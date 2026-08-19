북한, 한미연합훈련 비난하며 "진화된 새로운 힘으로 대응" 경고

큰사진보기 ▲한미연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS)가 진행 중인 18일 경기도 평택시 캠프 험프리스에서 아테나-R 정찰기가 이륙을 위해 이동하고 있다. 미국 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 "군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다"는 입장을 내놨다. 2026.8.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 한미연합 '을지자유의방패(UFS)' 연습과 관련해 "적들의 군사적 위협을 철저히 무력화하기 위한 우리의 자위적 권리 행사는 더욱 명백한 행동으로 표현될 것"이라고 경고했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 19일 발표한 논평에서 "갈수록 진화되는 적수들의 위협적 행동에는 진화된 새로운 힘으로 대응하는 것이 필요하다"면서 이같이 밝혔다.통신은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 훈련 축소를 지시하고 전날(18일) 한미 간에 UFS훈련 계획 조정과 야외기동훈련(FTX) 축소 등이 검토되는 데 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다.앞서 트럼프 미국 대통령은 지난 16일(현지시각) 트루스소셜을 통해 피트 헤그세스 전쟁부(국방부)장관에게 한미연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다고 밝힌 바 있다.통신은 UFS 연습을 "우리 국가와 지역의 안보 환경에 가장 직접적이고 노골적 위협"으로 규정하면서 "조선반도정세는 다시금 전쟁발발의 '임계점'을 맞고 있다"고 주장했다.또 통신은 UFS의 내용, 형식, 규모 등을 상세하게 거론하면서 "매번 지난번과 또 다르게 위험천만한 진화를 거듭하고 있다"고 있다고 비난했다.특히 유엔군사령부(유엔사)의 훈련 참여에 대해서는 "(유엔사의) 전투기능 부활, 역할 확대에 본격적인 시동을 걸고 있는 것"이라며 "간과할 수 없는 사태 발전"이라고 주장했다.통신은 "우리 국가와 국경을 맞댄 한국의 마당이 미한 군사동맹의 조련장(훈련장)만이 아닌 우리 국가와 지역의 자주적인 나라들의 안보 영역을 공략하기 위한 다국적 침략 무력의 집결처, 현대전 시연장으로 화하고 있음을 직관하여 주고 있다"라고도 주장했다.통신은 이어 "열흘 이상 광란적으로 벌어지는 연습을 기화로 가뜩이나 팽배한 조선반도(한반도) 정세는 다시금 전쟁 발발의 '임계점'을 맞고 있다"면서 "전쟁 연습의 위험한 확대 강화는 우리 공화국의 안전권에 보다 엄중한 위해를 조성하고 있으며 이는 곧 조선반도와 아시아태평양 지역정세의 가일층의 악화로 이어지게 되어 있다"고 덧붙였다.