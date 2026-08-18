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교육

인천경기

26.08.18 18:25최종 업데이트 26.08.18 19:58

안민석 교육감 "교권보호전담관, 대한민국 교육 미래 걸려 있어"

18일 역량 강화 연수 마무리, 22일 발대식 열고 본격 활동

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경기도교육청이 교권보호전담관 역량 강화 연수를 했다.
경기도교육청이 교권보호전담관 역량 강화 연수를 했다. ⓒ 경기도교육청

경기도교육청이 교권보호전담관, 역량강화 연수
경기도교육청이 교권보호전담관, 역량강화 연수 ⓒ 경기도교육청



경기도교육청이 교권보호전담관 역량을 강화하기 위한 연수를 13일과 18일 이틀 간 진행했다. 오는 22일 교권보호전담관 발대식을 열어 본격적인 활동에 들어갈 계획이라고 한다.

안민석 교육감은 18일 연수 현장을 찾아 "교육의 희망을 살리는 것이 대한민국의 미래를 살리는 것인 만큼 여러분의 소임은 선생님을 지키면서 대한민국 교육을 되살리는 매우 막중한 역할"이라며 "여러분의 어깨에 대한민국 교육의 미래가 걸려 있는 만큼 시대적이고 역사적인 책무성을 갖고 교권보호에 적극 임해 주시기를 바란다"고 당부했다.

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그러면서"300명의 교권보호전담관 선발로 현장의 선생님들이 안도하고 위로가 될 수 있는 시스템이 구축됐다고 생각한다"며 "여러분이 빠르게 현장에 투입되어 역할을 해 주신다면 선생님이 외롭지 않게 사안에 대응할 수 있을 것"이라고 기대감을 내비쳤다.

교육청 관계자 등에 따르면, 이번 연수는 교권보호전담관이 아동학대 피신고, 중대한 교육활동 침해, 악성 민원 등 유형별 사안에 표준화된 절차를 안내하고, 전담관의 현장 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 현장 대응 매뉴얼 개발팀이 참여해 사례를 안내하고 대응 전략을 설명했다. 이어진 특강에서는 '현장에서 활용하는 교권 관련 법률과 제도'를 주제로 교권보호단 부단장 문나연 변호사가 실무 중심으로 강의를 진행했다.

교권보호전담관은 아동학대 피신고, 중대한 교육활동 침해, 악성 민원 등으로 어려움을 겪는 교원을 사안 발생 초기부터 종결까지 1대 1로 전담 지원한다. 교원, 변호사, 의사, 상담전문가, 경찰 등 다양한 분야의 전문가로 구성해 사실 확인부터 법률 자문, 심리 상담과 회복, 사후 관리까지 통합적으로 지원할 계획이다.

#안민석#경기도교육청

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