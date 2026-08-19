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정치

26.08.19 09:48최종 업데이트 26.08.19 09:48

'친청계 3명' 갈등 우려에 박지원 "황금분할, 김민석 독주 막을 장치"

CBS 라디오에서 "새 지도부, 토론과 소통으로 국민과 함께 간다면 성공할 것"

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대화하는 민주당 김민석 신임 대표와 권노갑 김대중재단 이사장 더불어민주당 김민석 신임 대표(오른쪽)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 참배하기에 앞서 권노갑 김대중재단 이사장(왼쪽)과 인사하고 있다. 가운데는 김 전 대통령 비서실장을 지낸 민주당 박지원 의원.
대화하는 민주당 김민석 신임 대표와 권노갑 김대중재단 이사장더불어민주당 김민석 신임 대표(오른쪽)가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김대중 전 대통령 묘역을 참배하기에 앞서 권노갑 김대중재단 이사장(왼쪽)과 인사하고 있다. 가운데는 김 전 대통령 비서실장을 지낸 민주당 박지원 의원. ⓒ 연합뉴스

5선 중진 박지원 더불어민주당 의원이 민주당 전당대회 결과로 5명 선출직 최고위원 중 친청(친정청래)계 3명이 들어간 데 대해 "국민과 당원들이 황금분할을 해 준 것"이라고 말했다.

박 의원은 이날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 "김민석 신임 당대표가 당대표로서 독선, 독주를 못 하게 장치를 만들어 준 거다. 그렇기 때문에 (새 지도부가) 활발한 토론과 소통을 해서 합리적 결정을 하고 국민과 함께 나간다고 하면 성공할 것"이라며 이같이 짚었다.

지난 8.17 전당대회에선 최종 합산결과 김민석 후보가 54.08%로, 45.92% 정청래 후보를 꺾고 최종 민주당 당대표로 당선됐다. 약 2300표 차이로 5위 한민수 후보를 뒤쫓던 6위 김용 후보가 역전에 실패, 5명 최고위원에는 친청 3명(최민희·이성윤·한민수)이 모두 입성했다(관련 기사: 호남과 비전이 갈랐다... 당대표 김민석 앞에 놓인 "당내통합" https://omn.kr/2jg36 ).

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관련해 최민희 최고위원은 당선 직후 새 지도부 인사 때 바로 옆 박선원 최고위원의 손을 잡지 않는 모습을 보였고, 직후 페이스북 게시글에도 "(제 당선은) 제 표가 아니라 정청래 전 대표가 나눠준 표"라며 "끝까지 정 전 대표와 함께 하겠다"는 글을 올리면서 이후 최고위 내 갈등이 점쳐졌다.

이런 당내외 우려에 대해 박 의원은 "검찰·사법·언론 개혁이 아직 완수된 게 아니고 과정 중이라, '계속 개혁하자'는 친청계 말씀도 옳다"면서도 "지금 실제로 서민 경제, 농업인 등 다수 국민은 굉장히 어렵고, 민생 중심으로 가지 않으면 민주당이나 이재명 정부가 성공할 수 없다. '민생 경제를 추스르자'는 김 대표의 말씀도 맞다"며 김 후보에 무게를 실었다.

'친청 지지층이 결속돼 있으면서 친명 지지층과 계속 부딪힐 수도 있지 않냐는 우려가 있다'는 사회자의 질문에 박 의원은 "똑같이 나가면 정당이 아니다"라며 "정치는 부딪힐 수 있다"고 말했다. "당이 청와대 이중대가 아니기 때문에 당에서 청와대와 충돌할 수도 있는 거고, 또 최고위원 간에, 의원 간에 충돌할 수도 있는 거다. 그러나 그게 파국으로 가지 않고 소통을 해서 통합으로 간다고 하면 그것이 민주주의"라는 설명이 이어졌다.

그는 "정청래 전 대표가 어제도 일부 자기 지지 강경 세력들이 '우리 탈당하겠다' 의사를 표시하니까 '하지 마라, 당신들이 가면 내가 외로워서 어떻게 살겠느냐'고 했는데 얼마나 멋있는 표현이냐. 이런 말씀을 한 것은 정청래 정치의 미래를 밝게 하고 있다고 본다"고 덧붙였다.

한편 박 의원은 19일 저녁 이재명 대통령이 김민석 대표, 송영길·정청래 후보 등과 만찬을 예고한 데 대해 "아무래도 대통령께서는 화합해서 통합하고 민생 경제 등 미래로 가자, 그런 말씀을 강조할 것"이라고 봤다.

그는 "저도 지난 전당대회 과정의 많은 염려, 특히 '당이 분열하는 것 아닌가' 염려에 대해 민주당(의 역사)에서는 승복하는 더 큰 민주주의를 지켜왔다, 그렇기 때문에 전당대회는 전당대회고 앞으로 더 단합해서 총선 승리, 정권 재창출의 길로 매진할 것이라고 했었다"라고 덧붙였다.

박 의원은 이번 선거 결과 관련해 "지난 1년 성공적으로 국정을 이끄신 이 대통령 신임 투표"라며 "아무래도 이재명 대통령의 잔여 임기 4년 동안 발을 맞춰서 더 성공할 수 있는 분이 누구냐, 김민석이라는 결론"이라고 평했다.



#최민희#친청계#친명계#김민석#더불어민주당

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유성애 (findhope) 내방

정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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