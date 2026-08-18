이 대통령, 오세훈에 "집값 폭등 가능성 높여선 안 돼"

▲오세훈 서울시장이 18일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 제1회 을지국무회의 참석을 위해 회의장으로 향하고 있다. 2026.8.18 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기