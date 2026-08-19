22층 전망대가 품은 아찔한 풍광의 비밀

큰사진보기 ▲푸른 하늘 아래 웅장하게 서 있는 안면도 영목항 전망대 외관. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲영목항 전망대 안내문과 22층 전망대로 향하는 엘리베이터 입구. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲썰물 때 드러난 광활한 갯벌과 잔잔한 물길이 이루는 장관. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲사방으로 탁 트인 도로망과 원산안면대교,푸른 바다가 어우러진 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다 한가운데를 곧게 지르는 원산안면대교의 시원한 풍경. ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전망 타워에서 바라본 푸른 바다가 어우러진 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 2026년 9월30일 까지 입장료 무료(주차장 이용 무료)

지난 17일 오후, 유난히 높고 푸른 맑은 하늘이 안면도 남쪽 끝자락을 물들이고 있었다. 충남 태안군 고남면 고남리에 위치한 영목항은 오랫동안 육지의 끝이자 바다의 시작점이었다. 이곳에 높이 51.26m로 우뚝 솟은 안면도 영목항 전망대는 태안군의 자생 해안식물인 '해오라비난초'의 우아한 자태와 날아오르는 해오라기의 역동성을 형상화하여 지어졌다. ​전망대 입구에 들어서면 탁 트인 하늘을 배경으로 서 있는 곡선의 타워가 단숨에 시선을 사로잡는다. 현대적인 조형미를 자랑하면서도 태안의 자연을 모티브로 삼았다는 점에서 이 건축물은 단순한 인공 구조물을 넘어 지역의 정체성을 시각화한 작품처럼 느껴진다.전망대로 들어가는 길은 깔끔하게 조성되어 있으며, 내부로 입장하기 위한 안내문과 엘리베이터 승강장이 방문객을 맞이한다. 연중무휴로 운영되는 이곳은 오전 9시부터 밤 9시까지 관람할 수 있어 낮의 시원한 바다 풍경은 물론 일몰과 야경까지 감상하기 좋은 명소다.​관람 시 한 가지 재미있는 점은 22층 전망층의 전면 유리창이 직각이 아닌 약 100도 각도로 살짝 기울어져 있다는 사실이다. 이는 방문객이 발밑 아래의 풍경까지 더 넓고 입체적으로 조망할 수 있도록 의도된 설계라고 한다. 약간의 아찔함과 함께 펼쳐지는 서해의 풍광은 보는 이의 탄성을 자아낼 만하다.엘리베이터를 타고 전망층에 오르면 원형으로 이어진 통유리창 너머로 수평선이 일품처럼 펼쳐진다. 넓고 쾌적한 전망층 내부에는 방문객들이 편안히 앉아 바다를 감상할 수 있는 휴식용 벤치가 있다. 남녀노소 할 것 없이 유리창에 바짝 다가가 서해의 비경을 담아내느라 여념 없다.유리창 너머를 가만히 바라보고 있으면 바닷물이 빠져나가며 드러난 광활한 갯벌이 눈에 들어온다. 파도가 깎아 놓은 물길과 물골이 섬과 섬 사이를 정교하게 이어주고, 갯벌 위로 비치는 햇살은 마치 자연이 그려낸 한 편의 거대한 거친 수묵화 같다.영목항 주변 바다는 천수만과 서해가 만나는 교차점으로, 예로부터 조류가 세고 수심 변화가 무쌍한 곳이었다. 밀물과 썰물이 교차할 때마다 갯벌은 숨을 쉬고, 그 터전 위에서 오랜 세월 지역 주민들은 굴을 까고 바지락을 캐며 삶을 일구어왔다. 높은 곳에서 바라본 갯벌은 단순한 자연 풍경이 아니라 수 세대에 걸쳐 이어진 생명의 터전이자 일터의 흔적이다.영목항 전망대에서 가장 시선을 사로잡는 구조물은 단연 바다를 가로지르는 '원산안면대교'다. 태안군 고남면 영목항과 보령시 오천면 원산도를 연결하는 이 웅장한 사장교는 과거 여객선에만 의존하던 섬 주민들의 삶을 일상적으로 바꿔 놓은 역사적 구조물이기도 하다.원산안면대교를 지나 원산도로 들어가면 다시 보령 대천항까지 이어지는 세계에서 다섯 번째로 긴 보령해저터널(6927m)과 연결된다. 국도 77호선의 완성을 알린 이 도로망 덕분에 과거 태안 남단에서 보령까지 육로로 1시간 30분 이상 걸리던 거리가 단 10분 안팎으로 단축되었다.전망대 위에서 바라본 교량 위 차들은 마치 아득한 수평선을 향해 달려가는 것처럼 보였다. 과거 고립된 섬이었던 원산도와 안면도 남단이 하나의 길로 연결되면서, 이 지역은 이제 서해안 해양 관광의 새로운 중심축으로 거듭나고 있다. ​ 교량 주변으로 조화롭게 어우러진 작은 섬들과 정겨운 마을 풍경, 그리고 시원하게 뚫린 도로의 모습은 문명의 기술과 자연의 풍광이 어떻게 어우러질 수 있는지 잘 보여준다.영목항(營項港)이라는 지명 속에는 흥미로운 역사적 배경이 숨어 있다. '영목'이라는 이름은 조선 시대 진영(營)이 있던 길목, 즉 수군 진영이 있던 목이라는 뜻에서 유래했다. 고려 시대와 조선 시대에 걸쳐 충청도와 전라도 지역에서 거두어들인 세곡(稅穀)을 개경이나 한양으로 운송하던 조운선들이 반드시 지나야 했던 핵심 항로가 바로 이 인근 바다였다. ​그러나 영목항 앞바다는 조류가 매우 빠르고 암초가 많아 예로부터 선박 사고가 빈번했던 위험한 물길이기도 했다. 태안 안면도와 마도 인근 해역에서 수많은 고선박과 청자가 발굴된 이유도 이 때문이라고 한다. 옛 선원들은 무사히 이 바다를 통과하기 위해 바다 신에게 고사를 지내며 안녕을 빌었고, 주민들 사이에서는 밤마다 바다에서 신비로운 불빛이 피어올라 뱃길을 안내했다는 전설도 전해져 내려온다. ​또한 험난한 바다를 피하기 위해 조선 인조 때에는 안면도를 섬으로 만든 운하 공사가 시도되기도 했다. 본래 육지와 연결된 곶(串) 형태였던 안면도가 굴포운하 건설 시도와 팽목재 절단 등을 거치며 육지에서 분리된 섬이 된 역사는, 바다를 극복하고 삶을 이어가려 했던 우리 선조들의 치열한 노력을 증명한다.51m 높이의 유리창 너머로 바다를 바라보는 일은 내 삶의 좌표를 다시 점검하게 만드는 경건한 경험이다. 썰물이 되면 드러났다가 밀물이 되면 다시 흔적도 없이 사라지는 갯벌처럼, 우리가 살아가며 겪는 수많은 고민과 갈등 역시 세월의 물결 아래 언젠가는 담담하게 덮여버릴 일들일지도 모른다. ​과거 물리적인 한계로 가로막혀 있던 섬과 육지가 다리와 터널로 이어졌듯, 타인과의 관계에서 존재하는 마음의 격차 역시 다정한 관심과 이해의 길을 놓는다면 얼마든지 이어질 수 있음을 깨닫는다.​투명하게 빛나는 8월의 햇살 아래, 영목항 전망대는 단순히 풍경을 조망하는 장소를 넘어 시간과 공간, 그리고 사람이 만나는 뜻깊은 기점을 선사해 준다. 태안의 남쪽 끝에서 바라본 시원한 수평선은 바쁜 일상에서 지쳐 있던 마음을 넉넉하게 보듬어주는 고마운 선물이 되어준다.전망대를 내려와 다시 포장된 도로를 따라 귀가하는 길, 백미러 속에 비친 영목항 전망대의 해오라기 형상이 멀어져 간다. 바닷바람에 실려 오던 짭조름한 향기와 맑은 하늘의 잔상은 한동안 마음속에 깊은 여운으로 남을 것 같다. ​삶이 답답하거나 막막할 때, 어디론가 훌쩍 떠나 스스로의 지평을 넓히고 싶다면 안면도 남쪽 끝 영목항 전망대를 찾아보시길 권한다. 탁 트인 서해와 웅장한 다리가 건네는 아늑한 위로가 여러분의 일상에도 따뜻하게 닿기를 바란다.