'김건희 무죄' 판사, 간첩 누명 재심은 재판 없이 기각

▲통일교 금품수수 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사가 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에서 판결을 듣고 있다. 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 핵심 혐의인 도이치모터스 주가조작 및 명태균 무상 여론조사 수수 혐의 등에 무죄를 선고하고, 알선수재 등 일부 혐의만 유죄로 인정해 징역 1년 8개월을 선고했다. 2026.1.28 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 = 서울중앙지법 제공 관련사진보기