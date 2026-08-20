이육사, 안창호, 3.1운동 태극기... 미국 조지아 작은 차고의 정체

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큰사진보기 ▲밤의 작업실 모습게이트가 열리면 가운데 내가 작업한 3.1운동 태극기가 걸려있다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲[동닙 가라지 스튜디오]작업실이자, 연구실. 또 작은 갤러리 이다. 파노라마사진으로 찍어 보았다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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미국에 온 지 어느덧 2년이 되어가고, 조지아주 둘루스로 이사 온 지도 한 달이 넘었다. 아직 집 안의 짐 정리가 완전히 끝난 것은 아니지만, 그림을 그릴 작업 공간만큼은 자리를 잡았다.두 달간의 긴 아이들 여름방학도 끝났다. 이제 아이들을 돌보는 일과 그림을 그리는 일을 오가면서도, 조금은 온전히 작업에 집중할 수 있는 시간이 생겼다.미국에 온 뒤 한동안 유화나 혼합재료를 이용한 작업을 하지 못했다. 방 한쪽에 작업 공간을 마련하다 보니 아직 어린 둘째에게 유화 물감과 용제 냄새를 맡게 하고 싶지 않았고, 공간도 넉넉하지 않았다. 그래서 둘루스로 이사하면서 집에 딸린 차고를 작업실로 쓰기로 했다.픽업트럭 한 대가 들어갈 정도의 작은 차고다. 셔터를 열면 바로 바깥으로 연결되고, 한쪽에는 집 안으로 들어가는 문이 있다. 미국에서는 흔한 공간이지만, 내게는 오랫동안 다시 유화와 혼합재료 작업을 할 수 있는 공간이 생긴 셈이다.처음부터 작업실로 쓸 만한 공간은 아니었다. 몇 달 동안 비어 있던 집이라 먼지가 쌓여 있었고 벌레도 많았다. 원래 자동차를 넣어두는 차고이니 집 안처럼 깨끗하게 관리된 공간도 아니었다.짐이 도착하기 전에 먼저 청소부터 했다. 바닥과 벽을 두 번씩 닦고, 손이 닿는 곳의 먼지를 털어냈다. 천장은 높아서 제대로 닦지 못했지만, 그렇게 하나씩 정리하면서 이 작은 차고를 전시장과 작업실 사이의 공간으로 만들어갔다. 작업실이지만 마치 작은 갤러리처럼 꾸미고자 했다.가장 먼저 3.1운동 태극기를 벽에 걸었다. 그 양쪽에는 내가 그려온 독립운동가 '나를 돌아보다' 시리즈 가운데 이육사 선생과 안창호 선생의 그림을 걸었다. 책상 앞에는 이봉창·안중근·백정기 선생의 그림을 배치했다.누군가 이곳을 찾아온다면 문을 열고 들어서는 순간 내가 어떤 그림을 그리고, 무엇을 공부하며 살아가는 사람인지 조금은 느낄 수 있었으면 했다. 작업실인 동시에 내가 오랫동안 그려온 사람들의 얼굴을 만날 수 있는 작은 공간이 되었으면 했다.앞으로 이곳에서 새로운 시리즈를 작업할 예정이다. 오래전부터 기획해 온 '미주 지역 독립운동가 100인' 일러스트 작업도 이곳에서 한 사람씩 이어갈 생각이다.책장과 책상에는 근대사와 일제강점기, 독립운동사를 다룬 책들이 빼곡하게 들어서 있다. 아이를 돌보고 그림을 그리다 보면 하루가 금세 지나가지만, 잠들기 전 몇 페이지라도 반드시 책을 읽는다.지금의 작업이 단순히 인물의 얼굴을 그리는 데서 끝나지 않기 위해서는 그 시대를 끊임없이 공부해야 하기 때문이다. 이름과 사진만 보고 사람을 그리는 것과, 그 사람이 살았던 시대와 선택을 이해하고 그리는 것은 분명 다르다고 생각한다.아직 이곳을 찾아오는 사람은 없다. 둘루스에서 앞으로 얼마나 많은 사람들이 나를 알게 될지, 내 그림을 보게 될지 나도 알 수 없다. 어쩌면 아무도 찾아오지 않을 수도 있다.독립운동가를 그리기 시작했을 때도 그랬다. 누군가 알아주리라는 기대를 하고 시작한 일이 아니었다. 독립운동가를 그리는 일이 작가로서 크게 주목받을 수 있는 작업도 아니라고 생각했다.그럼에도 계속 그리고 있다. 유명한 독립운동가를 국경일마다 한두 명씩 그리는 것으로 끝내고 싶지 않다. 우리가 잘 기억하지 못하는 사람들의 이름도 찾아, 그들의 얼굴을 그려서 남기고 싶다. 누군가의 얼굴을 그려 남기는 것은 지금 내가 할 수 있는 독립운동사를 기록하는 하나의 방법이라고 생각한다.국가보훈부 공훈전자사료관에 기록된 1만 8천여 명의 독립유공자 이름을 보고 있으면 마음이 든든하다. 그 많은 분들이 내 편이라고 생각하면, 이상하게 힘이 난다. 적어도 내가 그분들의 이름을 잊지 않고 한 사람씩 그려나가는 동안만큼은, 혼자 작업하고 있다는 생각이 들지 않는다.