'친청계 3명' 갈등 우려에 박지원 "황금분할, 김민석 독주 막을 장치"

▲대화하는 민주당 김민석 신임 대표와 권노갑 김대중재단 이사장더불어민주당 김민석 신임 대표(오른쪽)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 참배하기에 앞서 권노갑 김대중재단 이사장(왼쪽)과 인사하고 있다. 가운데는 김 전 대통령 비서실장을 지낸 민주당 박지원 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기