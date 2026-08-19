하준경 "용산어린이정원은 금싸라기땅, 잘 이용해야"

큰사진보기 ▲하준경 경제성장수석이 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 제1회 을지국무회의에 참석해 있다. 2026.8.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"공원이라는 것은 사람들이 기본적으로 많이 이용했을 때 의미가 있다. 지금 용산어린이정원 가보시면 사람들이 별로 없다. 이용하는 분들이 많지 않고, 어린이대공원이랑 비교해 보면 훨씬 작다. 이 금싸라기땅이 잘 이용되는 게 중요하다."

하준경 청와대 경제성장수석이 19일 "일단 공급이 중요하다. 많으면 문제 해결이 된다"며 '닥치고 공급' 기조를 더욱 분명히 했다. 특히 용산공원 개발과 관련해선 "이 금싸라기땅이 잘 이용되는 게 중요하다"고 말했다.하 수석은 이날 TV조선 '뉴스 퍼레이드'와 한 인터뷰에서 "부동산 문제의 근본적인 원인이 무엇이냐 따져보면, 사실은 공급 쪽에 원인이 있다"며 "박근혜 정부 때는 연평균 29만 5000호를 착공했다가 문재인 정부 때는 28만 3000호, 윤석열 정부 때 15만 8000호로 확 줄었다"라고 짚었다.이어 이재명 정부의 8.13 부동산 대책을 두고는 "일단 우리는 연평균 30만 호 정도로 최대 규모로 해보겠다는 것이고, 그 속도도 굉장히 빠르게 진행하겠다는 것"이라고 설명했다.하 수석은 '용산공원을 한국의 센트럴파크로 만들겠다'던 이재명 대통령의 2022년 대선 공약과 다르게 최근 용산어린이정원을 비롯한 용산공원을 추가 주택공급 후보지로 검토하게 된 배경을 묻는 질문에 "이 큰 땅을 다 공원으로 한다는 걸 생각해보면, 거의 세계적으로 보기 힘든 어마어마한 규모가 될 것"이라고 했다.즉, 여의도보다 넓은 땅을 그저 공원으로만 활용하는 것은 비효율적이란 취지다. 또한 그렇게 대규모 도심 공원이 있는 런던 등에선 관리·치안 비용이 많이 발생한다는 점도 짚었다.하 수석은 오염물질 제거 문제도 대규모 공원 조성의 어려움 중 하나로 꼽았다. 그는 "또 하나의 중요한 문제는 그 밑의 땅이 많이 오염돼있다는 거다, 오염물질이 많다는 것"이라며 "센트럴파크 같은 걸 만들고 싶어도 오염물질을 제거해야 하는 이슈가 있는데, 적게는 수천억에서 조 단위로 들어간다"고도 얘기했다.하 수석은 다만 해당 부지에 주택이 공급되더라도 공원이 완전히 배제되는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "주택을 그쪽에 만든다는 것이 공원을 안 만든다는 뜻은 아니다"라며 "공원이라는 게 접근성도 좋아야 되고 적당한 규모로 있는 게 훨씬 이용도가 높고 사람들한테 도움 되지 않겠나"라고 했다.또한 용산어린이정원만이 아니라 용산공원 전체를 개발대상으로 검토해 볼 수 있다는 김윤덕 국토교통부 장관 발언에 대해서는 "전체 91만 평을 놓고 어떻게 할지 생각해 보자는 걸로 이해하시면 될 것 같다"고 정리했다.용산어린이정원 등에 '임대주택'을 공급하려는 계획이냐는 취지의 질문에는 "임대주택이라고 말씀하셨지만 청년주택이라고 저희가 생각하고 있다"며 "기본적으로 이건 공공의 자산이다, 이렇게 생각하는 것"이라고 부연했다.하 수석은 '재개발·재건축이 먼저'라는 오세훈 서울시장의 주장을 두고선 "그걸 안 하겠다는 건 아니고, 이것도 하고, 지금 젊은이들의 주거상황이 너무 안 좋기에 여러 가지 방법을 다 찾아봐야 한다"라고 말했다. "재개발·재건축이 시간이 굉장히 오래 걸린다. 이해관계도 복잡하고, 새로 생기는 주택의 수가 아주 많지 않다는 얘기도 있고"라고도 꼬집었다.한편, 하 수석은 미군기지 반환부지의 용도를 공원으로만 제한한 용산공원 조성 특별법의 개정 필요성도 언급했다.그는 "어떤 용도로 쓸 것이냐는 20년 전 서울 주거 상황과 지금 상황과 비교해 보면 많이 바뀌지 않았나"라며 "중대한 공익적 목적이 있을 경우 심의를 통해서 일부를 제척할 수 있다거나 그런 조항 하나 넣는 걸 생각해 볼 수 있다"라고 말했다. 다만 "이것도 사회적 논의를 거쳐서 합의를 이뤄야겠죠"라는 말을 단서조항으로 달았다.하 수석은 거듭 "일단 공급이 중요하다"고 강조했다. 그는 "많으면 문제 해결이 된다 생각해서 여러 공공의 임대나 보편형 공공 임대나 민간 임대나 빨리 공급할 수 있는 일반 주택도 다 추진하고 있고, 기존 오피스텔이나 전환하는 것도 다 들어 있다"며 "가능한 한 빨리 문제를 해결할 수 있게 노력하겠다"고 말했다. 세제개편으로 전월세시장이 흔들린다는 지적에도 "빨리 공급할 수 있는 방법을 모색하고 있다"고 답변했다.하 수석은 이재명 정부의 부동산 정책 전반을 두고 '문재인 정부 시즌2다', '일관성이 없다'라며 비판하는 목소리에 관해서는 "평가는 국민들께서 하시니까 겸허하게 들어야 된다"고 했다. 하지만 "과거하고 다른 거는 우리가 좀 근본적인 문제를 해결해 보자 해서 공급쪽에도 굉장히 많은 노력을 하고 있고, 여러 가지 세금이나 왜곡된 것들이 많이 있었는데, 부작용을 줄이려고 굉장히 노력하고 있다"며 꾸준히 보완해 나가겠다고 덧붙였다.