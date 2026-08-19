미등록 이주노동자, 병원 가면 진료비 폭탄... 국제수가 폐지 목소리 커진다

▲ 이주민에게 차별적인 국제수가 폐지를 위한 국회 토론회 ⓒ 백승호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소 월간 일터 8월호에도 실립니다.이 글을 쓴 김정수 님은 공감직업환경의학센터 이사장입니다.