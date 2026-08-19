농사지은 토마토 먹는 얄미운 까치 막으려다 벌어진 일

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"세상 모르는 철부지가 아들 두 명을 어엿이 키웠는데 못 할 것이 무어 있겠니? 식물은 더 없이 정직하니 한번 마음을 주어보렴."

큰사진보기 ▲까치밥 ⓒ 해마루 실버케어 관련사진보기

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옥상에 작은 텃밭이 있다. 농사의 '농'자도 모르고 살아왔지만 얼마 전 친구가 알려줘 토마토, 오이, 가지 등을 기르고 있다. 크기는 작지만 모양도 어여쁘고 맛도 담백하니 수확할 때마다 가슴 깊이 기쁨이 차오른다. 거창하게 수확이라 했지만 바구니에 담긴 결과물은 한 줌에 불과하다.요즘 나오는 과일은 종류도 다양하고 맛도 좋다. 갈수록 과일이 달고 맛있어진다고 생각했는데 많은 경우 개량종이라서 그런 거라고 한다. 달고 맛있게끔 조합한 과일이라고 생각하니 왠지 손이 덜 가던 즈음, 친구가 집에서 채소를 키워보라고 권유했다. 화분 하나 제대로 가꾸지 못하는 내가 감히 작물을 기를 수 있을까 의심하자 그가 재미있는 말을 했다.그 말에 솔깃해 드디어 흙을 만지기 시작했다. 여러 번의 망설임과 이러저러한 시행착오 끝에 첫 열매인 방울토마토를 따는 순간 나는 뜨거운 햇볕 아래에서 탄성을 질렀다. 마트에서 사다 먹을 때는 집어서 별생각 없이 입으로 넣었다면 이제는 하나하나에 감사하며 먹는다. 색깔도 영롱하고 크기도 아담하다. 이렇게 세심한 정성으로 가꾼 작물인지라 한 개도 허투루 버릴 수가 없다.예전에 보리밥집에서 밥을 비벼 먹다 너무 많은 것 같아 절반을 남긴 적이 있다. 일어서려는데 그릇을 치우러 온 직원분이 '아깝게 밥을 이렇게나 많이 남기면 어떡하냐'고 혼잣말인 듯 아닌 듯 책망하였다. 나는 얼굴이 빨개져서 기어들어 가는 목소리로 "배가 불러서요..."라 얼버무렸다. "그럼 덜어 먹기라도 해야지 이 아까운 쌀을. 농사지으려면 얼마나 힘든데..."라는 소리에 나는 얼른 식당을 나와버렸다. 구구절절 맞는 말이었으나 무안함에 조금 화가 나기도 했다. 불현듯 그때 일이 떠오른다. 욕먹을 만했다. 20여 년이 지나서야 내 행동의 미숙함을 깨닫는다.아침 일찍 물뿌리개에 물을 담아 옥상에 오른다. 간밤에 좀 변화가 있었을까. 열매 딸 기대감에 젖어 발을 내딛던 나는 순간 걸음을 멈춘다. 마구 엉클어져 있다. 이게 뭐지? 설마 쥐가 있나? 누가 이렇게 망가뜨렸냐며 망연자실해 있는데 여기저기서 소리가 들려온다. 고개를 돌려보니 '범인'이 눈에 들어온다. 까치였다. 신호를 주고받는 듯 지저귀고 있다.까치가 토마토를 좋아하나? 나랑 식성이 비슷하네 라는 엉뚱한 생각을 하며 결국 한 개의 토마토도 건지지 못하고 내려온다. 어떡하면 좋을까 대책을 강구하던 나는 다음 날 검은 그물망으로 대강 경계를 쳤다. 이렇게 하면 '침범'하지 못할 것이다. 왜 굳이 크지도 않은 내 밭을 건드리는지 모르겠다고 여기면서도 한편으로는 조상들처럼 까치밥을 남겨놓아야 하나 싶기도 하다. 그런데 우리 토마토를 먹지 말라고 하는 것은 다른 집 토마토는 먹어도 된다는 소리 같기도 해 뻘쭘하다.며칠이 지나 바구니를 들고 수확하러 올라간다. 툭. 바구니를 손에서 놓친다. 얘네들이 비상연락망을 돌렸나. 이번에는 일고여덟 마리의 까치가 무리를 지어 그물망 위에 올라가 있다. 이렇게 많은 친구들이 어디서 나타난 걸까. 하물며 협업까지 하고 있다. 내 눈에는 그들이 겅중겅중 뛰고 있는 것처럼 보인다. 이참에 흔히들 쓰는 '깃털보다 가볍다'는 말에 의구심을 가지지 않을 수가 없다. 깃털은 가볍지 않았다. 저들은 자신의 무게를 이용해 그물망을 허물어뜨리고야 만다. 그 사이로 토마토를 집어 맛있게 먹고 있다. 나는 순간 허수아비가 되어 멀거니 지켜보기만 한다. 그들 눈에는 허수아비 따위는 보이지도 않나 보다. 졌다.다음 날은 다른 방법을 써본다. 이번에는 좀 더 단단하게 그물망을 벽에 고정해 놓고 토마토 보호작전을 펼친다. 이 정도면 충분하겠다며 기대 반 걱정 반의 마음으로 내려온다. 나라를 지키는 마음이 이럴까. 내 구역의 '침범자'를 어떻게 내쫓을 수 있을까. 며칠 후 수확의 기쁨을 예상하며, 가슴 한 켠으로는 까치친구들과의 전면전에 대한 승리를 기대하며 밭에 도착한다. 하아!어떻게 만들어진 틈인지 모르겠으나 작은 틈이 보이는가 싶더니 그 틈으로 파먹힌 토마토들이 보인다. 또 졌다. 이럴 땐 어찌해야 하나 싶어 챗지피티에게 물으려다 관둔다...불현듯 '뭘 어떻게 해, 그냥 까치밥으로 주자'라는 마음이 든다. 까치도 나랑 식성이 비슷한지 오이나 가지 고추 등은 잘 먹지를 않는다. 이 동네 까치들은 오로지 토마토만 좋아하나 보다. 그래 토마토는 너네 먹으렴. 나는 다른 거 먹지 뭐.어차피 동시대에 태어나 같이 살아가고 있지 않은가. 저 토마토 아니어도 나는 먹을 게 많다. 저걸 못 먹는다고 굶는 것도 아니고.. 그물망을 걷는다. 물뿌리개로 물을 흠뻑 뿌린다. 이 토마토가 너희에게 한 시절의 풍족함을 준다면 그걸로 족하다.가지와 오이가 오늘따라 맛있다. 수많은 자동차의 배기가스로 공기는 탁하고, 기후위기라는 경고음이 하루도 끊이지 않는 요즘이지만 아직도 발랄하게 날아다니는 새들을 보면 마음 한 켠으로 안도감이 스며든다. 가진 것을 다 무료로 내어주는 자연을 좀 더 아끼고 가꾸며 여러 종과 공존하고 싶다. 너네가 살아야 우리도 살 수 있으니.자네들이 내 구역을 '침범'한 게 아니라 내가 자연이라는 무궁한 터전을 마음대로 구획 짓고 나누었나 보다. 애초 이 땅에 주인은 없는 게 아닐까.