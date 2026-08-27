한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

생활인의 생환

- 김균탁

어제는 술을 주고받던 형이 생각났습니다. 형은 지금 어디에 있나요? 먼 바다의 참치가 되고 싶다던 꿈은 이루었나요? 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ' 지금은 사라진 단어들을 속삭이던 형의 모습이 마치 어제 일처럼 느껴지는 것은 술에 취해 어눌해진 발음 탓이라 생각해 봅니다. 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ'. 형은 있지도 않은 언어를 세상에 존재하게 만들었던 사람입니다. 형에게 편지를 쓰는 지금도 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ' 꼬부라진 글씨를 형의 얼어버린 손가락처럼 긁적이고 있습니다. 참치캔을 열면 그 안에 형이 들어 있지는 않을까 생각해 봅니다. 형의 바다는 아주 먼 곳, 원양어선같이 오래 돌아오지 않는 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ'. 형이 던진 단어들. 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ' 사라진 단어들의 중간, 그 어디쯤에서 우리는 다시 만날 수 있을 거라 생각합니다. 마치 이름이 없어진 것처럼 말입니다. 형의 이름을 썼다 기억나지 않아 지웁니다. 'ㅂ, ㅊ, ㅂ' 지워지지 않는 초성이 마치 원양어선의 불빛처럼 형을 더 그립게 만듭니다. 형은 정말 먼 바다의 참치가 되었나요? 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ' 바닷속에는 이런 말들이 살아서 움직이는 물고기처럼 헤엄치고 있나요? 형은 없는 단어를 찾아 떠났고, 저는 형의 이름을 잊어버렸습니다. 'ㆇ, ㆉ, ㆋ, ㆊ, ㆈ' 잊혀진 언어들같이, 'ㅂ, ㅊ, ㅂ' 지워지지 않는 초성들같이 오늘은 술잔을 쥐고 형의 생환을 기대해 봅니다. 요야, 요이, 유예, 유여, 요얘. 사라진 언어들을 읊조리며, 생활이 되지 못한 것들에게 이름을 붙이며, 참치캔에 술을 따릅니다. 잊혀진 이름이 기억나면 형이 돌아올 듯, 먼 바다를 떠돌던 참치가 높아진 수온을 따라 북상하듯, 지워지지 않는 초성이 쌓여가는 고지서같이 잊혀지지 않듯 생활인이었던 형의 생환을 기대해 봅니다.

큰사진보기 ▲모음만 남은 말끝에서 기우는 형의 술잔 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <멸종 위기종 인간> 달아실, 2026시인_김균탁 : 2019년 <시와 세계>로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <엄마는 내가 일찍 죽을 거라 생각했다> <멸종 위기종 인간>, 청소년 시집 <마음은 풍선처럼 예민하니까>가 있다.생활인인 나는 늦은 밤 쌓여가는 고지서를 안주삼아 술잔을 기울입니다. 오늘의 술잔 속에는 먼 바다가 있고, 돌아오지 않는 원양어선이 있고, 죽은 형일지도 모르는 참치가 있습니다. 그러나 형의 이름은 이제 없어진 이름, 겨우 더듬어낸 기억 속에서 초성으로만 남았습니다. 술기운을 빌려 형의 생환을 기대해보는 건 죽은 형도, 시를 쓰는 나도 '없는 단어'를 찾아 떠도는 '생활인'이라는 공통점이 있기 때문인지 모릅니다. 참치캔에 술을 따르는 날이 늘더라도 '없다'는 말 속에는 '있었다'는 '기억'이 들어있듯 '사라졌다'는 단어 속에는 '존재했었다'는 '위로'가 함께 한다는 걸 기억하고 싶습니다. (신준영 시인)