. 한참 시간이 흐른 2017년, 서병호 선생이 직접 재심을 청구했지만 결국 기각됐고, 억울함을 풀지 못한 채 2021년 세상을 떠났다. 이후 딸이 진실 규명을 신청했고, 당시 보안사 자료를 통해 서병호 선생이 불법 구금된 상태에서 이른바 '역용 공작', 쉽게 말해 이중 간첩 활동까지 강요받았다는 사실이 확인됐다.
이후 이해하기 어려운 일이 벌어졌다. 우리가 심문기일을 잡아 달라고 요청했는데 서울중앙지법 형사27부 재판부는 재판도 열지 않은 채 재심 청구를 기각했다. 당시 재판부에는 원심 기록 자체가 없었던 것으로 보인다. 50년 전 한 사람을 간첩으로 만들어 감옥에 보낸 사건을 다시 판단하면서, 당시 수사와 재판 기록조차 제대로 확보하지 않은 상태에서 기각한 정황이 뚜렷하다. 과연 이걸 재판이라고 할 수 있나? 이 사건의 재판장이 바로 우인성이다."
(서울고등법원 재판부가 재심 개시의 결정적 근거로 삼은 기록 내용에는 '육군 보안사령부'가 명기되어 있다. 우인성 재판부가 이 기록을 봤다면 수사권이 없는 육군 보안사령부가 수사했다는 것을 금방 알 수 있었을텐데 재심을 기각했다. 이는 기록을 보지 않았다는 말밖에는 안된다. 자세한 내용은 "재심을 개시한다"... '간첩' 몰렸던 당사자는 이미 떠나버렸다 https://omn.kr/2i2de
기사에 나와 있다)
- 김건희에게 무죄를 선고한 그 우인성?
"그렇다. 누구에게는 조금이라도 의심이 남으면 피고인의 이익으로 판단하면서, 50년 동안 간첩이라는 누명을 안고 살아온 사람의 억울함을 다시 살펴달라는 요청에는 사건 기록조차 제대로 보지 않았다는 의심을 받고 있는 것이다. 같은 법원, 같은 재판부, 같은 형사재판의 원칙이 피고인에 따라 전혀 다른 방향으로 작동하고 있다. 이런 상황에서 시민들이 사법부를 어떻게 신뢰할 수 있겠나. 물론 이걸 우인성 한 사람의 문제로만 봐서도 안 된다고 생각한다. 이런 재판이 가능하게 만드는 법원의 구조와 시스템까지 함께 봐야 한다."
- 하지만 결국 이 사건은 재심 개시 결정이 내려졌는데?
"이 사실을 그냥 두고 볼 수 없어서 방송에 나가 적극적으로 알렸다. 방송 이후 많은 분이 관심을 갖기 시작했다. 당시 법사위원장이었던 추미애 의원이 이 사건을 직접 언급하기도 했다. 우리는 우리대로 법무부 장관에게도 문제를 제기했다. 검찰 역시 계속 재심 기각 의견을 내고 있었기 때문이다. 그러고 나서 상황이 바뀌었다. 10년 가까이 기각 의견을 고수해 온 검찰이 처음으로 재심 인용 의견을 냈고, 결국 서울고등법원에서 재심 개시 결정이 내려졌다."
- 이 일련의 과정이 시사하는 바가 있다는 생각이 드는데?
"재심 개시 결정은 기쁜 일이다. 오랜 세월 아버지의 명예를 위해 싸워 온 따님을 생각하면 더더욱 그렇다. 동시에 씁쓸했다. 이 사건은 재심청구가 있었고, 진실화해위원회의 결정이 있었고, 국가기관이 작성한 보안사 자료가 있었다. 법원이 기록을 제대로 확인했다면 훨씬 전에 재심이 열렸어야 한다. 하지만 그러지 않았다. 정당한 재판을 받으려면 피해자가 유명해야 하나? 방송을 타야 하나? 법사위원장이 관심을 가져야 하나? 법무부 장관에게 호소해야 하나? 법원은 스스로 기록을 읽고 잘못을 바로잡는 기관이 아닌가?
이 사건은 시스템이 제대로 작동한 게 아니다. 시스템 바깥의 힘이 시스템을 겨우 움직인 것이다. 결과적으로 재심이 열렸으니 다행이지만, 이 과정 자체가 지금 우리 사법 시스템의 문제를 그대로 보여준다고 생각한다."
- 이 사건은 끝까지 관심을 두고 지켜봐야 할 것 같다.
"그렇다. 정말로 끝날 때까지 끝난 게 아니다. 이렇게 어렵게 재심 개시 결정을 받아냈는데, 재심 공판이 이 사건의 재심 청구를 기각했던 서울중앙지법 형사27부에 배당됐다. 다시 우인성 재판부 앞에서 재판을 받게 된 것이다. 파기환송 사건의 경우 자신이 했던 판단이 상급심에서 뒤집히면 다른 재판부가 맡는 것이 일반적인데, 재심에는 그런 배당 규정이 제대로 마련돼 있지 않다. 자신이 재심을 열 필요가 없다고 판단했고, 그 판단이 상급심에서 뒤집혔는데, 그 재판부가 다시 그 재심 공판을 맡는 것이 과연 적절한지 의문이 들 수밖에 없다. 결국 이것 역시 개별 법관 한 사람의 문제를 넘어 제도의 문제다."
- 앞으로의 대응 계획은?
"유족과 변호인단은 재판부 기피신청을 냈다. 아직 그 판단이 나오지 않은 상황이어서 18일 예정된 첫 공판에 출석하지 않았다. 서병호 선생은 자신의 명예가 회복되는 모습을 끝내 보지 못했고, 이제는 딸이 그 싸움을 이어가고 있다. 정말 오랫동안 싸워온 사건이다. 우리가 요구하는 건 특별한 재판을 해달라는 게 아니다. 그저 이제라도 제대로 된 재판을 받을 수 있게 해달라는 것이다. <오마이뉴스> 독자들도 이 사건이 어떻게 끝나는지 관심을 두고 계속 지켜봐 주셨으면 좋겠다."
"여러분은 아무 잘못없다"는 판사의 말에 울음 터뜨린 세월호 생존자들
- <명품 판결문은 어디에서 오는가>는 속 터지고 화나는 얘기도 있지만 동시에 다양한 사례를 통해 좋은 판결이 사람을 살릴 뿐 아니라 국가와 사회까지 바꿀 수 있다는 사실도 보여주고 있다. 관련해서 하나 소개해 준다면?
"세월호 생존자 사건을 말씀드리고 싶다. 이제 세월호가 지겹다고 생각하는 사람도 있고, 보상이 끝났으니 다 해결된 문제라고 생각하는 분들도 많다. 솔직히 나도 그런 줄 알았다. 그런데 제주에 있는 세월호 생존자 23명을 직접 만나 보니 전혀 아니었다. 대부분이 여전히 심각한 트라우마에 시달리고 있었고, 사고 이후 제대로 일을 하지 못하는 분들도 있었다. 하지만 참사 직후 지급된 배·보상금에는 이런 장기적인 트라우마나 그로 인한 노동능력 상실이 제대로 반영되지 않았다.
그래서 국가를 상대로 다시 소송을 냈다. 1심은 소송 자체를 각하했지만 항소심은 달랐다. 사고 당시에는 예상하기 어려웠던 장기적인 후유증까지 과거의 배상으로 모두 해결됐다고 볼 수 없다고 판단했다. 그리고 판결 마지막에 판사는 생존자들에게 "여러분은 아무런 잘못이 없습니다"라고 말했다. 그 말을 듣고 생존자들이 법정에서 울음을 터뜨렸다. 나는 그 장면을 보면서 생각했다. 좋은 판결은 상처를 회복시킨다. 더 좋은 판결은 구제를 완성한다.
더 중요한 것은 그 판결이 법정 안에서 끝나지 않았다는 점이다. 이후 세월호 배·보상 심의위원회가 소송에 참여하지 못했던 다른 생존자들에 대해서도 직권으로 다시 심의해 추가 배상을 하기로 했다. 한 번의 좋은 판결이 사건 당사자의 억울함을 풀어주는 데서 그치지 않고 국가의 태도를 바꾸고, 재판에 참여하지 못했던 다른 피해자들에게까지 영향을 미친 것이다. 내가 이 책에서 말하고 싶었던 '명품 판결문'의 힘을 잘 보여주는 사례라고 생각한다."
- 결국 이 책에서 말하고자 하는 바는 명확하다. 몇몇 좋은 판사에게서만 나오는 명품 판결을 어떻게 대한민국 사법의 기본값으로 만들 것인가. 변호사님이 생각하는 그 해답은 무엇인가?
"내가 이 책에 그동안 만난 명품 판결의 사례를 담은 이유도 여기에 있다. 이 장면들이야말로 좋은 판결이 어떻게 세상을 바꿀 수 있는지, 왜 사법개혁이 필요한지를 보여주는 가장 강력한 증거라는 생각이 들었기 때문이다.
명품 판결문은 저절로 탄생하지 않는다. 좋은 대통령이 좋은 대법관을 임명하기를 마냥 기다려서도 안 된다. 시민이 요구하고, 변호사가 기록하고, 언론이 추적하고, 학계가 분석하고, 국회가 제도화하면서 쟁취해 나가야 한다. 좋은 판결문은 권력의 선의가 아니라 감시의 결과로 만들어진다. <명품 판결문은 어디에서 오는가>가 그 변화를 만들어 가는 작은 씨앗이 될 수 있다면 큰 기쁨이겠다."