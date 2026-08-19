지리산 청정 수계 오염에도 '솜방망이 처분'... 함양 주민들 분노

큰사진보기 ▲8월11일 기자회견 후 함양주민 남원시 안전국 항의방문 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시 산내면 뱀사골과 람천의 오폐수의 경계지점 비만 오면 오염원이 유입되는 람천 ⓒ 최상두 관련사진보기

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큰사진보기 ▲람천 상류 남원시 인월면 풍천이 합류 비만 오면 오폐수가 유입되는 람천 ⓒ 최상두 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원시 산내면 대정마을 하수처리장 ⓒ 최상두 관련사진보기

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.



남원시 관내 공공하수처리 시설의 상습적인 역류와 미처리 오폐수 무단 방류 사고가 끊이지 않는 가운데, 행정 당국의 '솜방망이 처분'과 남원시의 '늑장 행정'을 향한 주민들의 분노가 극에 달하고 있다.지난 8월 3일 적발된 미처리 오폐수 무단 방류 현장 사건 이후, 19일 현재까지 반달이 넘는 시간이 흘렀지만 남원시는 하류 피해 주민들을 위한 실질적인 대안이나 구체적인 대책을 내놓지 않았다.몇천 톤에 달하는 오폐수가 지리산 청정 수계로 흘러 들었음에도 환경 당국의 처벌은 고작 과태료 200만 원에 불과했고, 남원시는 "예산 확보 후 대책을 마련하겠다"는 입장을 되풀이해 "소 잃고 외양간 고치기식 행정"이라는 비판을 피하기 어렵게 됐다.지역 주민들의 제보와 현장 증언에 따르면 남원시 관내 하수 수계의 역류 및 무단 방류 문제는 특정 시기에 그치지 않고 연중 상습적으로 반복되고 있다.2월: 인월중계펌프장 바이패스 무단 방류 사고 발생4월: 산내면 대정하수처리장 앞 하수 맨홀 오수 대량 역류 및 유출6월: 주생중계펌프장 맨홀 뚜껑 역류 사고7월: 아영면 맨홀 뚜껑 열림 및 오수 역류8월: 산내면 대정하수처리장 미처리 오폐수 무단 방류 및 맨홀 역류 사고 발생주민들은 "비만 오면 오폐수가, 피서객이 몰리면 미처리 오수가 그대로 강으로 흘러든다"며 "주말마다 오수가 넘쳐흐르고 수압을 견디지 못한 맨홀 뚜껑이 열려 밤길 안전까지 위협받고 있다"고 증언한다.현장 주민들이 가장 분통을 터뜨리는 대목은 환경부 산하 새만금유역관리단의 실효성 없는 제재와 감독 소홀이다.수천 톤에 달하는 미처리 오폐수를 하천으로 무단 방류해 지리산 람천과 하류 엄천강 수계를 오염시켰음에도, 새만금유역관리단이 부과한 처분은 단돈 200만 원 수준의 과태료에 그쳤다. 이러한 '솜방망이 처분'이 오히려 위탁업체와 지자체의 도덕적 해이를 부추기고 상습적인 환경 범죄를 방조하고 있다는 지적이다.한 지역 주민은 "수천 톤의 오수를 강으로 퍼붓고도 겨우 과태료 200만 원으로 퉁치는 게 대한민국 환경 행정의 주소냐"라며 "이러니 위탁업체가 약품비를 아끼려고 정화 시간도 안 지킨 채 배출을 강행하는 것 아니겠느냐"고 강력히 비판했다.논란이 확산하자 남원시장이 직접 문제의 하수처리 시설 현장 답사에 나섰으나, 지역 주민들의 반응은 냉담하기만 하다. 주민들은 시장의 현장 답사가 단지 일회성 점검에 그칠 것이 아니라, 현장에서 제기된 문제점들을 즉각 해결할 확실한 의지와 대책으로 이어져야 한다고 입을 모은다.특히 남원시는 사건 당시의 정확한 현장 수질 데이터 및 하수 유입·방류 수치 및 주민신고 투명하게 공개하겠다고 주민들에게 약속했으나, 수주일이 지난 지금까지도 관련 데이터를 전혀 공개하지 않고 있다.주민들은 반복되는 사고의 근본 원인으로 '민간 위탁업체의 부실 운영'을 짚었다. 지난 2월 인월중계펌프장 무단 방류 사고를 일으킨 동일한 민간 위탁업체가 불과 몇 달 만에 산내 대정하수처리장에서 또다시 정화 시간을 무시한 채 오폐수를 강제 조기 방류했다. 그럼에도 남원시 상하수도과는 '강력 경고' 수준의 처분만 내렸을 뿐, 어떠한 실질적 제재도 취하지 않았다. 이에 지역 주민들은 ▲ 부실 위탁업체와의 계약 즉시 해지 ▲ 남원시 직접 책임 운용(직영 관리) 전환을 강력히 요구하고 있다.하수처리 시설의 구조적 문제점에 대한 구체적인 대안도 제시됐다. 현재 하수처리장의 배출구는 하천변에 직접 연결되어 있다. 이로 인해 시설 고장이나 과다 유입 등으로 미처리된 하수가 유출될 경우, 아무런 완충 장치 없이 고스란히 람천과 엄천강으로 직방류되어 심각한 수질 오염을 유발하는 구조다.주민들은 "하수처리장의 사고로 인한 미처리 하수 무단 방류가 고스란히 하천 오염으로 이어지는 것을 막으려면, 하천변 직접 배출구를 저류지를 경유하여 배출하는 방식으로 즉시 개선해야 한다"고 입을 모았다. 완충 저류지를 거치게 할 경우 사고 발생 시 오염물질을 일차적으로 가두고 시료 채취 및 긴급 정화 조치를 취할 수 있는 시간을 벌 수 있기 때문이다.남원시 안전건설국장은 면담과 통화를 통해 대책 마련과 사과의 뜻을 전했다고 주장하지만, 주민들은 "공무원이나 몇몇 인사들이 모인 비공식 면담 자리에서 주고받은 사과는 결코 인정할 수 없다"며 선을 그었다.주민들은 하류 지역 피해 주민과 함양군민을 향한 남원시장의 공식적인 사과와 함께 약속했던 현장 데이터의 즉각적인 공개를 촉구하고 있다.