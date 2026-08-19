국내 성장 이주아동·청소년에게 정착은 불가능한 꿈일까

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간 존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다.



12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

이 사건 원고와 같이 적법하게 대한민국에서 출생하였다가 그 부모가 체류자격을 상실함으로써 체류자격을 잃게 된 사람에 대한 인권적·인도적·경제적 관점에서의 전향적 접근이 필요하다. 원고와 같이 대한민국에서 출생하여 현재까지 사실상 오직 대한민국만을 그 지역적·사회적 터전으로 삼아 살아 온 사람을 무작정 다른 나라로 나가라고 내쫓는 것은, 인간의 존엄성을 수호하고 생존권을 보장하여야 할 문명국가의 헌법정신에 어긋난다. 대한민국은 국내에 사회적 기반을 형성한 원고로 하여금 인간다운 삶을 누리며 국내에 체류할 수 있도록 그의 기본적 인권을 보장할 의무가 있다, 12년의 정규교육과정을 통하여 우리 사회의 구성원으로 충분히 역할을 할 수 있게끔 성장한 원고를 이제 와서 내보내는 것은 그에 투자한 시간과 비용, 노력을 감안할 때 [국가적인] 큰 손실로 볼 수밖에 없기 때문에 앞으로 우리 정부가 원고와 같은 사안에서 국적까지는 아니라 할지라도 체류자격을 부여할 수 있도록 하는 법을 만들 필요성이 크다.

AD

큰사진보기 ▲장기체류 미등록 이주아동 체류권 보장을 위한 기자회견2024년 11월 16일 국가인권위원회 앞 ⓒ 강슬기 관련사진보기

큰사진보기 ▲LET US DREAM 캠페인 영상 캡처LET US DREAM 캠페인은 한국에서 태어나거나 자란 미등록 이주아동의 안정적인 체류권과 교육권을 보장하기 위해 2024년 12월 16일 시작된 인권·시민사회 공동 캠페인이다. ⓒ 이주와 인권연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 이주와 인권연구소 연구위원으로 활동하고 있습니다.

2017년 4월, 미등록 이주노동자 F가 일하던 공장에서 단속되어 강제퇴거명령을 받고 외국인보호소에 갇혔다. 미등록 이주노동자에 대한 단속, 추방은 비일비재한 일이지만, F의 경우는 달랐다. 1999년 서울에서 태어나 한국에서 자란 F는 이제 막 고등학교를 졸업한 이주배경 청소년이었다.F의 사연이 언론을 통해 알려지면서, F는 외국인보호소에서 나올 수 있었다. 이후 공익 변호사들의 도움으로 관할 출입국을 상대로 강제퇴거명령과 보호명령에 대한 취소 소송을 제기한 F는 1년여 만에 승소했다. 당시 판결문(청주지방법원 2017구합 2276)은 미등록 이주아동에 대한 무조건적인 강제퇴거가 가진 문제점과 해결 방안을 다음과 같이 판시했다.국내에 사는 미등록 이주아동·청소년들은 2010년과 2013년에 법무부가 발표한 '불법체류 아동 학습권 지원 방안'이라는 지침에 의해 초·중·고교에 재학 중인 경우 강제퇴거가 유예된다. 하지만 고등학교를 졸업하는 순간 F처럼 언제든 단속되어 한국에서 쫓겨날 수 있는 처지에 놓인다. 위 판결 이후 고등학교에 재학 중이던 미등록 이주아동 두 명이 국가인권위원회에 진정을 제기했다.본인의 의지와 상관없이 한국에서 태어나 외국인등록을 하지 못한 채 성장했을 뿐인데, 고교 졸업 이후 한국에서 체류자격을 부여받아 계속해서 살 수 있는 길이 없어 기본권을 침해당하고 있다는 것이 진정의 요지였다. 진정을 받아들인 국가인권위원회는 2020년 3월, 법무부장관에게 장기체류 미등록 이주아동에 대한 무조건적인 강제퇴거를 중단하고, 아동 최상의 이익을 고려한 심사 기준에 따라 적정한 체류자격을 부여할 수 있는 제도를 마련할 것을 권고했다(국가인권위원회 19진정0703100).이에 법무부는 2021년 4월, '국내 출생 불법체류 아동 조건부 구제대책'을 발표했다. 한국에서 태어나 15년 이상 국내에 거주했고, 중·고교에 재학 중이거나 고교를 졸업한 미등록 아동·청소년들에게 체류자격을 부여하겠다는 내용이었다. 신청자가 예상보다 적자 법무부는 9개월 뒤인 2022년 1월, 조건을 완화한 '국내 장기체류 아동 교육권 보장을 위한 체류자격 부여 방안'을 내놓았다. 국내 출생 또는 영유아기 입국의 경우 6년, 영유아기 이후 입국의 경우 7년 이상 국내에 거주했고, 초·중·고교에 재학 중이거나 고교를 졸업한 이들에게 체류자격을 부여하겠다고 한 것이다. 여기에는 2025년 3월 31일까지 시행되는 한시적 조치라는 단서가 붙어있었다.이주아동의 인권 보장을 위해 활동해 온 시민단체들은 미등록 상태로 정규 교육과정을 마치는 이주아동·청소년들이 계속해서 나올 것임을 고려할 때, 체류자격 부여는 한시적 조치가 아닌 상시적 제도가 되어야 한다고 주장했다. 고교를 졸업한 이주아동·청소년들에게 부여하는 체류자격이 없어 대학에 진학해 유학 체류자격을 받아야만 하는 상황에 대한 개선도 요구했다. 이에 법무부는 2025년 3월 20일, 체류자격 부여 조치를 3년 더 연장하겠다는 것과 함께 국내 고교 졸업자들에게 취업 체류자격 신청을 허용하는 '국내 성장 기반 외국인 청소년에 대한 취업·정주 방안'을 발표했다.그렇다면 이제 한국에서 교육받고 성장한 미등록 이주아동·청소년들이 국내에서 안정적으로 살아갈 수 있게 된 것일까. 이들이 정착에 이르기까지 거쳐야 할 과정을 들여다보면 여전히 그렇지 않다는 것을 알 수 있다.고교를 졸업하고 대학에 진학하려면 유학 체류자격으로 변경해야 하는데, 이때 수도권 기준 2000만 원의 잔고 증명이 필요하다. 대학에 다니며 학비와 생활비를 감당해야 하는데, 외국인이라 국가장학금이나 학자금대출 신청 자격은 되지 않고, 시간제 취업은 주 20시간만 가능하며, 돈을 모으기 위한 휴학도 허용되지 않는다.어렵사리 대학을 졸업해도 넘어야 할 산들이 줄줄이 이어진다. 유학 체류자격에서 취업, 거주, 영주 체류자격으로 변경해야 국내에서 영구적으로 정착할 수 있는데, 각각의 체류자격들은 전공과 업종, 나이, 소득 등의 기준을 충족시켜야 신청이 가능하다. 무엇보다 귀화를 위해 반드시 거쳐야 하는 영주 체류자격을 신청하려면 연소득이 전년도 1인당 국민총소득의 2배 이상, 2026년 기준 1억 원을 넘어야 한다. 이는 국내 정주를 꿈꾸는 수많은 이주배경 청소년·청년들에게 좌절을 안겨주고 있다.취업·정주 방안에 따라 고등학교를 졸업하고 취업 체류자격으로 변경하는 것도 쉽지만은 않다. 다른 취업 체류자격과는 달리 업종 제한은 없지만 신청 대상이 신청일 기준 18세 이상 24세 이하, 18세 이전 7년 이상 국내 체류, 국내 초·중·고교 졸업자로 한정되어 있기 때문이다. 또, 취업을 전제로 부여하는 체류자격이기 때문에 진로 탐색, 창업, 프리랜서 활동 등이 불가능하다는 점에서 이주배경 청소년들의 진로를 제한하고 있기도 하다.법무부는 새롭게 신설된 취업 체류자격으로 인구감소 지역에서 일정 기간 이상 살면 완화된 조건으로 거주, 영주 체류자격으로의 변경을 허용하겠다고 밝혔다. 조금이라도 정주의 가능성을 높이고자 한다면 연고를 떠나 인구감소 지역에 가서 살아야 한다는, 또 다른 조건을 이주배경 청소년들에게 요구하고 있는 것이다.이주아동·청소년들은 본인의 선택이나 의지와 무관하게 한국에서 살게 된 이들이다. 이들이 바라는 것은 대단한 것이 아니다. 본인이 교육받고 성장한, 유일한 삶의 터전이자 사회적 유대관계가 있는 한국에서 계속해서 살아가기를 원할 뿐이다.법무부는 체류자격 부여 조치를 시행하면서 국내에서 장기간 거주하며 공교육을 이수한 이주아동은 언어·문화적으로 국민에 준하는 정체성이 형성되어 있고, 이들에게 투입된 공적 자원과 노력, 그리고 아동의 인권 등을 고려할 때, 이들에게 정착의 기회를 주는 것이 사회적으로나 개인적으로나 이익이 될 것이라고 밝혔다. 이러한 취지라면 국내에서 성장한 이주배경 청소년·청년들에게 유학 또는 취업 체류자격을 부여하는 방식은 적절하지 않다. 이들은 학업을 목적으로 온 유학생도, 취업을 목적으로 이주한 노동자도 아니기 때문이다.한국 정부는 인구 위기의 해법이라며 매년 이주노동자와 유학생 유치 규모를 늘리고 이들의 사회통합을 위해서 많은 예산을 책정하고 있다. 그러나 막상 국내에서 교육받고 성장해 이미 사회통합이 다 되어있는 이주아동·청소년들에게는 안정적인 체류자격 부여를 통한 정착의 기회를 보장하지 않는다. 성인이 된 이주아동·청소년들에게 활동범위에 제한이 없고 이후 완화된 조건으로 영주 체류자격으로 넘어갈 수 있는 징검다리 체류자격을 부여하는 것은 불가능한 것일까. 한국인과 결혼하지 않는 한 국내 정착은 꿈도 꿀 수 없다는 이주배경 청소년·청년들의 씁쓸한 미소가 눈에 밟힌다.