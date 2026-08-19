'사막 걷기'를 멈추게 한 아흔여섯의 할머니

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"내가 말했던 산책 친구야. 인사드려."

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큰사진보기 ▲친구에게 넋두리를 하다. ⓒ jonasleupe on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 안온북스 관련사진보기

강아지 산책을 나가면서 같은 시간대에 만나는 강아지 보호자가 있다. 매일 만나다 보니 적당한 선에서 친해졌다. 아는 정보라고는 그저 나와 비슷한 나이대이고 남편과 둘이 살고 있는 커리어우먼이라는 것뿐이었다.그러던 어느 날, 그날도 어김없이 저 멀리서 오고 있는데 곁에 건장한 남성 두 명이 함께 있는 게 보였다. 가까이 이르렀을 때쯤, 그가 두 젊은 남성에게 말했다.아들들이었다. 덕분에 그날은 이십 대 후반이나 삼십 대 초반쯤 된 번듯한 두 장정과 함께 산책을 했다. 두 아들은 겁이 많아서 경계심이 있는 우리 강아지에게도 친근하게 다가와서, 함께 걷는 내내 든든했다.분명 만족스러운 산책이었다. 그런데 집에 들어와 강아지 발을 씻기는 순간, 당황스러울 정도로 슬픔이 몰려왔다. 경험상 그 감정의 원인이 무엇인지는 바로 알 수 있었다. 결핍이었다. 대부분은 남편, 자식이 없이도 잘 살고 있는데, 아주 가끔은 자식이 없다는 사실에 결핍이 크게 느껴질 때가 있다. 특히 혼자 해결하고 버텨야 하다가 그날처럼 예기치 않은 든든함을 경험하면 더 그렇다.그때가 업무 환경이 바뀌어서 적응하느라 예민한 시기였고, 또 폭염에 체력적으로도 힘들었던 탓도 분명 있었다. 그런 상황에서 나이 든 노모와 두 마리의 강아지까지 챙겨야 하다 보니 힘에 부치기도 했다. 그래서인지 잠깐의 든든함을 맛본 뒤에 찾아온 '결핍'은 평소보다 더 크게 다가와 나를 주저앉혔다.갑자기 내 삶이 만족스럽지 않은 삶으로 전락했고, 미래가 걱정되기 시작했고, 기댈 곳 하나 없이 독야청청 살고 있는 내 자신이 처량하게 느껴졌다. 물론 머리로는 자식이 만능열쇠가 아니라는 것쯤은 잘 알면서도 가슴은 속수무책으로 자기 연민에 빠져 버린 것이다.그때 마침 오랜만에 친구에게 연락이 왔다. '너 잘 걸렸다'하는 심정으로 내 감정을 토로한 뒤 통화를 끝냈는데, 뭔가 데자뷔 같은 느낌이 들었다. 아뿔싸, 그 친구에게 몇 달 전 비슷한 말을 했다는 사실이 떠올랐다. 오랜만에 안부 전화를 한 친구에게 그때나 지금이나 똑같은 하소연을 늘어 놓았던 것이다. 그땐 또 다른 이유였겠지만.발작 버튼처럼 결핍 버튼도 있다. 결핍이라는 버튼만 눌리면 자기연민에 빠져서 넋두리를 도돌이표처럼 반복하는 매력 없는 사람. 그게 바로 나였다.그 일이 있고 나서 문득 그런 생각이 들었다. 결핍이 없는 사람이 자기 연민에 빠지지 않는 게 아니라, 결핍이 있어도 거기에 오래 머물지 않는 사람이 있는 게 아닐까.그러던 차에 얼마 전 tvN<유 퀴즈 온 더 블럭(유퀴즈)>에 올해 아흔여섯인 임봉근 할머니가 손녀와 함께 출연한 방송을 봤다. 이화여대 국문과 50학번 출신인 할머니는 6.25 전쟁으로 학업을 중단하고 종군기자로 활동했다. 하지만 사정상 가정주부로 살아가다가 남편의 외도로 이혼하고 아이들의 '성(姓)'을 모두 자기의 성을 바꿔버렸다. 자식들을 온전히 자신만의 힘과 책임으로 키우겠다는 당당함에서 비롯된 선택이었다.무너지고 싶은 날도 분명 많았겠지만, 할머니는 무너져버린 것 자리에 자신을 던져버리지 않았다. 자신이 잘못하지 않았는데도 잘못된 삶을 부정하거나 도망치지 않고, 살아낸 것이다.할머니가 손녀와 함께 쓴 책 <오늘내일하는 사이> 읽어보았다. 코로나 때 외출을 할 수 없게 되자 손녀와 주고받은 편지를 책으로 엮었는데, 손녀를 "~님"이라고 부르며 쓴 편지에는 여고생 같은 감성이 담겨 있었다.특히 인상적이었던 건, "맛있는 건 내가 먹어야지, 너희는 앞으로도 먹을 수 있잖아"라고 말한 부분이었다. 할머니는 가족들이 외식하러 갈 때도 자신이 좋아하는 메뉴가 아니면 차에서 내린다는 귀여운 협박도 하고, 필요한 영양제도 자녀들에게 당당하게 요구한다. 그렇게 말하는 할머니가 좋았다. 독립적이면서도 여전히 건강한 매력이 넘치는 노년의 모습이었다.할머니도 처음부터 그러진 않았으리라. 한 발짝도 움직이기 힘들어서 주저앉고 싶을 때도 다시 일어서고, 다시 걷고, 그런 하루하루가 쌓여서 지금의 멋진 할머니가 된 것 아닐까. 할머니의 영상과 책을 보면서 자기연민이라는 사막으로 괜히 혼자 저벅저벅 들어간 발걸음이 머쓱해졌다.맥주 한 캔을 사 왔다. 넷플릭스에서 보고 싶었던 영화 한 편을 골랐다. 문득 사막이 걷히고 마음에서 이런 소리가 올라왔다. 이만하면 됐지 뭐.