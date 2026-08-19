하준경 "용산어린이정원은 금싸라기땅, 잘 이용해야"

하준경 청와대 경제성장수석이 19일 "일단 공급이 중요하다. 많으면 문제 해결이 된다"며 '닥치고 공급' 기조를 더욱 분명히 했다. 특히 용산공원 개발과 관련해선 "이 금싸라기땅이 잘 이용되는 게 중요하다"고 말했다.
하 수석은 이날 TV조선 '뉴스 퍼레이드'와 한 인터뷰에서 "부동산 문제의 근본적인 원인이 무엇이냐 따져보면, 사실은 공급 쪽에 원인이 있다"며 "박근혜 정부 때는 연평균 29만 5000호를 착공했다가 문재인 정부 때는 28만 3000호, 윤석열 정부 때 15만 8000호로 확 줄었다"라고 짚었다.
이어 이재명 정부의 8.13 부동산 대책을 두고는 "일단 우리는 연평균 30만 호 정도로 최대 규모로 해보겠다는 것이고, 그 속도도 굉장히 빠르게 진행하겠다는 것"이라고 설명했다.
"최대 규모로, 굉장히 빠르게 공급하겠다"
하 수석은 '용산공원을 한국의 센트럴파크로 만들겠다'던 이재명 대통령의 2022년 대선 공약과 다르게 최근 용산어린이정원을 비롯한 용산공원을 추가 주택공급 후보지로 검토하게 된 배경을 묻는 질문에 "이 큰 땅을 다 공원으로 한다는 걸 생각해보면, 거의 세계적으로 보기 힘든 어마어마한 규모가 될 것"이라고 했다.
즉, 여의도보다 넓은 땅을 그저 공원으로만 활용하는 것은 비효율적이란 취지다. 또한 그렇게 대규모 도심 공원이 있는 런던 등에선 관리·치안 비용이 많이 발생한다는 점도 짚었다.
하 수석은 오염물질 제거 문제도 대규모 공원 조성의 어려움 중 하나로 꼽았다. 그는 "또 하나의 중요한 문제는 그 밑의 땅이 많이 오염돼있다는 거다, 오염물질이 많다는 것"이라며 "센트럴파크 같은 걸 만들고 싶어도 오염물질을 제거해야 하는 이슈가 있는데, 적게는 수천억에서 조 단위로 들어간다"고도 얘기했다.
"공원이라는 것은 사람들이 기본적으로 많이 이용했을 때 의미가 있다. 지금 용산어린이정원 가보시면 사람들이 별로 없다. 이용하는 분들이 많지 않고, 어린이대공원이랑 비교해 보면 훨씬 작다. 이 금싸라기땅이 잘 이용되는 게 중요하다."
하 수석은 다만 해당 부지에 주택이 공급되더라도 공원이 완전히 배제되는 것은 아니라고 강조했다. 그는 "주택을 그쪽에 만든다는 것이 공원을 안 만든다는 뜻은 아니다"라며 "공원이라는 게 접근성도 좋아야 되고 적당한 규모로 있는 게 훨씬 이용도가 높고 사람들한테 도움 되지 않겠나"라고 했다.
또한 용산어린이정원만이 아니라 용산공원 전체를 개발대상으로 검토해 볼 수 있다는 김윤덕 국토교통부 장관 발언에 대해서는 "전체 91만 평을 놓고 어떻게 할지 생각해 보자는 걸로 이해하시면 될 것 같다"고 정리했다.
용산어린이정원 등에 '임대주택'을 공급하려는 계획이냐는 취지의 질문에는 "임대주택이라고 말씀하셨지만 청년주택이라고 저희가 생각하고 있다"며 "기본적으로 이건 공공의 자산이다, 이렇게 생각하는 것"이라고 부연했다.
하 수석은 '재개발·재건축이 먼저'라는 오세훈 서울시장의 주장을 두고선 "그걸 안 하겠다는 건 아니고, 이것도 하고, 지금 젊은이들의 주거상황이 너무 안 좋기에 여러 가지 방법을 다 찾아봐야 한다"라고 말했다. "재개발·재건축이 시간이 굉장히 오래 걸린다. 이해관계도 복잡하고, 새로 생기는 주택의 수가 아주 많지 않다는 얘기도 있고"라고도 꼬집었다.
특별법 개정 필요성도 거론... "많으면 문제 해결된다"
한편, 하 수석은 미군기지 반환부지의 용도를 공원으로만 제한한 용산공원 조성 특별법의 개정 필요성도 언급했다.
그는 "어떤 용도로 쓸 것이냐는 20년 전 서울 주거 상황과 지금 상황과 비교해 보면 많이 바뀌지 않았나"라며 "중대한 공익적 목적이 있을 경우 심의를 통해서 일부를 제척할 수 있다거나 그런 조항 하나 넣는 걸 생각해 볼 수 있다"라고 말했다. 다만 "이것도 사회적 논의를 거쳐서 합의를 이뤄야겠죠"라는 말을 단서조항으로 달았다.
하 수석은 거듭 "일단 공급이 중요하다"고 강조했다. 그는 "많으면 문제 해결이 된다 생각해서 여러 공공의 임대나 보편형 공공 임대나 민간 임대나 빨리 공급할 수 있는 일반 주택도 다 추진하고 있고, 기존 오피스텔이나 전환하는 것도 다 들어 있다"며 "가능한 한 빨리 문제를 해결할 수 있게 노력하겠다"고 말했다. 세제개편으로 전월세시장이 흔들린다는 지적에도 "빨리 공급할 수 있는 방법을 모색하고 있다"고 답변했다.
하 수석은 이재명 정부의 부동산 정책 전반을 두고 '문재인 정부 시즌2다', '일관성이 없다'라며 비판하는 목소리에 관해서는 "평가는 국민들께서 하시니까 겸허하게 들어야 된다"고 했다. 하지만 "과거하고 다른 거는 우리가 좀 근본적인 문제를 해결해 보자 해서 공급쪽에도 굉장히 많은 노력을 하고 있고, 여러 가지 세금이나 왜곡된 것들이 많이 있었는데, 부작용을 줄이려고 굉장히 노력하고 있다"며 꾸준히 보완해 나가겠다고 덧붙였다.