이 대통령, 오세훈에 "집값 폭등 가능성 높여선 안 돼"

"공급을 늘리자는 것이지 집값을 폭등시킬 가능성을 높여서는 안 된다."
이재명 대통령이 18일 주재한 비공개 국무회의에서 민간공급 확대를 위한 규제완화 방안과 관련해 오세훈 서울시장에게 한 말이다. "재개발·재건축의 속도를 높일 수 있도록 막혀 있는 규제부터 풀어야 한다"는 오 시장의 주장에 대한 반론으로 읽힌다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 "(이 대통령은) 오 시장을 향해 대규모 재개발, 재건축 등 정비사업과 소규모 개별 건축에 대한 인허가권이 구청에 있는지, 시에 있는지 등을 세세히 확인한 후, 민간공급을 늘리기 위한 규제 완화 방안이 있는지 물었다"며 이같이 전했다.
그에 따르면, 오 시장은 ▲ 용적률 규제 완화 ▲ 조합원 지위 양도 제한 완화 ▲ 임대주택 비율 완화 등을 제시했다. 이 대통령이 이에 대해 집값을 폭등시킬 수 있는 규제 완화는 안 된다고 못 박은 셈이다.
다만 이 대통령은 "(규제 완화에는) 긍정과 부정의 양면성이 함께 존재한다"고 짚었다. 그러면서 한성숙 국무총리에게 "긍정적인 측면은 극대화하고 부정적인 측면은 최소화하는 접점이 있을 수 있으니, 다양한 의견을 점검하고 검토해 주택 공급을 늘릴 방안을 찾아보라"고 지시했다.
오 시장은 페이스북을 통해 "대통령께 용산공원에 아파트를 짓는 문제에 대해서도 분명히 반대의 뜻을 말씀드렸다"고 한 것에 대한 구체적인 토론은 없었던 것으로 보인다.
강 대변인은 관련 질문에 "비공개 회의 부분에서는 브리핑 내용 이상 확인이 어렵다"라며 "사실과 다른 부분이 있는 것으로 들린다. '용산공원'에 대해서는 제가 들은 바 없다"고 했다(관련기사 : 오세훈 "대통령께 용산공원 공급 반대 분명히 말씀드려" https://omn.kr/2jggw
).
한편 이 대통령은 이날 국토교통부로부터 주택 신속공급 방안 후속조치 계획을 보고받은 후 한 총리에게 건설업체들과의 면담을 진행할 것도 주문했다. 건설업체의 요구사항을 청취하고 해결방안을 모색해 필요한 조치를 꼼꼼히 챙겨달라는 지시였다.
이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령이) 정책에 대한 정당한 지적은 수용하는 유연성은 갖되, 정책을 흔들려고 하는 시도에 휘둘려서는 안 된다고 강조했다"고 전했다.